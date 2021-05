Jugendliche aus Transporter heraus angesprochen – Zeugen gesucht

Speyer (ots) – Folgemeldung – Ein 14-jähriges Mädchen wurde am Dienstagnachmittag 04.05.2021 gegen 14:55 Uhr in der Schützenstraße aus einem langsam vorbeifahrenden weißen VW-Transporter heraus angesprochen, während sie selbst an der Fußgängerampel stand und auf Grünlicht wartete. Die Hintergründe des Vorfalls sind nicht näher bekannt.

Zu einem körperlichen Übergriff oder anderem strafrechtlich relevantem Verhalten ist es nach dem jetzigen Stand der Ermittlungen nicht gekommen, der Transporter setzte seine Fahrt nach wenigen Sekunden fort.

Dennoch werden Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, gebeten, sich mit der Polizei Speyer (Tel. 06232-1370 oder pispeyer@polizei.rlp.de) in Verbindung zu setzen.

Einbruch in Firmenräumlichkeiten

Speyer (ots) – Unbekannte brachen in der Nacht von Montag auf Dienstag in einen Gebäudekomplex in der Franz-Schöberl-Straße ein und entwendeten aus den Räumlichkeiten einer Firma Bargeld sowie ein Mobiltelefon. Die Schadenshöhe wird derzeit noch ermittelt.

Zeugen, die im Zeitraum von 03.05.2021, 20:00 Uhr bis 04.05.2021, 07:00 Uhr verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Franz-Schöberl-Straße wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Tel. 06232/1370 oder per E-Mail (pispeyer@polizei.rlp.de) bei der Polizei Speyer zu melden.