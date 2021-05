Ettlingen – Linienbus kollidiert mit Pkw – 14.000 Euro Schaden

Karlsruhe – Ein Gesamtschaden von rund 14.000 Euro ist das Resultat eines

Verkehrsunfalls der sich am Montagabend an der Kreuzung Goethestraße und

Dieselstraße in Ettlingen ereignete.

Gegen 19.00 Uhr war der 32-jähriger Lenker eines Linienbusses von der

Goethestraße in Richtung Dieselstraße abgebogen und hat hierbei die

Vorfahrtsregelung nicht beachtet. Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision mit

einem herannahenden VW-Polo eines 24-Jährigen. Der Schaden am Linienbus wird auf

rund 10.000 Euro beziffert, verletzt wurde niemand.

Graben-Neudorf – Mit Auto unter Betäubungsmitteleinfluss und ohne Fahrerlaubnis in Kontrollstelle gefahren

Karlsruhe – Eine 25-jährige Autofahrerin fuhr am Montagnachmittag, gegen

17.25 Uhr, auf der Bruchsaler Straße im Ortsteil Neudorf in eine Kontrollstelle,

die Beamte des Polizeireviers Philippsburg zuvor eingerichtet hatten. Eine

nähere Überprüfung ergab zunächst, dass die Fahrerin nicht mehr im Besitz einer

Fahrerlaubnis war. Außerdem waren Anzeichen für den Konsum von Betäubungsmitteln

erkennbar. Ein noch vor Ort durchgeführter Drogenvortest bestätigte die

Feststellung der Kontrollierenden. Bereits wenige Wochen zuvor war sie, ohne

eine Fahrerlaubnis zu besitzen, in eine Verkehrskontrolle in Karlsruhe geraten

und zur Anzeige gebracht worden.

Ettlingen BAB A5 – Lkw-Fahrer bei Auffahrunfall schwer verletzt

Karlsruhe – Bei einem Auffahrunfall mit zwei beteiligten Lastwagen ist am

Dienstagmorgen gegen 08:40 Uhr auf der Autobahn 5 bei Ettlingen ein Lkw-Fahrer

schwer verletzt worden.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge fuhr zunächst ein Lkw auf der rechten Fahrspur

in Richtung Süden und bremste am Ende eines Staus ab. Der nachfolgende

Lkw-Fahrer erkannte dies offenbar zu spät und fuhr auf. Er wurde im Führerhaus

eingeklemmt und konnte unter Einsatz der Feuerwehr schwer verletzt aus dem

Führerhaus geborgen werden. Der Mann kam mit dem Rettungsdienst in eine Klinik.

Der Verkehr staute sich zeitweise bis auf zu einer Länge von drei Kilometern.

Der rechte Fahrstreifen musste aufgrund von Trümmerteilen sowie zu

Bergungsmaßnahmen mehrfach gesperrt werden. Der entstandene Sachschaden wird im

oberen fünfstelligen Bereich angesiedelt.

Karlsruhe – Einbahnstraße in falscher Richtung genutzt und Radfahrerin verletzt – Verursacher flüchtet von der Unfallstelle

Karlsruhe-Durlach – Der bislang unbekannte Fahrer eines grünen

VW-Sciroccos war am Montagabend gegen 19:30 Uhr in der Seboldstraße entgegen der

Einbahnstraße unterwegs und verletzte dabei eine Radfahrerin.

Die 60-jährige Frau konnte sich ihren eigenen Angaben zufolge nur durch

beherztes Bremsen und einem Sprung vom Fahrrad vor dem zügig herannahenden

Fahrzeug in Sicherheit bringen. Hierbei verletzte sich die Frau leicht, ohne

dass es zu einer Berührung der beiden Verkehrsteilnehmer gekommen war. Der

mutmaßliche Verursacher hat sich offenbar nicht weiter um den Vorfall gekümmert

und seine Fahrt einfach fortgesetzt. Hierzu dauern die Ermittlungen aufgrund des

abgelesenen Kennzeichens noch an.

