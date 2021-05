Mannheim: Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall in Tiefgarage

Mannheim – Bei einem Verkehrsunfall am frühen Dienstagabend in der Straße

„Sonnige Au“ wurden die Insassen eines Autos verletzt, einer davon schwer.

Wie die bisherigen Ermittlungen ergaben, wollte ein 85-jähriger Autofahrer gegen

18.30 Uhr in eine Tiefgarage einfahren. Nachdem sich das elektrische Rolltor

erst halb geöffnet hatte, geriet der Mann aus Versehen aufs Gaspedal und fuhr

unter dem Rolltor hindurch in die Tiefgarage. Dort kollidierte er mit zwei

geparkten Autos.

Dabei wurde der 85-Jährige leicht, seine 80-jährige Beifahrerin schwer verletzt.

Sie kam mit einem Rettungswagen in eine Klinik.

Sowohl das Rolltor als auch alle drei Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt. Der

Gesamtschaden dürfte sich auf mehr als 50.000.- Euro belaufen.

Mannheim/Heidelberg/Rhein-Neckar-Kreis: Polizei und rnv schicken mit Präventionsbotschaften beklebte Straßenbahn aufs Gleis

Mannheim/Heidelberg/Rhein-Neckar-Kreis – Mit dem heutigen Startschuss für

die landesweite Präventionskampagne „Abgefahren – Ra(d)geber Verkehr“ wird ab

sofort eine Straßenbahn in Mannheim, Heidelberg und dem Rhein-Neckar-Kreis auf

den Gleisen der rnv unterwegs sein, die mit Präventionsbotschaften der Kampagne

beklebt wurde.

Die Kampagne soll alle Verkehrsteilnehmenden für die Probleme und Gefahren im

Radverkehr sensibilisieren und die gegenseitige Rücksichtnahme sowie das

Verständnis füreinander stärken. Hierfür wird die Polizei insbesondere ihre

Plattformen in den sozialen Medien nutzen. Zudem wurden Fahrzeuge des

öffentlichen Personennahverkehrs und ein Lkw mit den Botschaften der Kampagne

beklebt, um diese im Verkehrsraum zu „transportieren“.

Mit dem Kooperationspartner Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (rnv) ist es dem

Polizeipräsidium Mannheim gelungen, gleich eine ganze Straßenbahn mit den

Präventionsbotschaften bekleben zu lassen. „Wir freuen uns, mit der rnv einen

lokalen Kooperationspartner für die landesweite Präventionskampagne zum Thema

Radsicherheit gewonnen zu haben. Ziel dabei ist es, präventiv und verstärkt auf

mögliche Unfallrisiken für Fahrradfahrer im Straßenverkehr aufmerksam zu machen.

Der klimaneutrale und umweltschonende Wandel, insbesondere in Fragen urbaner

Mobilität mit immer mehr Fahrrädern, Pedelecs und E-Bikes, macht zusätzliche

Kontroll- und Präventionsmaßnahmen zum Schutz von Radfahrern erforderlich“,

erklärt Polizeivizepräsident Siegfried Kollmar. „Die Sicherheit gerade auch der

schwächeren Verkehrsteilnehmerinnen und -Teilnehmer ist uns bei der rnv ein

großes Anliegen – das betrifft nicht nur Bus und Bahn“, so Christian Volz,

Kaufmännischer Geschäftsführer der rnv. „Deshalb war es uns auch wichtig, dass

die Aktion möglichst viel Aufmerksamkeit bekommt. Eine Bahn, die praktisch in

unserem gesamten Verkehrsgebiet unterwegs ist, ist da der optimale Werbeträger“,

so Volz. „Wir kooperieren mit dem Polizeipräsidium Mannheim seit Jahren sehr

erfolgreich in ganz unterschiedlichen Bereichen, von der Verkehrssicherheit bis

hin zum Betriebssport“, ergänzt Steffen Grimm, Leiter des Bereichs Personal der

rnv. „Von daher war es für uns selbstverständlich, dass wir auch hier gemeinsam

an einem Strang ziehen“, so Grimm.

