Stürmisches Wetter: Überschaubare Anzahl an Einsätzen

Kaiserslautern (ots) – Eine überschaubare Zahl an witterungsbedingten

Ereignissen registrierte die Kaiserslauterer Polizei am Dienstag in Stadt und

Kreis. Am Vormittag stürzte in der Mannheimer Straße wegen einer Windböe ein

Baum auf ein Auto. Der Stamm beschädigte die Windschutzscheibe des Wagens. Der

Fahrer blieb unverletzt. Sein Auto war weiterhin fahrbereit. Einsatzkräfte der

Polizei beseitigten die Gefahrenstelle.

Kurz vor der Stadtgrenze, aus Hochspeyer kommend, brach durch den starken Wind

ein Ast ab und fiel auf die Bundesstraße unmittelbar vor ein Auto. Der Fahrer

konnte nicht mehr anhalten oder ausweichen. Er fuhr mit seinem Auto drüber.

Dadurch wurde der Wagen beschädigt.

In der Friedenstraße riss eine Windböe ein Verkehrsschild aus seiner

Verankerung. Das Schild beschädigte einen parkenden Transporter.

Auf Abwegen befand sich am Dienstagmorgen im Stadtteil Siegelbach ein Trampolin.

Der starke Wind wehte es auf die Straße. Eine Polizeistreife half der

Eigentümerin das Sport- und Freizeitgerät wieder in den Garten zu bringen und

dort sicher zu verankern.

In Enkenbach-Alsenborn pustete der Wind eine Mülltonne über die Rosenhofstraße.

Die Ausweichmanöver einer Autofahrerin waren vergebens, die Tonne krachte gegen

ihren Wagen. Das Auto wurde beschädigt. |erf

Verkehrskontrollen in der Innenstadt

Kaiserslautern (ots) – Die Polizei hat am Dienstag in der Gaustraße

kontrolliert. Die Beamten nahmen hauptsächlich den Zweiradverkehr unter die

Lupe. Aufgrund der Witterungsverhältnisse war weniger los. Dennoch mussten die

Beamten zwischen neun und 13 Uhr einem E-Scooter-fahrer die Weiterfahrt aufgrund

von Betäubungsmittelkonsum untersagen. Zwei Fahrer befuhren unerlaubt die

Fußgängerzone. Einer benutzte sein Handy auf dem Fahrrad. Auch bei den

Pkw-fahrern gab es einiges zu beanstanden. Zwei waren nicht angeschnallt. Bei

vier Fahrzeugen war die Hauptuntersuchung abgelaufen. |elz