Das Polizeirevier Karlsruhe-Durlach sucht hierzu noch Zeugen, die gebeten

werden, sich unter 0721/49070 zu melden.

Marxzell – Motorradfahrer nach Sturz verletzt

Karlsruhe – Leichtere Verletzungen zog sich ein 17-jähriger Motorradfahrer

bei einem Sturz am Montagnachmittag auf der Moosalbtalstraße zu. In Höhe Burbach

bremste er gegen 15.00 Uhr im Kurvenbereich sein Zweirad derart stark ab, dass

er von dem Motorrad geschleudert wurde und neben der Fahrbahn zum Liegen kam.

Nach einer Erstversorgung vor Ort wurde er mit einem Rettungswagen in ein

Krankenhaus gebracht. Am Motorrad entstand ein Sachschaden von geschätzten 1000

Euro.

Karlsruhe-Durlach – Festnahme nach ungewöhnlicher Verfolgungsfahrt

Karlsruhe – Beinahe filmreif verlief die Festnahme eines E-Bike-Fahrers am

Montagnachmittag im Karlsruher Stadtteil Durlach.

Nachdem ein 22-Jähriger infolge eines Verkehrsverstoßes einer Kontrolle

unterzogen werden sollte, ergriff dieser auf seinem E-Bike die Flucht. Einem der

eingesetzten Polizisten gelang es zunächst, nach kurzer Verfolgung zu Fuß, den

Flüchtigen zu stellen. Hierbei verlor der junge Mann die Kontrolle über sein

E-Bike, was ihn aber nicht davon abhielt, seine Flucht fußläufig fortzusetzen.

Dabei hatte er seine Rechnung aber ohne den zweiten Beamten gemacht. In

Anbetracht der Gesamtsituation ergriff dieser kurzerhand das vom Flüchtigen

zurückgelassene E-Bike und nahm die Verfolgung auf. Und tatsächlich gelang es so

den 22-Jährigen einzuholen und vorläufig festzunehmen.

Bei der anschließenden Kontrolle konnte dann auch der mutmaßliche Grund für

dessen Flucht festgestellt werden. Dies war wohl nicht der vorangegangenen

Verkehrsverstoß, sondern die knapp dreißig Gramm Cannabis, die er mit sich

führte.

Neben einer Ordnungswidrigkeitenanzeige kommt daher nun auch eine Strafanzeige

wegen des Besitzes von Betäubungsmitteln auf ihn zu.

Marxzell – Unfall auf der Albtalstrecke – junger Mann verletzt

Karlsruhe – Ein Verletzter und ein kaputtes Auto sind die Bilanz eines

Verkehrsunfalls am Montagabend auf der Landesstraße 564 kurz vor Marxzell.

Ein 21-jähriger Mann befuhr mit seinem Auto gegen 21.30 Uhr die L564 von Bad

Herrenalb kommend in Richtung Marxzell. Kurz vor der Ortschaft überquerte wohl

plötzlich ein Tier die Fahrbahn. Diesem wollte der junge Mann offenbar

ausweichen und streifte hierbei die Steinmauer neben der Straße. Er wurde

verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Nach derzeitigem Ermittlungsstand war der

Mann nicht alkoholisiert.

An seinem Fahrzeug entstand ein Schaden in Höhe von ungefähr 2000 Euro. Ob

beziehungsweise wie hoch der Schaden an der Mauer ist bedarf weiterer

Ermittlungen.

Kraichtal – Alleinbeteiligt von der Fahrbahn abgekommen

Karlsruhe – Zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 24 Jahre alter Autofahrer

leicht verletzt wurde, kam es am Montagabend auf der Landesstraße 618.

Gegen 20 Uhr fuhr der 24-Jährige mit seinem Fahrzeug von Gochsheim in Richtung

Luisenhof. Kurz nach dem Ortsschild kam er nach eigenen Angaben von der Fahrbahn

an und prallte mit seinem Auto gegen eine Böschung. Da offensichtlich kein

Fremdschaden entstanden ist, setzte der Fahrer seine Fahrt fort, obwohl sein Pkw

im Frontbereich stark beschädigt wurde. Anschließend parkte er auf einem

Firmenparkplatz und verständigte einen Bekannten, welcher den 24-Jährigen

aufgrund seiner Verletzungen in eine Klinik brachte. Durch den Unfall entstand

am Pkw des Unfallverursachers ein Sachschaden von rund 15.000 Euro.

Karlsruhe – Polizeibeamter bei Widerstand verletzt – Drogen aufgefunden

Karlsruhe – Heftigen Widerstand gegen einen Polizeibeamten leistete am

Montagnachmittag ein 29-jähriger junger Mann. Ein Polizeibeamter zog sich

hierbei eine Verletzung zu und musste im Krankenhaus behandelt werden.

Zwei Beamte der Verkehrspolizei Karlsruhe kontrollierten am Montag, gegen16.45

Uhr, ein Kleinkraftrad im Bereich der Theodor-Heuss-Allee. Das Fahrzeug war

besetzt mit zwei jungen Männern. Der Fahrer war 26 Jahre alt, sein Sozius 29

Jahre. Während der Kontrolle stellten die Beamten bei dem 29-Jährigen Sozius

offenbar deutlichen Marihuana-Geruch fest. Als sie ihn damit konfrontierten,

ergriff er wohl unvermittelt die Flucht, konnte jedoch von einem der Beamten

nach kurzer Verfolgung eingeholt werden. Bei der anschließenden Festnahme wehrte

er sich offenbar heftig. Nur mit Hilfe des zweiten Beamten konnte der Mann

fixiert werden. Während der Festnahme verletzte sich ein Polizist an der Hand.

Er musste sich zur Behandlung in ein Krankenhaus begeben. Bei dem 29-Jährigen

wurde im Rahmen der Durchsuchung offenbar eine größere Menge an Marihuana

aufgefunden. Er wird angezeigt.

Der 26-jährige Fahrer des kontrollierten Kleinkraftrades gab gegenüber der

Polizei wohl an, vor Antritt der Fahrt Marihuana geraucht zu haben. Daher wird

auch er angezeigt.

Karlsruhe – E-Scooter-Fahrer unter Drogeneinfluss

Karlsruhe – Der Konsum von Betäubungsmitteln vor Fahrtantritt wurde am

Montagabend einem E-Scooter-Fahrer zum Verhängnis.

Um 21.30 Uhr wurde der 23-Jährige durch Beamte des Polizeireviers

Karlsruhe-Marktplatz in der Stephanienstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen.

Äußere Anzeichen darauf, dass er unter Drogeneinfluss stehen könnte,

untermauerte ein Drogenvortest, der den vorherigen Konsum von Marihuana

nahelegte.

Neben der Staatsanwaltschaft wird sich nun auch die Führerscheinstelle mit

seinem Verhalten beschäftigen.

Kraichtal – Verkehrsunfall

Kraichtal – Ein Sachschaden von insgesamt 5.000 Euro entstand bei einem

Verkehrsunfall, der sich am Dienstag gegen 08.15 Uhr auf der Landesstraße 554

ereignete. Ein 37-jähriger Pkw-Fahrer kam von der Kreisstraße 3517 und wollte

von Öwisheim kommend nach rechts in Richtung Unteröwisheim einbiegen. Dabei

missachtete er die Vorfahrt eines von Münzesheim kommenden 44-Jährigen und es

kam zum Zusammenstoß, bei dem glücklicherweise niemand verletzt wurde.

