Groß Gerau

Weißes Pulver an der Nase – Kontrolle auf der A3

Kelsterbach (ots) – Zivile Verkehrsfahnder des Polizeipräsidiums Südhessen kontrollierten am Dienstagmittag (04.05.), gegen 13.30 Uhr, auf der A 3 einen 25-jährigen Autofahrer. Den Fahndern fiel anschließend weißes Pulver an der Nase des Mannes auf. Sie baten den Wagenlenker daraufhin zum Drogentest. Dieser reagierte anschließend positiv auf den vorherigen Konsum von Kokain.

Der 25-Jährige wurde vorläufig festgenommen und musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Die Weiterfahrt wurde ihm von der Polizei untersagt. Den Mann erwartet nun unter anderem ein Ermittlungsverfahren wegen Fahrens unter Drogeneinfluss.

Kokain im Auto und gegen Ausgangssperre verstoßen

Mörfelden-Walldorf (ots) – Einen 25-jährigen Autofahrer und seine beiden Begleiter, stoppten Beamte der Polizeistation Mörfelden-Walldorf in der Nacht zum Mittwoch 05.05.21 gegen 1.20 Uhr auf der Frankfurter Landstraße. Im Auto fanden die Ordnungshüter anschließend eine kleine Menge Kokain und beschlagnahmten die Droge.

Zudem konnte das Trio keinen triftigen Grund dafür nennen, trotz nächtlicher Ausgangssperre noch unterwegs zu sein. Die Polizei erstattete Anzeigen wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie wegen Verstoßes gegen die derzeit geltenden Coronaregeln.

Parkenden PKW beschädigt und geflüchtet

Raunheim (ots) – Am Montag 26.04.21 parkte ein Verkehrsteilnehmer seinen blauen Opel um 16:30 Uhr, in der Hermann-Löns-Straße ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand.

Am nächsten Tag stellte der Besitzer um 10:30 Uhr an seinem Opel Mokka, vorne links einen erheblichen Sachschaden fest.

Vermutlich wurde der Schaden beim Ein-/Ausparken verursacht.

Der Unfallbeteiligte entfernte sich offensichtlich unerlaubt von der Unfallstelle.

Der Sachschaden am blauen Opel Mokka wird auf 2.000 Euro geschätzt.

Darmstadt

Drogen und mutmaßliches Diebesgut sichergestellt

Darmstadt (ots) – In zwei Wohnung in der Kasinostraße und Bleichstraße hat die Kriminalpolizei in der Nacht zum Dienstag (3.-4.5.) über 700 Gramm Marihuana, 208 Ecstasy-Pillen, mehrere Gramm Kokain sowie über 50 psychotrope Medikamentenpillen sichergestellt. Darüber hinaus wurde mutmaßliches Diebesgut, wie originalverpackte Kosmetikprodukte, Fernseher, Werkzeug und hochwertige Fahrräder/ E-Bikes, aufgefunden.

Aufgrund eines aktuellen Tipps durchsuchten Fahnder mit richterlichen Beschlüssen um kurz nach Mitternacht zwei Wohnungen eines 39 Jahre alten Mannes, der bereits einschlägig wegen Drogendelikten der Polizei bekannt ist. Statt seiner, nahmen die Fahnder zunächst einen 35 Jahre alten Mann vorläufig fest, der in einer Wohnung angetroffen wurde. Die Männer stehen im Verdacht mit Drogen zu handeln. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Die Ermittlungen zu der Herkunft des möglichen Diebesguts dauern noch an. Insbesondere werden die Eigentümer von zwei hochwertigen E-Bikes gesucht, die bislang noch nicht als gestohlen gemeldet worden sind. Die Bikes haben zusammen einen Wert von etwa 10.000 Euro.

Wer vermisst sein E-Bike der Marke SUSHI oder BULLS in der Farbe Schwarz/Rot? Die rechtmäßigen Besitzer werden gebeten, sich beim Kommissariat 34 zu melden. Telefon: 06151 / 969-0

Fliegerbombe auf Kasernengelände entdeckt

Babenhausen (ots) – Auf dem Gelände der ehemaligen Kaserne in der Aschaffenburger Straße wurde am Mittwochmittag (5.5.) in einer Baustelle eine etwa 50 Kilogramm schwere Fliegerbombe, die vermutlich aus dem Zweiten Weltkrieg stammt, entdeckt. Der Kampfmittelräumdienst beabsichtigt die Bombe vor Ort zu entschärfen und hat dafür einen Sicherheitsradius von 500 Meter festgelegt.