Die Kampagne „Abgefahren – Ra(d)geber Verkehr“ ist eingebettet in die

bundesweite Verkehrspräventionsaktion „sicher.mobil.leben – Radfahrende im

Blick“. Hierzu wird heute ein bundesweiter Aktionstag mit zahlreichen Aktionen

durchgeführt, an dem auch das Polizeipräsidium Mannheim mit zahlreichen

Kontroll- und Aufklärungsaktionen beteiligt ist. Die derzeitige Mobilitätswende

zeigt, dass immer mehr Bürger vom Auto auf das Fahrrad, als ökologisch

verträgliches Verkehrsmittel, umsteigen. Insbesondere E-Bike und Pedelec

erfreuen sich dabei immer größerer Beliebtheit. Damit einhergehend stieg im

letzten Jahr die Zahl der Verkehrsunfälle mit Beteiligung von Fahrradfahrern.

Dieser negativen Unfallbilanz zur Folge wurde der Fokus in diesem Jahr auf die

Sicherheit der Radfahrenden gelegt. Entgegen dem Landestrend sind die

Radfahrunfälle im Zuständigkeitsbereichs des Polizeipräsidiums Mannheim in

letzten Jahr jedoch um 5,1% auf 1.277 zurückgegangen.

„Auch bei noch so guter Körperschutzausstattung, dem noch so großen Ausbau des

Radwegenetzes und einer maximalen Fortentwicklung der Verkehrs- und

Fahrzeugsicherungstechnik wird der Radfahrer stets einer der vulnerabelsten

Teilnehmer im Straßenverkehr bleiben“, erklärt Alexander Ulmer, Leiter der

Verkehrspolizeiinspektion beim Polizeipräsidium Mannheim, den Hintergrund der

heutigen Kontrollmaßnahmen.

Mannheim-Wohlgelegen: Falscher Handwerker – Trickbetrüger erbeuten Sammlermünzen

Mannheim – Mindestens zwei Trickbetrüger waren am Montagnachmittag gegen

15:40 Uhr im Bereich der Weylstraße unterwegs. Unter dem Vorwand, dass es im

Keller des Mehrparteienhauses zu einem Wasserschaden gekommen sei und man im

Badezimmer „etwas überprüfen“ müsse, gelang es zunächst einem, als Handwerker

getarnten, Betrüger in die Wohnung eines 77-Jährigen zu gelangen. Während der

Wohnungsinhaber gemeinsam mit dem „Handwerker“ das Badezimmer aufsuchte und

diesen ständig im Auge behielt, betrat offenbar unbemerkt ein zweiter Betrüger

die Wohnräume. Dieser begann sofort mehrere Zimmer nach Wertgegenständen zu

durchsuchen, während sein Komplize den 77-Jährigen weiter im Badezimmer

ablenkte. Erst nachdem die angebliche Überprüfung im Bad abgeschlossen war und

der „Handwerker“ die Wohnung verlassen hatte, bemerkte der ältere Mann, dass aus

einem Schrank ein Album mit mehreren Sammlermünzen gestohlen wurde. Wie viel

diese wert sind, ist derzeit noch nicht bekannt. Wie der zweite Betrüger

unerkannt die Wohnung betreten konnte, ist derzeit ebenfalls noch Gegenstand der

Ermittlungen der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg.