Rheinstetten-Forchheim – Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall

Rheinstetten-Forchheim – Zwei nichtmehr fahrbereite Fahrzeuge und zwei

leicht verletzte Fahrzeugführer sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalls am

Dienstagabend bei Rheinstetten-Forchheim. Der 64-jährige Fahrer eines Citroen

war um circa 17.15 Uhr auf der Bundesstraße 36 in Höhe der Neuen Messe nach

Karlsruhe unterwegs, als er an der dortigen Ampelanlage auf den wegen Rotlicht

abbremsenden Skoda eines 31-Jährigen auffuhr. Beide Unfallbeteiligte wurden bei

dem Unfall leicht verletzt und kamen vorsorglich ins Krankenhaus, während die

beiden Fahrzeuge abgeschleppt werden mussten. Der Sachschaden beläuft sich auf

zirka 18.000 Euro.

Malsch – Pkw-Fahrer stößt mit Motorradfahrer zusammen

Karlsruhe – Am Mittwoch gegen 9:45 Uhr ereignete sich auf der Bundesstraße

3, zwischen Neumalsch und Ettlingen, ein Verkehrsunfall zwischen einem

34-jährigen Kleintransporter- und einem 77-jährigen Motorradfahrer. Der

Motorradfahrer zog sich hierbei schwere Verletzungen zu, so dass ein

Rettungsdienst verständigt wurde. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit

und mussten abgeschleppt werden. Kurzzeitig kam es zu Sperrungen zwischen

Neumalsch und Bruchhausen.

Der Fahrer des Kleintransporters befuhr einen Feldweg zwischen Malsch und der

Bundesstraße 3. Er beabsichtigte die Bundesstraße zu queren, blieb zunächst an

der Einmündung stehen und ließ den Verkehr passieren. Beim Anfahren übersah er

nach aktuellem Stand den von rechts kommenden Motorradfahrer. In der Folge kam

es zur Kollision. Der Motorradfahrer wurde nach links in den Grünstreifen

geschleudert.

Haftbefehle am Busbahnhof vollstreckt – Mehrere Beamte bei Festnahme verletzt

Karlsruhe – Heftiger Widerstand, Schlagen und Beißen. Damit mussten

Bundespolizisten gestern Mittag (4. Mai) am Karlsruher Busbahnhof umgehen.

Gegen 11:30 Uhr kontrollierten drei Beamte der Bundespolizei einen 25-jährigen,

rumänischen Staatsangehörigen. Durch den Abgleich seiner Personalien im

polizeilichen System stellten sie drei Fahndungen fest. Gegen den Mann lagen

wegen Trunkenheit im Verkehr und Körperverletzung zwei Haftbefehle des

Amtsgerichts Karlsruhe vor. In einem weiteren Verfahren wegen Körperverletzung

wurde der Mann vom Amtsgericht Freiburg gesucht.

Unmittelbar nachdem die Beamten dem 25-Jährigen ihre weiteren Maßnahmen

erläuterten, drohte er ihnen und griff sie schließlich an. Dabei schlug er einem

Beamten ins Gesicht, einen weiteren biss er in den Unterarm. Unter erheblichen

Widerstand gelang es den Mann zur Dienststelle zu bringen, wobei ein dritter

Beamter am Schienbein verletzt wurde. Bei der anschließenden Durchsuchung

stellten die Beamten zwei Gramm Marihuana sicher.

Die gegen den 25-Jährigen bestehenden Haftbefehle sehen eine Freiheitsstrafe von

insgesamt 110 Tagen vor. Die Geldstrafe in Höhe von insgesamt 1.460 Euro, um der

Haft zu entgehen, konnte der Mann nicht bezahlen. Er wurde anschließend in die

Justizvollzugsanstalt Bruchsal eingeliefert. Die beteiligten Beamten blieben

weiterhin dienstfähig.

Ihn erwarten nun Anzeigen wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte,

Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Körperverletzung.

Malsch – Einbruch in Einfamilienhaus – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe – Durch ein Küchenfenster betraten bislang unbekannter

Einbrecher ein Haus in der Bahnhofstraße in Malsch. Die Tat ereignete sich am

Dienstag, zwischen 20 Uhr und 22.30 Uhr.

Zunächst hatte man versucht, die Hauseingangstür aufzuhebeln, was misslang.

