Trickdieb bestiehlt älteres Ehepaar,

Bad Soden am Taunus, Königsteiner Straße, Dienstag, 04.05.2021, 13:30 Uhr

(jn)In Bad Soden ist am frühen Dienstagnachmittag ein Ehepaar von einem Unbekannten angesprochen, abgelenkt und dann bestohlen worden. Den Angaben der Geschädigten folgend, sprach der Mann die beiden gegen 13:30 Uhr vor einem Geldinstitut in der Königsteiner Straße an. Demnach benötige er Wechselgeld. Das Ehepaar kam der Bitte nach und musste dann wenig später zu Hause feststellen, dass 300 Euro Bargeld verschwunden waren. Augenscheinlich hatte der Dieb das Geld unbemerkt entwendet, als die beiden ihr Portemonnaie hervorgeholt hatten. Der Täter soll braun gebrannt und grau bekleidet gewesen sein sowie kurze Haare gehabt haben. Eine konkretere Beschreibung liegt nicht vor.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Hofheim unter der Telefonnummer 06192 / 2079 – 0.

Feuer auf Balkon,

Kelkheim (Taunus), Fischbacher Straße Dienstag, 04.05.2021, 18:45 Uhr

(jn)Flammen auf dem Balkon im ersten Stock eines Kelkheimer Mehrfamilienhauses haben am Dienstagabend einen Polizei- und Feuerwehreinsatz ausgelöst. Gegen 18:45 Uhr war das Feuer in der Fischbacher Straße gemeldet und Einsatzkräfte zum Brandort entsandt worden. Rasch war das Feuer von der Feuerwehr vollständig abgelöscht und damit Schlimmeres verhindert worden. Gleichwohl dürfte sich der entstandene Schaden auf rund 10.000 Euro belaufen, die betroffene Wohnung ist vorübergehend nicht bewohnbar. Zum aktuellen Stand der Ermittlungen könnte ein fahrlässiges Verhalten eines Bewohners zu dem Brand geführt haben. Die Ermittlungen dauern an und werden von der Kriminalpolizei in Hofheim geführt.

Berauscht am Steuer?,

Sulzbach (Taunus), Landesstraße 3266, Bahnstraße, Dienstag, 04.05.2021, 22:00 Uhr bis 00:00 Uhr

(jn)Ein 32-jähriger Autofahrer aus Frankfurt ist am Dienstagabend im Rahmen einer Verkehrskontrolle in Sulzbach überprüft worden, wobei sich der Verdacht ergab, dass er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stehen könnte. Gegen 22:15 Uhr befuhr der Mann die Landesstraße 3266, als er von den Eschborner Polizisten im Bereich der Bahnstraße in Sulzbach angehalten wurde. Hier hatten die Beamten zwischen 22:00 Uhr und 00:00 Uhr eine stationäre Verkehrskontrolle eingerichtet, bei der ein Schwerpunkt auf berauschte Verkehrsteilnehmer gelegt werden sollte. Während der Kontrolle des 32-Jährigen zeigte dieser Ausfallerscheinungen, die typisch für einen vorangegangenen Drogenkonsum waren. Deshalb wurde er für eine Blutentnahme mit zur Wache genommen. Das ausstehende Blutergebnis wird nun Aufschluss darüber geben, inwiefern der Frankfurter zu diesem Zeitpunkt tatsächlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand.