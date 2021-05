Beschädigter A3 gibt Rätsel auf – Polizei sucht Zeugen

Ginseldorf/Bauerbach (ots) – Nach der Meldung eines Zeugen stellte die Polizei einen verlassenen blau-schwarzen Audi A3 sicher. Das Auto ist stark unfallbeschädigt und war hinten mit dem gestohlenen Kennzeichen EF-FA 97 versehen. Woher kommt das Auto? Wer hat ihn gefahren? Wo war der Unfallort? Diesen Fragen geht derzeit der Unfallfluchtermittler der Polizei Marburg nach und bittet um sachdienliche Hinweise.

Nach einer Zeugenaussage stand der Audi A3 bereits am Samstag 01. Mai gegen 07.30 Uhr, auf dem ersten rechts von der Kreisstraße 34 (dem Rinnweg) abgehenden Feldweg vom Ortsausgang Ginseldorf nach Bauerbach gesehen. Als die Polizei kam, war der von dem Zeugen im Auto offenbar schlafend angetroffene Mann nicht mehr da. Die Fahndung nach ihm blieb erfolglos.

Bei ihm handelt es sich um einen 30 bis 40 Jahre alten und ca. 1,80 Meter großen Mann mit Brille und dunkelblonden Haaren im Pagenschnitt. Er trug eine blaue Jeans und eine dünne blaue Jacke. Er fiel dem Zeugen durch viele Ringe an erheblich verschmutzen Fingern auf.

Wer hat diesen Mann zwischen Freitagnacht (30. April) und Sonntagnachmittag (02. Mai) in Bauerbach oder Ginseldorf gesehen? Wer kann anhand der Beschreibung Hinweise geben, die bei der Identifizierung des Mannes helfen könnten?

Der Pkw hatte auf der kompletten Beifahrerseite und an der Front erhebliche und augenscheinlich frische Unfallschäden. Nach Schätzungen beträgt der Schaden mehrere Tausend Euro. Einen zu den Schäden passenden Unfallort konnte die Polizei bislang nicht finden. Das vordere Kennzeichen am Auto fehlte. Ob es bei der Kollision verloren ging, steht nicht fest. Hinten war das gestohlene Erfurter Kennzeichen montiert. Die Ermittlungen zur Herkunft des Autos dauen an.

Wem ist der stark beschädigte dunkle Audi A3 aufgefallen? Wer hat das Auto mit dem Erfurter Kennzeichen wann und wo bemerkt und wer kann Angaben zum FahrerIn zu dieser Zeit machen? Wo ist das vordere Kennzeichen? Liegt es womöglich an einer Unfallstelle?

Hinweise in diesem Zusammenhang bitte an die Unfallfluchtermittler der Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Elmshausen – Einbruch in Handwerksbetrieb

Einbrecher erbeuteten in der Werkstatt eines Handwerksbetriebs in der Straße Am Roßberg elektronische Sägen im Gesamtwert von mehreren Tausend Euro. Zum Transport der gestohlenen Handkreissägen, Tischkreissägen und Bandsägen war ein Fahrzeug nötig. Der Einbruch war am zurückliegenden Wochenende zwischen 17 Uhr am Freitag, 30. April und 05.45 Uhr am Montag, 03. Mai. Wem sind in dieser Zeit Verladetätigkeiten in Tatortnähe aufgefallen? Wer hat verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge gesehen? Sachdienliche Hinweise bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Polizei Mittelhessen beteiligt sich an bundesweiter Verkehrssicherheitsaktion für mehr Sicherheit des Radverkehrs

Marburg-Biedenkopf (ots) – „Die Sicherheit von Kindern, älteren Menschen, Fußgängern und eben auch Radfahrenden ist ganz besonders wichtig, denn sie sind im Straßenverkehr ohne Knautschzone unterwegs und unterliegen immer besonderen Voraussetzungen und Risiken. Dazu kommt noch ein sicherlich nicht nur der Corona-Pandemie geschuldeter Anstieg der Radfahrenden und von Fahrern von Elektrokleinstfahrzeugen wie Scootern oder Segways. Wir dürfen mit zukünftig immer mehr Radfahrenden rechnen und müssen deshalb frühzeitig für mehr Sicherheit von ihnen sorgen. Wir haben die Radfahrenden im Blick.

Neben sicheren Verkehrswegen und sicherer Technik kann jeder Verkehrsteilnehmer selbst, sofort und ohne große Belastung viel für mehr Verkehrssicherheit leisten. Ich meine damit sowohl die Radfahrenden als auch alle anderen. Ich bin davon überzeugt, dass vorausschauendes Fahren, gegenseitige Rücksichtnahme und regelkonformes Verhalten für mehr Sicherheit sorgen“, sagte Polizeipräsident Bernd Paul, der am bundesweiten Verkehrssicherheitsaktionstag eine Kontrollstelle am Elisabeth-Blochmann-Platz in Marburg besuchte.

Der bundesweite Aktionstag unter dem Motto “sicher.mobil.leben-Radfahrende im Blick” ist eingebettet in die Woche vom 03. bis 09. Mai, in welcher die Polizei Hessen im Rahmen ihrer Verkehrsstrategie ihren Fokus auf die “schwächeren Verkehrsteilnehmer”, also auf Kinder, ältere Menschen, Fußgänger und eben Radfahrende richtet. Die Woche ist gekennzeichnet durch Präventionsarbeit in den sozialen Netzwerken und in den Internetpräsenzen der Hessischen Polizei aber auch durch Prävention und Aufklärung bei mobilen und stationären Kontrollen. Was kann ich als sogenannter “schwächerer Verkehrsteilnehmer” zu meiner eigenen und der Sicherheit anderer beitragen? Was kann ich als Autofahrer leisten? Was bedeutet mehr Sicherheit durch gegenseitige Rücksicht?