Bislang konnte lediglich eine Beschreibung des angeblichen Handwerkers erlangt

werden: ca. 170 cm groß, ca. 50 Jahre alt, dunkle Bekleidung, auffällig schwarze

Schirmmütze und weiße Stoffhandschuhe

Zu dem zweiten Trickbetrüger liegen derzeit keine Erkenntnisse vor. Zeugen, die

sachdienliche Hinweise geben können oder womöglich selbst geschädigt wurden,

werden gebeten sich unter der Tel.: 0621 174 4444 oder unter der Tel.: 0621

3301-0 zu melden

Mannheim-Innenstadt: Verkehrsunfall zwischen Pkw und Straßenbahn – eine Person verletzt

Mannheim-Innenstadt – Eine verletzte Person und erheblicher Sachschaden

sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalls am Dienstagabend in der Mannheimer

Innenstadt. Ein 48-jähriger Mann war kurz vor 19 Uhr mit seinem Seat Leon

zwischen den Quadraten E 5 und E 6 in Richtung Bismarckstraße unterwegs. In Höhe

des Rathauses missachtete er an der Kreuzung D 5/ E 6 die Vorfahrt einer

Straßenbahn der Linie 2, die vom Paradeplatz in Richtung Rheinstraße unterwegs

war, und stieß mit ihr zusammen. Nach der Kollision schleuderte der Seat gegen

einen Mannheimer Pfosten und ein Verkehrszeichen und beschädigte diese. Der

Fahrer des Seat erlitt Verletzungen und wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus

eingeliefert. Fahrgäste der Straßenbahn kamen nach derzeitigem Kenntnisstand

nicht zu Schaden.

Das Auto des 48-Jährigen wurde so stark beschädigt, dass es abgeschleppt werden

musste. Es entstand Gesamtsachschaden von fast 50.000 Euro.

Verkehrsbeeinträchtigungen ergaben sich nicht, der Straßenbahnverkehr war

kurzzeitig unterbrochen.

Mannheim-Neuostheim: Unfall zwischen Straßenbahn und Pkw

Mannheim-Neuostheim – 10.000 Euro Sachschaden ist das Ergebnis eines

Verkehrsunfalls am Montagabend im Stadtteil Neuostheim. Eine Straßenbahnfahrerin

war gegen 17.45 Uhr mit der Linie 6 in der Dürerstraße in Richtung Innenstadt

unterwegs. Auf Höhe der Menzelstraße war ein BMW verkehrswidrig am Fahrbahnrad

abgestellt. Beim Vorbeifahren unterschätzte die Fahrerin der Straßenbahn den

Seitenabstand und stieß gegen den BMW. Dabei entstand Sachschaden an Bahn und

Auto. Verletzt wurde niemand. Während der Unfallaufnahme war der

Straßenbahnverkehr bis ca. 18.30 Uhr unterbrochen. Ein Ersatzverkehr war

eingerichtet. Verkehrsbehinderungen ergaben sich nicht.

Mannheim – Brand in Mehrparteienhaus, 2 Beamte leicht verletzt, Pressemitteilung Nr. 2

Mannheim – Am späten Montagabend kam es gegen 21.50 Uhr aus bislang

unbekannter Ursache in der Wohnung einer 83-Jährigen in einem Mehrparteienhaus

in S 5 zum Ausbruch eines Feuers. Durch die starke Rauchentwicklung im

Treppenhaus alarmiert, verständigten Nachbarn über Notruf die Polizei, die nach

dem Eintreffen vor Ort das Haus räumte. Die stark verrauchte Wohnung der nach

Hilfe rufenden 83-Jährigen wurde von den Beamten gewaltsam betreten und die Frau

nach draußen auf die Straße geleitet. Die Beamten zogen sich hierbei eine

Rauchgasintoxikation zu und mussten im Krankenhaus untersucht werden. Sie

konnten ihren Dienst danach nicht mehr fortsetzen. Die Feuerwehr konnte die

Flammen zügig löschen. Die Rentnerin lehnte eine ärztliche Behandlung ab. Die

genaue Sachschadenshöhe ist bislang noch unklar, das Feuer richtete jedoch

keinen größeren Schaden an. Das Polizeirevier Mannheim-Innenstadt hat die

Ermittlungen aufgenommen.