Schließlich kamen der oder die Täter über ein Küchenfenster in die Wohnräume des

56-jährigen Geschädigten. Dort wurden offenbar sämtliche Schränke durchwühlt und

wertvolle Gegenstände entwendet. Die Schadenssumme liegt im fünfstelligen

Bereich.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat, kann sich mit

dem Polizeirevier Ettlingen unter der Telefonnummer 07243/32000 in Verbindung

setzen.

Bad Schönborn – Zwei Leichtverletzte bei Verkehrsunfall

Karlsruhe – Zwei Leichtverletzte und hoher Sachschaden sind die Bilanz

eines Verkehrsunfalls am Dienstagabend, gegen 22.30 Uhr, auf der Bundesstraße

292 in Bad Schönborn.

Ein 21-jähriger Mann befuhr mit seinem BMW die B 292 von Kronau in Fahrtrichtung

Östringen. Eine 42-jährige Fiat-Fahrerin wollte wohl von der Bundesstraße 3 aus

Bad Schönborn kommend nach rechts auf die B292 Richtung Kronau einbiegen. Beim

Einbiegen geriet sie nach ersten Ermittlungen auf die Gegenfahrbahn und

kollidierte dort offenbar mit dem BMW des 21-Jährigen.

Beide Fahrzeugführer wurden leicht verletzt in Krankenhäuser gebracht. An den

unfallbeteiligten Fahrzeugen entstand ein Schaden von insgesamt ungefähr 15.000

Euro.

Malsch A5 – Lkw auf Standspur gestreift und hohen Sachschaden verursacht

Malsch – Ein Sachschaden von geschätzten 140.000 Euro entstand bei einem

Verkehrsunfall auf der Autobahn 5 zwischen Ettlingen-Bruchhausen und Malsch in

der Nacht zum Dienstag gegen 02.20 Uhr. Glücklicherweise wurde niemand verletzt.

Nach den Feststellungen der Autobahnpolizei war der 29 Jahre alte Fahrer eines

Lastzuges in Richtung Süden unterwegs und streifte aus unklarer Ursache einen

auf dem Standstreifen stehenden Sattelzug. Dessen Fahrer hatte wegen einer losen

Plane dort anhalten müssen und seinen Warnblinker eingeschaltet.

Der Lastzug des 29-Jährigen fuhr in der Folge gegen die rechtsseitige

Leitplanke, kam nach etwa weiteren 50 Metern in Schräglage zu stehen und drohte

umzukippen. Beide Schwerfahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Zur Unterstützung

war auch die Freiwillige Feuerwehr aus Ettlingen im Einsatz.

Durch den Unfall war der rechte und für Bergungsarbeiten zeitweilig auch der

mittlere Fahrstreifen gesperrt. Dabei staute sich der Verkehr auf eine Länge von

bis zu drei Kilometer. Wegen Reinigungs- und Instandsetzungsarbeiten war die

rechte Fahrspur noch bis 15.00 Uhr gesperrt, während der Standstreifen vorerst

nicht genutzt werden kann.

Ettlingen – Fußgängerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Karlsruhe – Eine 61-jährige Fußgängerin zog sich am Dienstagmorgen bei

einem Verkehrsunfall in Ettlingen schwere Verletzungen zu.

Ein 49-jähriger Pkw-Fahrer war gegen 08:50 Uhr auf der Hildastraße in Ettlingen

unterwegs und fuhr mit seinem Pkw auf den rückwärtigen Parkplatzbereich eines

Einkaufmarktes. Beim Linksabbiegen schnitt er vermutlich die Kurve zum

Parkplatz, sodass er hierbei die 61-Jährige Fußgängerin erfasste. Der Fuß der

Dame kommt hierbei unter das linke Vorderrad, wodurch sie letztendlich zu Fall

kam. Hierbei zog sich die Frau schwere Verletzungen zu und musste mit dem

Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Der bei dem Unfall

entstandene Sachschaden wird auf rund 300 Euro geschätzt.