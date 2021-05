Friedberg: Die Polizei-News

Vorsicht: Wild auf der Straße

Wetteraukreis (ots) – Nach den langen dunklen Wintermonaten freuen wir uns über den Frühling, wärmere Temperaturen und die erwachende Natur. Begegnungen mit der Natur sind jedoch nicht immer erfreulich. Sie können sogar gefährlich sein. Im Laufe der Nacht von Dienstag (4.5.) auf Mittwoch (5.5.) kam es im Kreisgebiet zu einigen Wildunfällen.

So sprang am Dienstag gegen 21.45 Uhr ein Reh auf die B455 zwischen Melbach und Wölfersheim. Die Fahrerin des PKW konnte einen Zusammenstoß nicht verhindern. Das Tier wurde dabei getötet, am Ford entstand Schaden in Höhe von ca. 1.500 Euro.

Gegen 1 Uhr am Mittwoch, erwischte ein Taxifahrer einen Frischling zwischen Ober-Florstadt und Staden. Das Tier lief mit der Rotte davon. Auch das Taxi wurde beschädigt.

Rehe querten zwischen 5-7.30 Uhr zwischen Leidhecken und Staden, bei Nidda Oberschmitten, Ortenberg, Wöllstadt und nahe dem Stammheimer Kreuz die Fahrbahnen und es kam zum Zusammenstoß mit Fahrzeugen. Ein Teil der Tiere verstarb am Unfallort, andere verschwanden, so dass nicht klar ist, wie erheblich die bei den Kollisionen davongetragenen Verletzungen tatsächlich sind. An den Fahrzeugen entstanden jeweils Schäden im niedrigen vierstelligen Bereich. Deren Fahrerinnen und Fahrer blieben bei den Unfällen der besagten Nacht unverletzt.

Wildunfälle können jederzeit und überall passieren. Um nicht unerwartet mit dem Erscheinen von Rehen, Waschbären, Wildschweinen und Co konfrontiert zu werden hilft es, sich der Gefahr bewusst zu sein. So sollte die Geschwindigkeit den Gegebenheiten angepasst werden. Je geringer die Geschwindigkeit, desto größer die Chance, noch rechtzeitig vor dem Wildtier zum Stehen zu kommen. Erhöhte Aufmerksamkeit und reduzierte Geschwindigkeit sind die einzig wirksamen Mittel, einen Zusammenstoß zu vermeiden.

Ist ein Zusammenstoß nicht vermeidbar, sollte der Fahrer nicht riskant ausweichen, sondern das Lenkrad gut festhalten und bremsen. Ein unkontrolliertes Ausweichmanöver erhöht das Unfallrisiko, besonders wenn man in den Gegenverkehr gerät oder am Baum landet. Aufgrund der Unvorhersehbarkeit des Erscheinens der Tiere auf der Straße, sind Kollisionen mit Wild nicht immer vermeidbar. Auf die Folgen der Zusammenstöße kann man jedoch Einfluss nehmen.

Beide Nummernschilder gestohlen

Rosbach: Beide amtlichen Kennzeichen eines Skoda Fabia FB-YN 1905 entwendeten Diebe zwischen Montag (3.5.) und Dienstag (4.5.). Der weiße PKW parkte seit Montag gegen 17.30 Uhr in der Kurt-Schumacher-Straße in Ober-Rosbach. Am Dienstag gegen 14.40 Uhr bemerkte der Besitzer, dass sowohl das vordere als auch das hintere Nummernschild fehlten. Hinweise auf Tat und Täter nimmt die Polizei in Friedberg, Tel.: 06031/601-0 entgegen.

Angebliche Microsoftmitarbeiter plündern Konto

Bad Vilbel (ots) – Am Mittwochvormittag 05.05.2021 kam es in und um Bad Vilbel wieder vermehrt zu betrügerischen Anrufen angeblicher Microsoftmitarbeiter. Diese schüchterten die Bürger ein und gaben vor, ihr PC sei gehackt. Um Schäden zu vermeiden, müsse man dem vorgeblichen Mitarbeiter der Softwarefirma einen Fernzugriff auf den Rechner ermöglichen, um eine Wartung durchzuführen. Insgesamt berichteten 5 Bürger der Polizei von dieser Masche. 4 Bürger erkannten den Trick und beendeten das Telefonat, ohne einen Schaden zu erleiden.

In einem Fall ging die angerufene Frau von der Echtheit des Anrufes aus, da sie in letzter Zeit tatsächlich immer wieder Fehlermeldung von Microsoft angezeigt bekam. Der angebliche technische Support von Microsoft forderte sie gegen 09 Uhr auf, sich auf einer Internetseite einzuloggen und erlangte damit Zugriff auf den Rechner der Dame. Nun gelang es den Betrügern an Zugangsdaten für Geldtransfers zu kommen. Die Ganoven schöpften Geld vom Bankkonto der Frau ab. Knapp 2.500 Euro beträgt der Schaden. Schließlich kam die Vorgehensweise verdächtig vor und die Frau ließ ihr Konto sperren, um weitere Buchungen zu verhindern.

Die Ermittlungsaussichten in solchen Fällen sind nicht sehr groß. Häufig sitzen die Täter in Callcentern im Ausland. Die Rückverfolgung, wohin die abgehobenen Beträge fließen wird erschwert bzw. verhindert. Microsoft selbst gibt an, sich niemals telefonisch bei den Nutzern zu melden. Im Falle eines solchen Anrufes beenden Sie das Gespräch sofort und legen sie auf. Kommt der Verdacht erst nach einem solchen Telefonat auf, ziehen Sie den Netzstecker Ihres PCs und ändern Sie Ihre Passwörter. Weitere Infos zu dieser und weiteren Betrugsmaschen finden Sie auf der Internetseite www.polizei-beratung.de.

Tür eingetreten

Bad Vilbel (ots) – Am Dienstagvormittag 04.05.2021 kam es in einem Mehrfamilienhaus in der Homburger Straße zu einem Einbruch. Zwischen 8.30-12.30 Uhr traten bislang Unbekannte die Wohnungstür einer Dachgeschosswohnung ein und durchsuchten sie nach Wertgegenständen. Offenbar verschwanden die Täter ohne Beute.

An der Tür entstand Sachschaden. Die Polizei Bad Vilbel sucht Personen, die Hinweise zu Tat und Täter geben können und bittet diese, sich unter der Tel.: 06101/5460-0 zu melden.

