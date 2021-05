Bammental: Dank Zeugen Unfallflucht schnell geklärt

Bammental – Dank zweier Zeugen, die am Dienstagvormittag in der

Hauptstraße einen Unfall beobachtet haben, konnte das Fluchtfahrzeug schnell

ermittelt werden; die Ermittlungen zur verantwortlichen Fahrerin dauern noch an.

Nach den derzeitigen Erkenntnissen war eine Frau gegen 11.40 Uhr in der

Hauptstraße mit ihrem Lada unterwegs, als sie in Höhe einer Apotheke einen

geparkten Audi beim Vorbeifahren streifte. Sie fuhr zunächst weiter, kehrte

kurze Zeit später zurück und betrachtete sich den Schaden. Dennoch setzte sie

sich wieder in ihr Fahrzeug und fuhr davon. Der Gesamtschaden wird auf mehrere

tausend Euro geschätzt.

Leimen: Firmenzufahrt blockiert; Ermittlungen wegen des Verdachts der Nötigung, des Hausfriedensbruchs und Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz gegen 64 Personen eingeleitet; PM Nr. 2

Leimen/Rhein-Neckar-Kreis – Wegen des Verdachts, gegen das

Versammlungsgesetz verstoßen zu haben, wegen des Verdachts der Nötigung und des Hausfriedensbruchs hat das Dezernat Staatsschutz der Kriminalpolizeidirektion

Heidelberg die Ermittlungen gegen 64 Personen eingeleitet.

Am Mittwochvormittag hatten sie kurz vor 10 Uhr die Einfahrt eines

Industriebetriebes in der Peter-Schuhmacher-Straße blockiert. Dazu hatten drei

von ihnen ein ca. fünf Meter hohes, aus Kanthölzern hergestelltes Dreibein

aufgestellt und sich auf oder an diesem niedergelassen. Während einer von ihnen

am oberen Ende ausharrte, hatte sich einer der Blockierer mit Sekundenkleber die

Hände verklebt und an einem Balken fixiert. Der andere hatte sich ein

Fahrradbügelschloss um Hals und einen Balken gelegt.

Kurz nach 11 Uhr wurde die Blockade aufgelöst. Der Aufforderung, die Örtlichkeit

zu verlassen, leistete der überwiegende Teil der Anwesenden Folge. Rund zehn

Blockierer wurden weggetragen.

Mit Unterstützung der Feuerwehren aus Leimen und Nußloch, die mit sieben Kräften

und einem Hubwagen, einem Sprungkissen sowie technischen Geräten im Einsatz

waren, wurden die drei Personen vom Dreibein befreit.

Der Mann, der auf dem Dreibein saß, wurde über den Korb des Hubwagens nach unten

gebracht. Die beiden anderen Männer wurden befreit, in dem das

Fahrradbügelschloss aufgeflext und der Balken mit einer Motorsäge am unteren

Ende durchgesägt wurden.

Der ASB-Rettungsdienst war in Einsatzbereitschaft ebenfalls vor Ort.

Bis auf einen Verdächtigen, der sich weigerte, seine Personalien anzugeben,

wurden alle Personen nach der Feststellung ihrer Personalien Platzverweise

erteilt und entlassen. Der „Verweigerer“ wurde zur Identitätsfeststellung zur

Kriminalpolizeidirektion Heidelberg gebracht, wo eine erkennungsdienstliche

Behandlung seine Identität klären soll. nach erfolgter Feststellung wurde gegen 16.30 Uhr wurde er entlassen.

Die polizeilichen Maßnahmen vor Ort waren gegen 13.30 Uhr beendet. Der Verkehr von und zum Firmengelände konnte wieder reibungslos aufgenommen werden.

Alle 64 Teilnehmer der Blockade werden konsequent zur Anzeige gebracht. Die

Ermittlungen dauern an.

