Worms – Auffahrunfall – Fahruntüchtig, keinen Führerschein und ohne Zulassung

Nach einem Auffahrunfall, der sich gestern Nachmittag in der Alzeyer Straße ereignete, wurden gegen den Verursacher wegen diverser Verstöße Ermittlungsverfahren eingeleitet. Der 47-jährige Mann aus dem Rhein-Pfalz-Kreis befuhr gegen 15:30 Uhr mit seinem PKW die Alzeyer Straße in Richtung Innenstadt, als der Verkehr vor dem Kreisverkehr Kirschgartenweg ins Stocken kam. Der 47-Jährige bemerkte dies zu spät und fuhr auf den vorausfahrenden PKW einer 54-Jährigen auf. Verletzt wurde hierbei niemand, es entstand lediglich Sachschaden. Bei der Unfallaufnahme hatte der Verursacher wohl allen Grund seine wahre Identität zu verschleiern und den Beamten gegenüber falsche Personalien anzugeben. Wie sich herausstellte war der Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Darüber hinaus ergaben sich Hinweise, dass er durch den Einfluss von Betäubungsmitteln nicht fahrtüchtig war. Auch war der von ihm geführten VW Golf nicht zugelassen. Um diesen Anschein zu erwecken, hatte er kurzerhand amtliche Kennzeichen angebracht, die auf einen Audi ausgegeben sind. Die Fahrt war damit für den Mann beendet und er musste die Beamten zur Dienststelle begleiten, wo seine Personalien überprüft und eine Blutprobe entnommen wurde.

Worms – Autoscheibe eingeschlagen

Worms – In der vergangenen Nacht wurde an einem Fahrzeug in

Worms-Neuhausen die Seitenscheibe eingeschlagen. Wie heute Morgen, kurz vor vier

Uhr bekannt wurde, hat ein bislang unbekannter Täter in der Lohstraße eine

Scheibe auf der Beifahrerseite eines Mercedes Kastenwagen eingeschlagen. Ob

etwas entwendet wurde, ist bislang noch nicht bekannt. Hinweise zu dem genannten

Fall nimmt die Polizeiinspektion Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 oder auch

per E-Mail unter piworms@polizei.rlp.de entgegen.