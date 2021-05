Verstöße gegen das Waffengesetz

Frankfurt-Nordend-West (ots)-(hol) – Dienstagmorgen 04.05.2021 kontrollierte die Polizei ein Auto mit 3 Insassen. Dabei fand sie eine Schreckschusswaffe sowie mehrere Messer. Gegen 04:30 Uhr fiel einer Streife eine etwa 10-köpfige Gruppe junger Männer im Kreuzungsbereich Eschersheimer Landstraße/Eschenheimer Anlage auf, die offenbar in Streit geraten waren. Vier Autos waren mitten auf der Fahrbahn abgestellt. Beim Erblicken der Polizei flüchteten einige zu Fuß, andere mit den besagten Fahrzeugen.

Den Beamten gelang es, eines der Autos an der Kreuzung Reuterweg/Bockenheimer Anlage anzuhalten und die Insassen einer Kontrolle zu unterziehen. Dabei fanden die Einsatzkräfte bei den sehr unkooperativen und teils aggressiven Männern im Alter zwischen 19-20 Jahren eine Schreckschusspistole sowie ein verbotenes Faustmesser.

Noch während der Kontrolle näherte sich ein vierter Mann fußläufig und begann ebenfalls, verbal aggressiv gegen die Polizei vorzugehen. Die Beamten erkannten in ihm einen der Männer wieder, der zuvor weggelaufen war. Bei der folgenden Personenkontrolle des 25-Jährigen stießen die Fahnder auf ein um den Hals an einer Kette getragenes “Neck Knife”.

Gegen die Bewaffneten leitete die Polizei Strafverfahren wegen Verstößen gegen das Waffengesetz ein. Die Waffen wurden sichergestellt. Darüber hinaus wurden gegen alle Bußgeldverfahren wegen Verstößen gegen die Coronabestimmungen eingeleitet.

Raubstraftat

Frankfurt-Bahnhofsviertel (ots)-(fue) – Am Mittwoch 5. Mai 2021 gegen 04.15 Uhr, geriet eine 52-jährige Frau in der Niddastraße in eine verbale Streitigkeit mit einem ihr unbekannten Mann. Im Verlauf des Streites schlug ihr der Unbekannte mit der Faust ins Gesicht und zog ihr die Handtasche von der Schulter. Aus der Tasche entnahm er 30 EUR Bargeld und floh mit der Beute in Richtung der Taunusanlage.

Täterbeschreibung:

Ca. 30 Jahre alt und etwa 180 cm groß. Dreitagebart, mitteleuropäisches Erscheinungsbild, sprach Deutsch, dunkelblonde Haare. Bekleidet mit einem braunen T-Shirt mit Schriftzügen auf der Brust, braunen Arbeitshosen mit schwarzen Streifen, Jeansjacke, Sportschuhe und schwarzer Rucksack.

International gesuchter Betrüger am Flughafen Frankfurt verhaftet

Bundespolizeidirektion Flughafen Frankfurt am Main

Frankfurt/Main (ots) – Fahnder der Bundespolizei verhafteten am 4. Mai 2021 einen international gesuchten Betrüger und Urkundenfälscher bei seiner Ankunft aus Toronto/Kanada. Dieser plante eigentlich, über Frankfurt nach Mexico City weiterzureisen. Die monegassischen Polizei- und Justizbehörden suchten wegen des Verdachts des Betruges, der Fälschung sowie der Benutzung von Fälschungen bereits seit März mit internationalem Haftbefehl nach dem 44-jährigen Mexikaner.

Er soll in Monaco einen Kunstmaler und Bildhauer um 16.500 Euro betrogen sowie ein Hotel um die Zeche von 16.000 Euro geprellt haben. Darüber hinaus soll er mehreren Veranstaltungsunternehmern die Miete schuldig geblieben sein. Nicht zuletzt stellen die Steuerbehörden des Fürstentums Forderungen in sechsstelliger Höhe an den Gesuchten.

Die Bundespolizei führte den Mann dem Haftrichter vor. Er wartet nun in Auslieferungshaft auf seine Überstellung an die monegassischen Behörden.

Zwei Haftbefehle im Frankfurter Hauptbahnhof vollstreckt

Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main

Frankfurt/Hauptbahnhof (ots) – Am Dienstagmittag 04.05.2021 konnte eine Streife der Bundespolizei im Frankfurter Hauptbahnhof mit einer Festnahme gleich 2 Haftbefehle der Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main vollstrecken. Bei einer Routinekontrolle war den Beamten gegen 16 Uhr, eine 39-jährige wohnsitzlose Frau ins Netz gegangen, die wegen mehreren Diebstahlsdelikten gesucht wurde.

Insgesamt stand bei der Frau eine Freiheitsstrafe von insgesamt 2 Jahren und drei Monaten im Raum. Nach ihrer Festnahme ging es für sie zuerst zur Wache der Bundespolizei, wo ihr die Haftbefehle eröffnet wurden. Danach wurde sie in die Justizvollzugsanstalt Frankfurt-Preungesheim gebracht, wo sie ihre Freiheitsstrafe antrat.