Hockenheim/ Rhein-Neckar-Kreis: 91-jähriger Mann erhält überteuerte Rechnung von Terrassenreiniger – Tipps Ihrer Polizei

Hockenheim/ Rhein-Neckar-Kreis – Am Dienstagnachmittag ging ein

91-jähriger Hockenheimer auf ein Angebot eines angeblich professionellen

Reinigungsunternehmens ein. Die beiden Mitarbeiter boten dem älteren Herrn an

der Haustür die Reinigung seines Innenhofes und des Gehwegbereiches gegen eine

Zahlung einer vierstelligen Bargeldsumme an. Der arglose Mann ging auf das

Angebot ein. Bereits nach wenigen Stunden hatten die beiden Männer ihre

Reinigungsarbeiten beendet und forderten nun ihren Lohn. Zwischenzeitlich war

die Tochter des älteren Herrn hinzugekommen. Sie zweifelte sowohl die

Professionalität der Arbeit als auch die hierfür augenscheinlich überhöhte

Rechnung an. Die Reinigungskräfte verlangten aber aggressiv nach der Begleichung

der Rechnung in bar. Das Einfordern einer detaillierten Rechnung schien hier

aussichtslos, weshalb die hilflose Frau die Polizei verständigte. Schließlich

einigte man sich auf die Begleichung der Hälfte der ursprünglich geforderten

Summe.

Die Polizei ermittelt nun und prüft, ob hier Wucher vorliegt. Zeugen, die selbst

Opfer solcher „Terrassenreiniger“ oder ähnlicher fragwürdiger Rechtsgeschäfte

wurden, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Hockenheim, Tel.:

06205/2860-0 oder dem Kriminaldauerdienst, Tel.: 0621/174-4444, in Verbindung zu

setzen.

Aus gegebenem Anlass weist die Polizei ausdrücklich auf folgendes hin:

Unseriöse Handwerker, die die Notlagen und die Hilflosigkeit von Menschen

finanziell ausnutzen sind landauf, landab in den verschiedensten Gewerken

unterwegs. Rohrreiniger, Schlüsseldienste und Schädigungsbekämpfer seien hier nur beispielhaft genannt. Oft verlangen sie für ihre unfachmännisch

durchgeführten Leistungen völlig überhöhte Preise und drängen zu einer

sofortigen Bezahlung. Folgende Tipps können helfen, nicht auf solche windigen

Handwerker hereinzufallen:

Auf Notfälle im Vorfeld vorbereiten

Vergleichen Sie die Preise und schreiben Sie sich die Nummern für wichtige

Notdienste wie Schlüsseldienste oder Rohrreiniger auf. Hinterlegen Sie die

Nummer im Portemonnaie oder beispielsweise mit einem Aufkleberunter der

Fußmatte, damit Sie diese im Notfall schnell zur Hand haben. Ein lokaler

Notdienst ist in den meisten Fällen eine gute Wahl, besonders, wenn er schon

mehrere Jahre vor Ort tätig ist.

Akute Notlagen

Auch wenn Sie sich bereits in einer Notlage befinden und auf Anhieb keinen

Handwerks- oder Dienstleistungsbetrieb parat haben, gilt es einen kühlen Kopf zu

bewahren und sich ausreichend Zeit für die Suche zu nehmen.

Tipps für die Suche nach seriösen Handwerkbetrieben

Seien Sie bei der Internetsuche kritisch. Viele unseriöse Anbieter landen mit

gekauften Anzeigen weit oben bei den Suchergebnissen. Verschaffen Sie sich über die Internetseiten der Betriebe einen ersten

Eindruck. Ist kein Impressum vorhanden oder gibt es viele identische Seiten einer

regionalen Firma mit unterschiedlichen Ortsangaben, kann das ein Hinweis auf

einen unseriösen Anbieter sein. Einträge in regionalen Telefonbüchern sind nicht immer ein Hinweis auf eine

Firma aus der Nähe. Mit Ortsvorwahlen gaukeln Anbieter Nähe vor. Fragen Sie am

Telefon nach dem genauen Sitz der Firma.

Genau informieren

Informieren Sie sich gut über die ausgewählte Firma. Fragen Sie konkret nach dem

Firmensitz und möglichen Anfahrtskosten. Vereinbaren Sie einen festen Preis für

die von Ihnen geschilderte Leistung.

Nicht unter Druck setzen lassen

Unterschreiben Sie nichts, wenn Sie Zweifel haben. Bezahlen Sie niemals

sofort und bestehen Sie auf einer Rechnung. Lassen Sie sich nicht durch Drohungen mit der Polizei oder mit

Inkassounternehmen unter Druck setzen.

