Dachstuhlbrand in Harleshausen

Kassel-Harleshausen (ots) – Folgemeldung – Nach dem Brand im Dachgeschoss eines Wohnhauses in der Wolfhager Straße in Kassel haben die Beamten des für Brände zuständigen Kommissariats 11 der Kasseler Kripo die Ermittlungen übernommen und heute die Brandstelle aufgesucht. Wie sich dabei herausstellte, war das Feuer offenbar aufgrund eines technischen Defekts entstanden. Eine vorsätzliche Brandstiftung kann ausgeschlossen werden.

Bei dem Brand gegen 13:30 Uhr war der Dachstuhl des Hauses erheblich beschädigt worden. Personen kamen nicht zu Schaden. Zudem sind die übrigen Wohnungen des Hauses durch Löschwasser beeinträchtigt worden, sodass auch diese derzeit nicht bewohnbar sind. Der Schaden beläuft sich nach ersten vorsichtigen Schätzungen auf ca. 250.000 Euro.

(ots) – Erstmeldung, 14:45 Uhr – In der Wolfhager Straße, Ecke Hainbuchenstraße, in Kassel brennt es aktuell im Dachgeschoss eines Wohnhauses. Die Kasseler Feuerwehr ist dort seit rund einer Stunde im Einsatz und bekämpft das Feuer im Dachstuhl, der momentan in Vollbrand stehen soll. Das betroffene Haus ist nach derzeitigen Erkenntnissen vollständig geräumt worden.

Wegen des Feuerwehreinsatzes ist die Wolfhager Straße aktuell jedoch gesperrt. Anwohner werden aufgrund der starken Rauchentwicklung zudem gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Folgemeldung (ots) – Der Löscharbeiten bei dem Brand in der Wolfhager Straße, der Feuerwehr und Polizei heute gegen 13.30 Uhr gemeldet worden war, dauern derzeit noch an. Wie die vor Ort eingesetzten Beamten des Polizeireviers Süd-West nach Rücksprache mit der Feuerwehr berichten, flammt es in dem Dachstuhl immer wieder erneut auf. Wie lange die Löscharbeiten noch andauern werden, kann momentan nicht verlässlich eingeschätzt werden.

Aktuell kommt es weiterhin zu Verkehrsbehinderungen im Bereich der Wolfhager Straße, Höhe Hainbuchenstraße. Die Wolfhager Straße ist in diesem Bereich derzeit noch voll gesperrt. Die Polizei wird die Ermittlungen zur Brandursache nach Abschluss der Löscharbeiten aufnehmen.

Konkrete Hinweise zur Brandursache liegen derzeit noch nicht vor.

Lkw-Unfall auf der A 7 – Verletzter Fahrer auf dem Weg ins Krankenhaus

A7 (ots) – Nach dem Lkw-Unfall gegen 15:00 Uhr auf der A 7, zwischen Anschlussstelle Kassel und Dreieck Kassel Süd, ist inzwischen der linke Fahrstreifen wieder für den Verkehr freigegeben worden. Aktuell dauern an der Unfallstelle noch die Bergungsarbeiten an. Wie die vor Ort eingesetzten Beamten der Polizeiautobahnstation Baunatal berichten, war es rund 3 km Kilometer vor der Anschlussstelle Dreieck Kassel Süd in Richtung Norden zu dem Auffahrunfall gekommen.

Aus noch unbekannten Gründen war ein Lkw bei stockendem Verkehr auf einen anderen Lkw aufgefahren, der wiederum auf den davorstehenden Lastwagen geschoben wurde. Der Fahrer des auffahrenden Lkw musste von den Rettungskräften aus seinem Fahrzeug befreit und anschließend in ein Krankenhaus gebracht werden. Er ist offensichtlich verletzt worden, war aber ansprechbar. Wie schwer seine Verletzungen sind, ist derzeit noch nicht bekannt. Die Fahrer des an mittlerer und vorderster Position stehenden Lkw blieb nach derzeitigen Erkenntnissen unverletzt.

Aktuell kommt es auf der A 7 in Richtung Norden auch weiterhin noch zu Verkehrsbehinderungen, da der mittlere und der rechte der drei Fahrstreifen wegen Bergungsarbeiten noch gesperrt sind.

Schneller Ermittlungserfolg nach Bränden – Kripo nimmt Tatverdächtigen fest

Fuldabrück/Guxhagen (ots) – Nachdem es in der Nacht zum Dienstag 04.05.2021 in Fuldabrück-Dörnhagen und Guxhagen jeweils zu offenbar vorsätzlich gelegten Bränden an Wohnhäusern kam, ist Staatsanwaltschaft und Polizei ein schneller Ermittlungserfolg gelungen. Am Dienstagabend nahmen Beamten der Kasseler Kripo mit Unterstützung des SEK in Fuldabrück einen Verdächtigen fest und durchsuchten seine Wohnung.

Der 63 Jahre alte Mann steht im Tatverdacht, die beiden Feuer mithilfe von Brandbeschleuniger vorsätzlich gelegt zu haben. Er war durch die Auswertung von Beweismitteln und aufgrund von Zeugenhinweisen in den Fokus der Ermittler geraten. Ein mögliches Tatmotiv ist bislang nicht bekannt. Nach derzeitigen Erkenntnissen sind sich die Bewohner der beiden betroffenen Häuser und der Tatverdächtige zumindest persönlich bekannt.

Der 63-Jährige wurde am Abend aus gesundheitlichen Gründen zunächst in ein Kasseler Krankenhaus gebracht. Aktuell dauern die Ermittlungen an. Durch die Staatsanwaltschaft wird derzeit geprüft, ob Gründe für die Untersuchungshaft gegen den Tatverdächtigen vorliegen und eine Vorführung vor den Haftrichter erfolgt.

Zu den beiden Bränden war es spät in der Nacht zum Dienstag gekommen. Zunächst hatte es gegen 3:20 Uhr im Bereich eines Reihenmittelhauses in der Baunsbergstraße in Dörnhagen gebrannt. Die Bewohner des Hauses, ein Ehepaar, hatten das Gebäude noch rechtzeitig verlassen können. Der Ehemann und eine Nachbarin erlitten jedoch leichte Rauchgasvergiftungen.

Durch den Brand war das Haus im weiteren Verlauf erheblich beschädigt und ein Sachschaden von ca. 300.000 Euro entstanden. Kurze Zeit später, gegen 3:40 Uhr, war es zu dem Feuer in der Lessingstraße im Nachbarort Guxhagen gekommen. Dort war eine brennbare Flüssigkeit im Bereich der Hauseingangstür eines Einfamilienhauses in Brand gesetzt worden.

Nachbarn hatten das Feuer jedoch rechtzeitig bemerkt und die Bewohner alarmiert, die

den Brand selbstständig löschen konnten.

In diesem Fall war ein Schaden von ca. 2.500 Euro entstanden.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen