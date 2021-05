Verkehrsunfall Bundesstraße 9 (siehe Foto)

Frankenthal (ots) – Am internationalen Tag der Feuerwehr 04.05.2021 wurde die Feuerwehr Frankenthal gegen 17:31 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall auf die B 9 zwischen Frankenthal-Studernheim und Frankenthal alarmiert. Lt. Erstmeldung seien mehrere Fahrzeuge beteiligt, u.a. wäre ein PKW unter einem Pritschen-LKW eingeklemmt.

Bei Eintreffen der ersten Feuerwehrkräfte konnte im Rahmen der Erkundung festgestellt werden, dass glücklicherweise niemand in seinem Fahrzeug eingeklemmt war und es sich lediglich um einen Kleintransporter mit Pritsche handelte, auf den zwei weitere PKW´s aufgefahren waren. Die Beifahrerin aus einem der Unfallfahrzeuge wurde durch den Rettungsdienst behandelt, alle andere Beteiligten lediglich durch den Rettungsdienst untersucht.

Im Einsatz waren seitens der Feuerwehr insgesamt 6 Fahrzeuge und 23 Einsatzkräfte, sowie die Polizeiinspektion Frankenthal mit mehreren Streifenwagen und der Rettungsdienst mit dem Rettungshubschrauber Christoph 5 und mehreren Rettungswagen.

Durch die Feuerwehr wurde der Brandschutz sichergestellt, die auslaufenden Betriebsstoffe abgestreut und die Batterien der Unfallfahrzeuge abgeklemmt. Die Ermittlungen zur Unfallursache und Schadenshöhe werden durch die Polizeiinspektion Frankenthal geführt.

Unfall mit leicht verletzten Personen auf der B 9

Frankenthal (ots) – Am Dienstag 04.05.2021 gegen 17:30 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten PKW auf der Bundesstraße 9. Zwischen der Abfahrt Frankenthal-Studernheim und Frankenthal-Nord kam es verkehrsbedingt zu einem Rückstau. Nach ersten Erkenntnissen übersah ein 42-jähriger Autofahrer den Rückstau und konnte nicht rechtzeitig bremsen.

Durch den Aufprall mit dem vor ihm fahrenden PKW wurde dieser in einen hiervor befindlichen PKW geschoben. Die Insassen des mittleren PKW wurden aufgrund leichter Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Insgesamt beläuft sich der Sachschaden auf etwa 25.000 Euro.

Am gestrigen Tag der Feuerwehr wurden Feuerwehrkräfte aufgrund der Erstmeldung ebenfalls zur Unfallstelle beordert. Zudem befanden sich mehrere Kräfte des Rettungsdienstes sowie ein Rettungshubschrauber vor Ort. Eine zeitweiße Sperrung der Bundesstraße 9 erfolgte bis zur Beseitigung der Unfallfahrzeuge und weiterer Unfallspuren.

Verkehrsunfallflucht

Frankenthal (ots) – Die Geschädigte stellte ihren Pkw VW Golf am 02.05.2021 zwischen

11-12.30 Uhr im Sauweideweg/Höhe Hausnummer 8 ab.

Als sie wieder zu ihrem Fahrzeug kam, musste sie feststellen, dass dieses durch einen bislang unbekannten Fahrzeugführer an der linken Heckstoßstange beschädigt wurde.

Der Schaden wird auf etwa 1.500 Euro geschätzt.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Beschädigte PKW in der Schraderstraße

Frankenthal (ots) – Im Zeitraum von 03.04.2021 gegen 20:00 Uhr bis zum 05.05.2021 gegen 05:35 Uhr wurden insgesamt drei Fahrzeuge auf Parkplätzen in der Schraderstraße nahe der Kreuzung der Gegelstraße in Frankenthal beschädigt. Nach bisherigen Erkenntnissen kam es durch das Einschlagen von Seitenscheiben mindestens zu einem Sachschaden im niedrigen vierstelligen Bereich.

Ob Gegenstände entwendet wurden, ist Teil der Ermittlungen. Aufgrund der laufenden Ermittlungen sucht die Polizei nach Zeugen des Vorfalls. Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.