Hilfe holen

Rufen Sie die Polizei unter 110, wenn Sie bedroht werden. Holen Sie, wenn

möglich Nachbarn hinzu, die den Vorfall bezeugen und Sie bestärken können.

Rechnung prüfen

Wenden Sie sich an die Verbraucherzentrale, wenn Sie Fragen zur Rechnung haben.

Anzeige erstatten

Scheuen Sie sich nicht, Anzeige bei der Polizei gegen die Firma zu erstatten.

Dokumentieren Sie Ihr Vorgehen genau! Zur Erstattung einer Anzeige sind

möglichst genaue Informationen besonders wichtig.

Notieren Sie sich diese Angaben:

Wie heißt die Firma, die Sie beauftragt haben? (Adresse und Telefonnummer der

Firma) Mit wem haben Sie telefoniert? Wer hat den Auftrag vor Ort ausgeführt? Wurde Ihnen im Voraus ein Preis für die Leistung genannt? Wenn ja, welcher? Welche Arbeiten wurden tatsächlich ausgeführt? Wie sind Sie auf die Firma aufmerksam geworden? (Telefonbuch, Gelbe Seiten,

Internet, Bekannte usw.) Gibt es Zeugen, die Ihre Angaben bestätigen können.

Nähere Informationen bieten die Kriminalpolizeilichen Beratungsstellen des

Polizeipräsidiums Mannheim in Heidelberg, Tel. 06221/99-1234 und Mannheim, Tel.:

0621/174-1212 oder auch zum Nachlesen unter www.polizei-beratung.de

Drei Ziegen von einem umgestürzten Baum erschlagen

Oftersheim/ Rhein-Neckar-Kreis – In Folge eines Sturmes wurde am

Dienstagmittag ein in einem Ziegengehege stehender Baum im Waldgebiet oberhalb

der Oftersheimer Grillhütte entwurzelt und stürzte daraufhin um. Zwei der im

Gehege lebenden Ziegen wurden von dem Baum erschlagen und erlagen sofort den

daraus resultierenden Verletzungen. Eine weitere Ziege musste aufgrund ihrer

schweren Verletzungen vom Verantwortlichen des Geheges erlöst werden.

Bei den im Gehege auf den Oftersheimer Dünen lebenden Ziegen handelt es sich um

Burenziegen, die dort im Rahmen von Renaturalisierungsmaßnahmen gehalten werden.

Leimen/Rhein-Neckar-Kreis: Aktion von Klimaaktivisten vor Baustoffkonzern – Pressemitteilung Nr. 1

Leimen/Rhein-Neckar-Kreis – Rund 50 Aktivistinnen und Aktivisten haben

sich am Mittwochmorgen gegen 10:00 Uhr spontan vor einem Industrieunternehmen in

der Peter-Schuhmacher-Straße zusammengefunden und die Zu- und Abfahrt zu dem

Unternehmen blockiert. Die Aktion führte zu erheblichen Verkehrsbehinderungen,

insbesondere einem Rückstau von Zulieferer-LKW. Die Polizei beendete die

Protestaktion und forderte die Personen auf, das Gelände zu verlassen.

Platzverweise wurden ausgesprochen.

Ein Pressevertreter der Polizei ist vor Ort und unter der Rufnummer

0152/5771026.

Tierischer Einsatz: Entenfamilie gerettet

Hockenheim/ Rhein-Neckar-Kreis – Am Dienstagmorgen gegen 8:00 Uhr meldete

ein Anrufer dem Polizeirevier Hockenheim eine im Straßenverkehr umherirrende

Entenfamilie.

Mitsamt ihrer insgesamt acht Entenküken versuchte eine Entenmutter vergeblich

die Lussheimer Straße in Hockenheim, ausgehend vom Parkplatz eines dort

gelegenen Einkaufmarktes, zu überqueren.

Bis zum Eintreffen der Tierrettung wurde die junge Entenfamilie von zwei

Polizeibeamten „in Schach gehalten“ und konnte anschließend unversehrt an einem

nahegelegenen Bachlauf freigelassen werden. Dort schwamm die gesamte Familie

wohlauf und putzmunter davon. Das eigentliche Ausflugsziel von Familie Ente

blieb bis zum Schluss ungeklärt.

