Mainz – Dealer festgenommen, mehrere Kilogramm Drogen sichergestellt

Mainz – Nach umfangreichen und langwierigen Ermittlungen ist es der

Kriminalpolizei Mainz am Freitagnachmittag gelungen, einen gewerbsmäßigen Dealer

in Mainz festzunehmen und über 10 Kilogramm Drogen sicherzustellen.

Offensichtlich aus einer extra dafür angemieteten Wohnung in einem südlichen

Mainzer Stadtteil bot ein 26-jährige Mainzer eine große Auswahl

unterschiedlichster Drogen an. Bei der Durchsuchung der Wohnung sind insgesamt

über 10 Kilogramm verschiedener illegaler Substanzen, sowie über 2.000,- EUR

Bargeld sichergestellt worden. Bei den Drogen handelt es sich um Marihuana,

Haschisch, Kokain, Crystal Meth, Ecstasy, Amphetamin sowie LSD-Trips. Ob es sich

bei dem Bargeld um „Dealgeld“, also Einnahmen aus dem Handel mit

Betäubungsmitteln handelt, muss noch ermittelt werden. Erste Erkenntnisse

zeigen, dass der Täter den Vertrieb der Drogen über den Versand in

Briefumschlägen abwickelte. Über einen sogenannten Postbeschlagnahmebeschluss,

welcher auf Antrag der Staatsanwaltschaft durch das Amtsgericht Mainz erlassen

wurde, konnten mehrere Sendungen entdeckt und sichergestellt werden. Zur

Verschleierung nutzte der Täter eine fiktive Firmenadresse als Absender.

Der Täter konnte, zeitgleich zur Durchsuchung der Bunkerwohnung, im Rahmen einer

Observation in einem anderen Stadtteil festgenommen werden. Seine Hauptwohnung

wurde ebenfalls durchsucht.

Der 26-Jährige wurde am Samstag, auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mainz, einem

Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser ordnete antragsgemäß Untersuchungshaft an.

Der Wert der sichergestellten Betäubungsmittel wird auf mindestens 100.000,- EUR

taxiert.

Leichenfund im Weiher

Mainz-Laubenheim – Ein Passant meldete am späten Dienstagabend über Notruf

einen leblosen, menschlichen Körper, in einem Weiher im Laubenheimer Ried. Von

den ersten Polizeikräften vor Ort, konnte gegen 23:30 Uhr tatsächlich eine

weibliche Leiche im Weiher treibend aufgefunden werden. Von der Freiwilligen

Feuerwehr Mainz-Laubenheim, in Zusammenarbeit mit Tauchern der Mainzer

Berufsfeuerwehr konnte die Leiche geborgen und an Land gebracht werden. Erste

Ermittlungen sprechen dafür, dass es sich bei der Toten um die 83-jährige

Vermisste handelt, nach der seit Mittwoch, dem 28.04.2021 unter Hochdruck

gefahndet wurde. Endgültige Gewissheit über die Identität können aber erst

weitere Ermittlungen und Untersuchungen ergeben.

Trotz starker Sturmböen viel zu schnell

A63 Alzey – Mit einer temporären Geschwindigkeitsbeschränkung hat die

Polizei am Dienstag auf der Weinheimer Talbrücke der A63 bei Alzey vorbeugend

auf das Sturmtief „Eugen“ reagiert. Bei ähnlichen Wetterverhältnissen hatten

sich dort in der Vergangenheit immer wieder Unfälle ereignet, weil Autos von

Böen zur Seite gedrückt oder Lkw umgefallen waren.

Warnzeichen haben vor der Brücke auf die drohende Gefahr aufmerksam gemacht und

60 Stundenkilometer waren von Dienstagmorgen 09.00 bis Mittwochmorgen 09.00 Uhr

nur erlaubt. Mit Geschwindigkeitsmessungen in der Zeit von 10.00 bis 17.00 Uhr

in Fahrtrichtung Mainz und von 18.00 bis 23.00 Uhr in Fahrtrichtung

Kaiserslautern hat die Polizei leider wieder viele Autofahrer nachdrücklich auf

die Einhaltung der Geschwindigkeitsbegrenzung aufmerksam machen müssen. 5566

Fahrzeuge wurden gemessen, 778 waren zu schnell. 482 Verwarnungen, 296 Anzeigen

und 88 Fahrverbote sind die Folge. Der traurige Spitzenreiter war mit 177

Stundenkilometern unterwegs. Verkehrsunfälle konnten so in dieser Zeit

erfolgreich verhindert werden.