Wenige Häuser sind von der Maßnahme betroffen. Einige Anwohner müssen ihre Wohnungen verlassen, während andere unter Einhaltung von Sicherheitsmaßnahmen zu Hause bleiben können. Die Stadthalle wird ab 16 Uhr für betroffene Anwohner geöffnet sein.

Ab 17 Uhr sperrt die Polizei folgende Straßen:

B26/ Aschaffenburger Straße/Hindenburgstraße

B26/ Friedrich-Ebert-Straße

B26/ Höhe Ringheim (Bayern)

Rund um den gesperrten Bereich wird es voraussichtlich zu Verkehrsbehinderungen kommen. Der Flugraum und die Bahnlinien Babenhausen-Aschaffenburg und Babenhausen-Seligenstadt werden ebenfalls gesperrt werden. Ortskundige werden daher gebeten, für die Dauer des Einsatzes, den Bereich weiträumig zu umfahren.

Darmstadt-Dieburg

Fliegerbombe auf Kasernengelände erfolgreich entschärft

Babenhausen (ots) – Die am Mittwochmittag 5.5. entdeckte Fliegerbombe auf dem ehemaligen Kasernengelände wurde gegen 18.35 Uhr erfolgreich vom Kampfmittelräumdienst entschärft. Die Spezialisten haben dafür einen mechanischen Zünder entfernt. Einige Anwohner mussten für die Einsatzmaßnahmen ihre Wohnungen und Häuser verlassen. In der Stadthalle und in einem Hotel waren Anlaufstellen für Evakuierte eingerichtet. Feuerwehr und Rettungsdienst betreuten etwa 20 Personen.

Nachdem die Räumung/Evakuierung um kurz nach 18 Uhr abgeschlossen war, kontrollierten Einsatzkräfte nochmals den Sicherheitsbereich im Radius von 500 Meter. Aus der Luft überprüfte der eingesetzte Polizeihubschrauber ebenso den Bereich.

Nach Abschluss des Einsatzes werden die Sperrungen auf der Bundesstraße 26 aufgehoben. Der seit 17.45 Uhr eingestellte Bahnverkehr nimmt den Betrieb ebenfalls wieder auf. Anwohner kehren zurück in ihre Häuser und Wohnungen.

Polizei stoppt betrunkenen Autofahrer

Babenhausen (ots) – Am Bahnübergang in Hergershausen fiel einer Streife der Polizeistation Dieburg in der Nacht zum Mittwoch 05.05.21 gegen 1.30 Uhr, ein Autofahrer auf. Die Beamten stoppten den 32-jährigen Mann daraufhin und bemerkten, dass er unter Alkoholeinwirkung stand. Ein Atemalkoholtest zeigte 1,1 Promille an. Der 32-Jährige wurde vorläufig festgenommen und musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Seinen Führerschein stellten die Ordnungshüter sicher.

Ihn erwartet nun neben dem Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr zudem eine Anzeige wegen Verstoßes gegen die derzeit geltende nächtliche Ausgangssperre, weil er den Polizisten keinen triftigen Grund für die nächtliche Fahrt nennen konnte.

Teures Bier – Tankstellenangestellte angepöbelt und gegen Ausgangssperre verstoßen

Groß-Umstadt (ots) – Weil ein 28 Jahre alter Mann am frühen Mittwochmorgen 05.05.21 gegen 4.30 Uhr, in einer Tankstelle in der Georg-August-Zinn-Straße lärmte und die Kassiererin anpöbelte, wurde die Polizei verständigt.

Wie sich anschließend herausstellte, wollte der Mann dort trotz Hausverbots ein Bier kaufen. Die Polizei erteilte ihm einen Platzverweis und erstattete unter anderem Anzeige, weil er gegen die derzeit geltende nächtliche Ausgangssperre verstieß.

Ihn erwartet nun ein Bußgeld.

Unter Alkohol am Steuer – Polizei stellt Führerschein sicher

Groß-Bieberau (ots) – Einen 33-jährigen Autofahrer stoppten Beamte der Polizeistation Ober-Ramstadt am späten Dienstagabend 04.05.21 in der Jahnstraße. Rasch bemerkten die Ordnungshüter, dass der 33-Jährige offenbar unter Alkoholeinwirkung am Straßenverkehr teilnahm.

Ein Atemalkoholtest zeigte anschließend rund 1,5 Promille an. Der Mann wurde vorläufig festgenommen und musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Sein Führerschein wurde von der Polizei sichergestellt. Den Wagenlenker erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