Altlußheim / Rhein-Neckar-Kreis / Feuerwehreinsatz / 1 Person leicht verletzt // Pressemitteilung Nr. 2

Altlußheim – Nach derzeitigem Ermittlungsstand dürfte angebranntes Essen

die Ursache für den Feuerwehreinsatz in der Rheinhäuser Straße gewesen sein. Zu

einem Brandgeschehen kam es nicht, allerdings war das gesamte Haus verraucht, so

dass alle sieben anwesenden Personen das Gebäude verlassen mussten. Ein

60-jähriger Bewohner wurde mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in ein

Krankenhaus eingeliefert. Die anderen Bewohner konnten nach Ende des Einsatzes

zurück in ihre Wohnungen. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt.

Altlußheim / Rhein-Neckar-Kreis / Wohnungsbrand / Pressemitteilung Nr. 1

Altlußheim – Derzeit kommt es zu einem Feuerwehreinsatz in einem

Mehrfamilienhaus in der Rheinhäuser Straße. Ein Anwohner hatte selbst die

Feuerwehr verständigt und einen Brand geneldet. Ursache und Ausmaß sind bislang

noch unklar.

Walldorf, Rhein-Neckar-Kreis: Olivenbaum gestohlen – Zeugen gesucht!

Walldorf, Rhein-Neckar-Kreis – In der Nacht von Montag auf Dienstag

entwendete ein Unbekannter aus der Altrottstraße einen Olivenbaum im Wert von

rund 200 Euro. Der rund zwei Meter hohe Baum stand in Höhe der Hausnummer 33,

vor einem dortigen Supermarkt. Täterhinweise liegen derzeit keine vor. Der

Polizeiposten Walldorf hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich unter der

Tel.: 06227 8419990 zu melden.

Edingen-Neckarhausen: Brand einer Gartenhütte; Ursache unklar, drei Verletzte; Pressemitteilung Nr. 1

Edingen-Neckarhausen – Aus bislang unbekannter Ursache geriet am

Dienstagnachmittag, gegen 14.20 Uhr, eine Gartenhütte in der Körnerstraße im

Ortsteil Neckarhausen in Brand. Die freiwillige Feuerwehr aus Neckarhausen

löschte den Brand schnell. Bei ersten Löschversuchen zogen sich drei Personen

Rauchgasvergiftungen zu. Sie wurden mit Rettungswagen in eine Klinik gebracht.

Nach ersten Schätzungen entstand ein Sachschaden von über 10.000.- Euro.

Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannter Sattelzugfahrer verursacht zwei Unfälle und haut ab – Zeugen gesucht

Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis – Zwei Verkehrsunfälle verursachte am

Montagmittag ein unbekannter Sattelzugfahrer in Hockenheim. Der Unbekannte war

gegen 12.30 Uhr mit seinem Sattelzug in der Heidelberger Straße unterwegs. Beim

Rechtsabbiegen in die Parkstraße beschädigte er die Hausfassade der

Volkshochschule Hockenheim und einige aufgestellte Warnbaken. Anschließend

setzte er seinen Weg einfach fort. Auf seinem weiteren Weg beschädigte er an der

Kreuzung Scheffelstraße/Walldorfer Straße die Hausfassade eines Wohnanwesens,

sowie weitere Warnbaken und ein Verkehrszeichen. Auch hier fuhr er einfach

weiter. Ein Zeuge, der den Unfall beobachtet hatte, verständigte die Polizei.

Bei dem unfallverursachenden Fahrzeug soll es sich nach Angaben des Zeugen um

eine weite Sattelzugmaschine mit weißem Auflieger gehandelt haben. Weitere

Informationen, wie Kennzeichen oder Planenaufschrift liegen derzeit nicht vor.

Auch eine Beschreibung des Fahrers konnte nicht erlangt werden.

Weitere Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise zum

Unfallfahrzeug und dessen Fahrer geben können, werden gebeten, sich beim

Polizeirevier Hockenheim, Tel.: 06205/2860-0 zu melden.