Leichenbergung aus See in Mainz-Laubenheim

Die Feuerwehr Mainz wurde am späten Abend des 04.05.21 zu einer Amtshilfe für die Polizei nach Mainz-Laubenheim alarmiert. Im Bereich der Seen in der Verlängerung des Riedweges habe zuvor ein Spaziergänger einen leblosen Körper treiben sehen. Nach einer umfangreichen Erkundung durch Polizei und Feuerwehr konnte ein Objekt auf einem der Seen in ca. 20-25m Entfernung zum Ufer ausfindig gemacht werden. Aufgrund der Dunkelheit konnte dieser jedoch zunächst nicht genauer identifiziert werden. Nach Eintreffen der Tauchereinheit der Berufsfeuerwehr Mainz und eines Hilfeleistungslöschfahrzeuges der Freiwilligen Feuerwehr Mainz-Laubenheim wurde zunächst der betroffene Bereich ausgeleuchtet. Anschließend gingen zwei Taucher, gesichert durch Leinen, ins Wasser vor. Schließlich konnte bestätigt werden, dass es sich um einen menschlichen Körper handelt. Dieser wurde ans Ufer und von dort zum nächstgelegenen befahrbaren Weg gebracht. Zur Identität der Person können zum jetzigen Zeitpunkt keine Angaben gemacht werden. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei laufen.

Im Einsatz waren neben der Feuerwehr Mainz die Schutzpolizei mit 2 Streifenwagen, sowie der Kriminaldauerdienst.

Mainz – Person hantiert mit Spielzeugwaffen und löst Polizeieinsatz aus

Mainz – Weil er auf seinem Balkon mit Spielzeugwaffen hantiert hatte,

löste ein 54-jähriger Mainzer in der Münsterstraße einen Polizeieinsatz aus.

Gegen 19:30 Uhr melden Passanten, dass sie auf einem Balkon in der Münsterstraße

einen Mann mit einer Langwaffe hantieren sahen. Aufgrund der unklaren Situation

sperrte die Polizei daraufhin die Münsterstraße für jeglichen Verkehr und

überprüfte die Angaben. Nach umfangreichen Vorermittlungen konnte die Polizei

die Wohnung und den Wohnungsmieter ermitteln. Um jegliche Gefährdung für die

Einsatzkräfte auszuschließen, wurde die Wohnung durch Einsatzkräfte des SEK

abgesichert und telefonisch Kontakt mit dem Mann aufgenommen. Dieser zeigte sich

überrascht, aber kooperativ, öffnete die Wohnungstür und händigte zwei

Spielzeugwaffen aus. Weitere Waffen wurden nicht bei ihm aufgefunden. Die

täuschend echt aussehenden Waffen wurden sichergestellt. Auf Nachfrage scheint

der Waffenbesitzer das Hantieren auf dem Balkon als nicht öffentlichkeitswirksam

eingeschätzt zu haben. Er wurde dahingehend eindringlich belehrt. Es wird nun

geprüft, ob es sich bei seinem Verhalten um einen Verstoß gegen waffenrechtliche

Bestimmungen.

Mainz – Verkehrsunfall Wormser Straße – Bahnverkehr zwischen Mainz und Worms gesperrt

Mainz – In der Nacht zum Mittwoch kam es in der Wormser Straße in

Mainz-Weisenau zu einem Verkehrsunfall infolge dessen ein beteiligtes Fahrzeug

gegen einen Leitungsmast der dort verlaufenden Bahnlinie prallt und diesen

erheblich beschädigt. Der Bahnverkehr ist dauerhaft eingestellt.

