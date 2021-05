Heidelberg: Unfallflucht mit hohem Sachschaden; Lkw als Verursacher wahrscheinlich; Zeugen gesucht

Heidelberg – Ein bislang unbekannter Lkw-Fahrer beschädigte am

Dienstagvormittag einen BMW X5, der „Im Schumachergewann“, Höhe Anwesen Nr. 14

zwischen 07.30-12.30 Uhr abgestellt war. Dabei entstand ein erheblicher

Sachschaden von ca. 5.000.- Euro.

Bei der ersten Absuche der Unfallstelle fanden die Unfallermittler teile eines

Rücklichts eines Lkw, der ersten Ermittlungen zufolge beim Rangieren den BMW im

Frontbereich beschädigt haben dürfte.

Hinweise nimmt das Polizeirevier HD-Süd, tel.: 06221/3418-0 entgegen.

Heidelberg-Ziegelhausen: Exhibitionist am Neckarufer – Polizei sucht Zeugen

Heidelberg-Ziegelhausen – Am frühen Abend des 1.Mai (Samstag) trat eine

bislang unbekannte männliche Person zwei Spaziergängerinnen am Leinpfad in

unsittlicher Weise gegenüber. Die beiden Frauen saßen auf einer Bank direkt am

Neckar. Bereits hier fiel ihnen ein unbekannter Mann auf, der erst mehrmals an

ihnen vorbeilief, sich dann auf eine zweite Bank setzte und auffällig in ihre

Richtung schaute. Gegen 18:30 Uhr setzten die beiden Frauen ihren Spaziergang in

Richtung der Unterführung im Bereich der L534 (Kleingemünder

Straße/Brahmsstraße) fort. Der Unbekannte erhob sich ebenfalls von seiner Bank

und lief den beiden Frauen entgegen. Ca. 1,5 Meter vor ihnen blieb er stehen und

entblößte vor ihnen sein Geschlechtsteil. Die Kriminalpolizeidirektion

Heidelberg hat die Ermittlungen nach dem Unbekannten aufgenommen, der ca. 25-35

Jahre alt, ca. 170 cm groß und schlank war und als südeuropäischer Phänotyp

beschrieben wurde. Er hatte dunkle kurze Haare, einen Oberlippen – und einen

Kinnbart und war mit einer dunklen Jeans und einer schwarzen Jacke mit einem

auffälligen orangefarbenen „North Face Emblem“ vorne an der linken Schulter und

hinten rechts am Rücken bekleidet. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem

Unbekannten geben können und/oder sich selbst durch diesen belästigt fühlten,

melden sich bitte beim Kriminaldauerdienst, Tel.: 0621/174-4444.

Heidelberg-Altstadt: 14-jähriger Tatverdächtiger nach Graffiti-Schmierereien festgenommen

Heidelberg-Altstadt – Bereits am 30.04.2021 wurde in der Heidelberger

Altstadt ein 14-jähriger Junge dabei erwischt, wie er kurz vor 20 Uhr am Bahnhof

Heidelberg-Altstadt auf eine Plakatwand und in der dortigen Unterführung mit

Sprühfarbe mehrere Graffitis anbrachte. Er wurde dabei von einem Polizeibeamten

des Polizeireviers Heidelberg-Mitte beobachtet, der sich gerade auf dem

Nachhauseweg vom Dienst befand. Dieser nahm den Jugendlichen, dessen Hände

farbverschmiert waren, vorläufig fest und notierte dessen Personalien. Die

Spraydose wurde sichergestellt. Anschließend wurde der 14-jährige auf freien Fuß

entlassen. Bei einer Nachschau am 03.05.2021 wurden im Bereich der Heidelberger

Altstadt an insgesamt 10 Örtlichkeiten Graffitis gleicher Art mit gleicher Farbe

festgestellt werden. Der entstandene Sachschaden lässt sich derzeit noch nicht

beziffern. Gegen den 14-Jährigen wird nun wegen Sachbeschädigung in mehreren

Fällen ermittelt.

Heidelberg-Bergheim: Fahrradfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Heidelberg-Bergheim – Bei einem Verkehrsunfall am Montagabend im Stadtteil

Bergheim wurde eine 48-jährige Fahrradfahrerin verletzt. Ein 28-jähriger Mann

parkte gegen 19.30 Uhr seinen VW am Fahrbahnrand ein. Beim Aussteigen übersah er

die 48-Jährige, die mit ihrem Klapprad gerade in gleicher Fahrtrichtung an dem

VW vorbeifuhr und öffnete die Fahrertür. Die Radlerin konnte nicht mehr

ausweichen, stieß gegen Fahrzeugtür und stürzte zu Boden. Dabei zog sie sich

Verletzungen am Kiefer zu und wurde zur Behandlung in eine Klinik eingeliefert.

Sowohl das Fahrrad als auch der VW wurden bei dem Zusammenstoß beschädigt, der

Sachschaden kann derzeit nicht beziffert werden.