Vermutlich an einem der am meisten gleichermaßen von Fußgängern, Kindern, älteren Menschen und eben Radfahrenden frequentierten Ort in Marburg, am Elisabeth-Blochmann-Platz, am Radweg entlang der Lahn achtete die Polizei am Mittwoch, 05. Mai, zwischen 14 und 17 Uhr, auf das regelkonforme Verhalten von und gegenüber Radfahrenden sowie auf die Sicherheit der Zweiradfahrer in Punkto Kleidung, Helm und Verkehrssicherheit des fahrbaren Untersatzes. “Reflektierende Kleidung und ein Helm erhöhen die Sicherheit. Das eine führt zu guter Sichtbarkeit. Der Helm macht den mitunter gravierenden Unterschied, wenn ein Radfahrender nach einem Sturz oder durch einen Unfall mit dem Kopf aufprallt. Auch wenn es noch keine zwingende Vorschrift ist, kann ich jedem nur dazu raten, das Risiko zu minimieren. Ganz besonders Eltern sollten da mit einem guten Beispiel vorangehen”, appelliert Bernd Paul.

Zwischen 14 und 17h kontrollierte und sprach die Polizei mit 125 Radfahrenden, dem Fahrer eines Elektrokleinfahrzeug, 14 Fußgängern und 41 Autofahrern. Unter den Fußgängern waren drei Jugendliche, die sich vorbildlich verhielten. Von den übrigen 11 beanstandete die Polizei das Verhalten von Acht. Für sechs der 41 angehaltenen Autofahrer blieb die Kontrolle nicht folgenlos. Zwei waren nicht angeschnallt, einer telefonierte mit dem Handy und bei den anderen waren es geringere Verstöße. Erfreulich war, dass der überwiegende Teil der Radfahrenden ohne Beanstandungen blieb.

17 von insgesamt 23 beanstandeten Rädern waren nicht vorschriftsmäßig ausgerüstet. Sie müssen ihre Räder nach Beseitigung der Mängel nochmal vorführen. Viele Passantinnen und Passanten mit und ohne Fahrzeug informierten sich zudem am Präventionsmobil über die Verkehrspräventionsprogramme der Polizei Mittelhessen, die Aktionen BOB und MAXimal mobil bleiben- mit Verantwortung.

“Verkehrssicherheit rettet Leben! Nur wenn jeder im Straßenverkehr vorsichtig ist, sich an Regeln hält und insbesondere wenn man Rücksicht aufeinander nimmt, führt das zu mehr Sicherheit!”

Stadtallendorf – Werbetafel beschädigt

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, 29. April, beschädigten noch unbekannte Täter in der Bahnhofstraße die Werbetafel eines Baustoffbetriebs. Es entstand ein Schaden von 1500 Euro. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet um sachdienliche Hinweise unter Tel. 06428 9305 0.

Kirchhain – Blutprobe

Die Polizei kontrollierte am Dienstag, 04. Mai, gegen 18.45 Uhr nahe dem Schwimmbad in Kirchhain einen Kleinbusfahrer. Da der Drogentest des 36 Jahre alten Mannes aus dem Ostkreis positiv auf THC reagierte musste die Polizei die Weiterfahrt untersagen und eine Blutprobe veranlassen.

Beschädigte Autos

Schönstadt

Am Mittwoch, 05. Mai, gegen 04.05 Uhr, schlug ein 22 Jahre alter Mann gegen den Außenspiegel eines vorbeifahrenden Autos und richtete einen Schaden an. Der Mann war bereits zuvor wegen einer Körperverletzung aufgefallen. Er stand zur Tatzeit erheblich unter Alkoholeinfluss. Der Test zeigte 1,88 Promille.

Hachborn

Den Spuren nach entstand der Schaden an dem bronzemetallic farbigen Toyota Corolla vermutlich dadurch, dass sich Personen auf das Dach legten oder sonst wie bestiegen. Der Toyota parkte zur Tatzeit am Freitag, 30. April, zwischen 23.45 und 23.50 Uhr auf einem Parkplatz vor dem Anwesen Am Nußbaum 1.

Wer hat zur Tatzeit Beobachtungen gemacht, die mit der Sachbeschädigung zusammenhängen könnten?

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0

Oberdieten

Ein Treffen zwischen zwei Gruppen endete am Freitag, 30. April, gegen 21 Uhr, mit einem Streit. Als ein Beteiligter mit seinem Auto den Sportplatz in Oberdieten verlassen wollte, liefen andere hinterher, traten gegen das Auto und verursachte mit einer Beule im Kotflügel einen Schaden von mindestens 500 Euro.

Die Ermittlungen zu den Teilnehmern der Gruppe dauern an.

Kirchhain: Lidl-Parkplatz – Lackschaden Tür hinten rechts

War es ein Einkaufswagen oder war die Ursache doch eine Kollision bei einem Ein- oder Ausparkmanöver? Der Frage gehen derzeit die Unfallfluchtermittler der Polizei Stadtallendorf nach. Fakt ist ein Lackschaden an der hinteren Tür auf der Beifahrerseite.

Der betroffene blaue Opel Astra Kombi parkte zur Zeit des Schadeneintritts am Donnerstag, 29. April, zwischen 16 und 16.30 Uhr auf dem Lidl-Parkplatz in der Niederrheinischen Straße. Der Verursacher hinterließ weder eine Nachricht noch rief er die Polizei. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0.