Gegen 21:15 Uhr versucht ein 40-Jähriger einen vorausfahrenden PKW zu überholen.

Dabei missachtet er den entgegenkommenden Verkehr und will den Überholvorgang

abbrechen. Dies misslingt jedoch und er touchiert das zu überholende Fahrzeug

eines 28-Jährigen, gerät ins Schleudern und prallt letztendlich gegen einen

Leitungsmast der Bahnlinie Mainz-Worms. Der Leitungsmast wird durch den Unfall

erheblich beschädigt. Laut Mitteilungen durch einen Notfallmanager der Deutschen

Bahn, werden die Reparaturarbeiten längere Zeit in Anspruch nehmen. Der

Zugverkehr auf der Strecke Mainz-Worms bleibt weiterhin eingestellt.

Beide Fahrzeuge sind nach dem Unfall erheblich beschädigt und nicht mehr

fahrbereit. Sie müssen abgeschleppt werden. Beide Fahrzeugführer werden durch

den Unfall verletzt. Bei dem Unfallverursacher wird Alkoholgeruch festgestellt

und auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Mainz eine Blutprobe entnommen. Während

der Unfallaufnahme ist sowohl die Wormser Straße, als auch die Bahnstrecke bis

ca. 05:00 Uhr gesperrt. Gegen den Unfallverursacher wird ein

Ermittlungsverfahren wegen eines Verkehrsunfalls unter Alkoholeinfluss

eingeleitet.

Mainz – sicher.mobil.leben – Radfahrsicherheit im Blick

Im gesamten Bundesgebiet wird am 05. Mai, im Rahmen der

Verkehrssicherheitsaktion „sicher.mobil.leben“ der Fokus auf die

Radfahrsicherheit gelegt. In diesem Jahr werden bundesweit rund 8.000 Polizisten

die „Radfahrsicherheit im Blick“ haben. Alleine im Bereich des Polizeipräsidiums

Mainz werden rund 80 zusätzliche Einsatzkräfte im Dienst sein und Kontrollen

durchführen. Der Dienstbezirk des PP Mainz umfasst die Landeshauptstadt Mainz,

sowie die Landkreis Mainz-Bingen, Alzey-Worms, Bad Kreuznach und Teile des

Donnersbergkreises.

Das Hauptaugenmerk legt die Polizei darauf, ein regelkonformes Verhalten aller

Verkehrsteilnehmenden in Bezug auf den Radverkehr zu erreichen und die

gegenseitige Rücksicht zu fördern – es soll keineswegs nur ein eventuelles

Fehlverhalten von Radlerinnen und Radlern aufgezeigt werden. Schwerpunkt der

Kontrollen werden bekannte, innerörtliche Gefahrenpunkte sein.

Parallel zu den Kontrollen wird die Polizei Rheinland-Pfalz kleine Tipps und

Informationen in Instagram veröffentlichen. In den Twitterkanälen der

Polizeipräsidien werden weitere Kernbotschaften zu finden sein.

Den Twitterkanal des Polizeipräsidiums Mainz finden Sie hier:

https://twitter.com/PolizeiMainz

Das Land Baden-Württemberg übernimmt in diesem Jahr die Koordination. Die

Pressemeldung hierzu finden Sie unter dem folgenden Link: https://im.baden-wuert

temberg.de/de/service/presse-und-oeffentlichkeitsarbeit/pressemitteilung/pid/sic

hermobilleben-radfahrende-im-blick/

Körperliche Auseinandersetzung zwischen drei Frauen

Mainz – Montag, 03.05.2021, 23:15 Uhr bis 23:30 Uhr

Am späten Montagabend standen zwei Frauen vor einer öffentlichen Toilette am

Hauptbahnhof an. Nachdem eine 37-Jährige die Toilette verließ, kam es zunächst

zu einem Streit mit diesen beiden, welcher in einer körperlichen

Auseinandersetzung endete. Eine dritte Frau, die vor der Toilette gewartet

hatte, versuchte die Situation zunächst zu schlichten, verließ dann jedoch die

Örtlichkeit um die Polizei im Hauptbahnhof zu informieren.

Als die beiden Angreiferinnen von der 37-jährigen Geschädigten abließen und den

Tatort verlassen wollten, holte diese ihr Smartphone aus der Tasche und hielt es

mit der Kamera in Richtung der beiden. Daraufhin kamen die 23- und 18-jährigen

Frauen zu ihr zurück und schlugen mehrfach auf sie ein und entrissen ihr

Smartphone und Rucksack. Um dies zu verhindern, legte die Geschädigte sich auf

ihren Rucksack, was wiederum eine Angreiferin zu Tritten und Schlägen gegen Kopf

und Hals veranlasste und die andere weiterhin auf die Geschädigte einschlug.

Als die Polizei am Tatort eintraf, war die Auseinandersetzung bereits beendet

und alle Beteiligten noch am Tatort. Die 37-Jährige wurde noch am Tatort

medizinisch behandelt. Bei der jüngeren Beschuldigten wurde eine

erkennungsdienstliche Behandlung durchgeführt. Bei der älteren wurde aufgrund

ihrer erkennbaren Alkoholisierung die Entnahme einer Blutprobe veranlasst. Die

Kriminalpolizei Mainz hat Ermittlungsverfahren wegen eines versuchten

Raubdeliktes eingeleitet.

Einbruch in Lagerhalle

Mainz-Weisenau – Samstag, 01.05.2021, 11:30 Uhr bis Montag, 03.05.2021,

06:00 Uhr

Zwischen Samstagmittag und Montagmorgen sind unbekannte Täter in eine Lagerhalle

in Mainz-Weisenau eingebrochen. Sie öffneten gewaltsam eine Tür und entwendeten

mehrere Gasflaschen sowie 100 Pakete Schweißdraht. Das Stehlgut transportierten

sie unter Zuhilfenahme eines tatorteigenen Schubkarrens und eines Sackkarrens

ab. Es liegen keine Täterhinweise vor.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich

mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung

zu setzen.

Mainz – zwei Promille-Fahrten auf zwei Rädern

Mainz – Montag, 03.05.2021

Mainz-Gonsenheim, Radfahrerin beschädigt mit fast 2 Promille Autos

Am Montagabend gegen 20:26 Uhr wird der Mainzer Polizei durch Zeugen, eine

augenscheinlich betrunkene Radfahrerin Am Sportfeld in Mainz Gonsenheim

gemeldet. Vor Ort trifft die Polizeistreife der Mainzer Neustadtwache auf die

tatsächlich stark alkoholisierte 42-jährige Fahrradfahrerin. Auf ihrem Weg vom

Sportfeld in Richtung Kappellenstraße, beschädigte die Frau zwei geparkte Autos,

ehe sie ihre Fahrt in Schlangenlinien und auf gleich zwei Fahrspuren fortsetzte.

Trotz eines Wertes von nahezu 2 Promille, blieb die Frau bei den Zusammenstößen

mit den Fahrzeugen glücklicherweise unverletzt.

Mainz-Finthen, Mofa-Fahrer flüchtet mit über 2 Promille vor der Polizei

Ebenfalls auf zwei Rädern unterwegs, diesmal allerdings motorisiert, kann durch

eine Polizeistreife vom Mainzer Lerchenberg, am Montagabend gegen 19:54 Uhr, ein

Schlangenlinien-fahrender Mann auf dem Mofa, in Mainz Finthen festgestellt

werden. Der 30-Jährige flüchtet zunächst vor dem Streifenwagen, wird jedoch

einige Zeit später in der Waldhausenstraße angehalten und einer

Verkehrskontrolle unterzogen. Der 30-jährige Fahrer ist zu diesem Zeitpunkt

derart stark alkoholisiert, dass ein Atemalkoholtest zunächst nicht möglich ist.

Ein, wenig später auf der Polizeiwache durchgeführter Atemalkoholtest, ergibt

letztendlich einen Wert von über 2 Promille. Glücklicherweise wurde bei der

Alkoholfahrt des Mannes niemand verletzt oder geschädigt.

Betrug

Bingen

Bingen, 29.04., Rathausstraße, 12:30 Uhr. Ein 48-Jähriger erschien auf der Dienststelle, um einen Betrug in seinem Salon anzuzeigen. Er schnitt einer Kundin die Haare. Als der Haarschnitt beendet war, wollte die Kundin zur Bankfiliale gehen, um das Geld (160 EUR) zu holen. Sie kehrte jedoch nicht mehr zurück. Ein Ermittlungsverfahren wurde gegen die 37-Jährige eingeleitet.

Hausfriedensbruch und Sachschaden

Bingen

Welgesheim, 03.05., Am Bahnübergang, 18:15 Uhr – 04.05., 04:30 Uhr. Im genannten Zeitraum verschafften sich unbekannte Täter Zugang zum Gelände der Firma Remondis in Welgesheim. Dort warfen sie die Scheibe eines elektrischen Garagentores ein. Sie starteten einen vor dem Tor stehenden Gabelstapler und schoben damit das Alu-Rolltor zum Sonderabfallzwischenlager hoch. Dieses wurde dadurch total beschädigt. Im Lager wurde nichts durchwühlt oder entwendet. Wer Hinweise auf die Täter geben kann, bitte melden.

Verkehrsunfallflucht

Guntersblum

Auf der Promenade in Guntersblum kam es am 03.05.2021 in der Zeit zwischen 11:30 Uhr und 15:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht. Ein männlicher Fahrradfahrer befuhr mit seinem Fahrrad den Fußweg der Promenade, vermutlich von der Bleichstraße kommend, in Fahrtrichtung Alsheimer Straße. In Höhe der Hausnummer 9, kam der Fahrradfahrer mit seinem rechten Lenker gegen die Heckklappe eines dort auf einer Parkfläche zwischen zwei Grünflächen ordnungsgemäß in Queraufstellung geparkten PKW. An der Heckklappe des PKW ON 02 entstand hierdurch Sachschaden in Form eines Kratzers in Höhe von circa 600 Euro. Der männliche Fahrradfahrer flüchtete daraufhin, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern und fuhr bei seiner Flucht gegen eine gegenüberliegende Hauswand. Zeugen konnten den Fahrradfahrer als weißhaarig und bärtig beschreiben. Er führte ein Fahrrad mit grünem Gepäckträger mit. Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang weitere Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall und/oder dem geflüchteten Fahrradfahrer geben können, sich bei der Polizei in Oppenheim (Tel. 06133-933-0) zu melden.

Sachbeschädigung an PKW

Oppenheim

Im Zeitraum vom 27.04.2021 bis 04.05.2021 wurde ein PKW Ford, der in der Dalbergerstraße in Oppenheim auf dem Parkplatz eines dortigen Restaurants geparkt wurde, massiv beschädigt. Die hinteren Reifen wurden zerstochen, die Türen beschädigt, der Innenraum durchwühlt und die Zündvorrichtung für den Fahrzeugschlüssel abgebrochen. Der entstandene Sachschaden beträgt circa 1500 Euro. Aus dem Innenraum wurde nichts entwendet. Die Polizei in Oppenheim bittet in diesem Zusammenhang Zeugen, die Hinweise zu der Tat und dem oder den Tätern geben können, sich bei der Polizei in Oppenheim (Tel. 06133-933-0) zu melden.

Fahrt unter Drogeneinfluss

Bingen, 03.05., Vorstadt, 23:40 Uhr. Bei einer Fahrt kontrollierten die Beamten einen vorausfahrenden PKW. Bei dem Betroffenen wurden hierbei drogentypische Auffälligkeiten festgestellt. Er stritt den Drogenkonsum sofort ab. In einem Rucksack auf dem Beifahrersitz konnten Marihuana-Blüten festgestellt werden. Hiernach gab er zu, doch Drogen konsumiert zu haben. Auf der Dienststelle wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Der Fahrzeugschlüssel wurde sichergestellt, ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.