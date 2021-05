Werkzeug aus PKW gestohlen,

Wiesbaden, Scharnhorststraße, Dienstag, 04.05.2021, 15:00 Uhr – Mittwoch,

05.05.2021, 06:30 Uhr

(he)In der vergangenen Nacht entwendeten unbekannte Täter aus einem in der

Scharnhorststraße abgestellten Peugeot mehrere Elektromaschinen und

Baumaterialien, wodurch ein Gesamtschaden von mehreren Tausend Euro entstand.

Der Kleinbus wurde gestern gegen 15:00 Uhr auf der Straße abgestellt. Heute,

gegen 06:30 Uhr wurde der Einbruchsdiebstahl festgestellt. Durch eine

eingeschlagene Seitenscheibe hatten die Täter unter anderem mehrere

Bohrmaschinen, einen Trennschleifer, einen Akkuschrauber oder auch einen

Laubbläser entwendet. Täterhinweise liegen nicht vor. Die Wiesbadener

Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen oder

Zeugen, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

Schockanruf scheitert,

Wiesbaden, Johann-Sebastian-Bach-Straße, Dienstag, 04.05.2021, 12:30 Uhr

(he)Gestern Mittag versuchten gemeine Betrüger mit einem sogenannten Schockanruf

eine Wiesbadener Seniorin um ihr Erspartes zu bringen. Die Dame erkannte jedoch

gerade noch rechtzeitig den Betrugsversuch und wurde so vor einem finanziellen

Schaden bewahrt. Gegen 12:30 Uhr klingelte bei dem ausgesuchten Opfer das

Festnetztelefon und eine Mann gab vor von der Polizei zu sein. Der Partner der

Angerufenen habe eine „Frau totgefahren“ und müsse jetzt dem Haftrichter

vorgeführt werden. Dafür benötige man eine „Bürgschaft“ in Höhe von 40.000 Euro.

Erschrocken, und natürlich unter dem Eindruck des gerade Erfahrenen stehend fuhr

die Dame zu ihrer Bank. Schon auf dem Weg dorthin kam ihr der Sachverhalt jedoch

sehr merkwürdig vor und so fragte die Seniorin statt nach Geld zu Glück nach der

Adresse des nächsten Polizeireviers. Dorthin fuhr sie dann und erstattete

Anzeige. In diesem Fall hatten die Täter kein Glück. Oft genug gelangen sie

jedoch an ihr Ziel, ältere Herrschaften so in Angst und Schrecken zu versetzen,

dass diese nur noch daran denken ihren angeblich in einer Notlage befindlichen

Angehörigen zu helfen; sprichwörtlich koste es, was es wolle. Versuchen Sie in

solchen Fällen ruhig zu bleiben und klar zu denken. Keine Polizei, keine

Staatsanwaltschaft, kein Rechtsanwalt, keine Behörde wird von ihnen Geld oder

Wertsachen verlangen; ganz gleich aus welchem Grund. Beenden Sie solche

Telefonate sofort und wählen Sie den Notruf 110.

Einbruch in Juweliergeschäft scheitert, Wiesbaden, Wellritzstraße, Mittwoch,

05.05.2021, 00:05 Uhr

(he)In der vergangenen Nacht versuchte ein Einbrecher in der Wellritzstraße in

ein Juwelier-/Uhrengeschäft einzudringen, scheiterte jedoch an der

Widerstandfähigkeit der Eingangstür. Wenige Minuten vor, bzw. kurz nach

Mitternacht hantierte der Täter am Schloss der Eingangstür herum und versuchte

dieses zu überwinden. Durch die Gewaltanwendung wurde das Schloss beschädigt,

ein Eindringen in die Innenräume gelang jedoch nicht. Anschließend verließ der

Täter die Tatörtlichkeit, mutmaßlich in Richtung Bismarckring. Eine detaillierte

Täterbeschreibung liegt nicht vor. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die

Ermittlungen übernommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, sich unter der

Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

Trickdiebin entwendet Geldbörse,

Wiesbaden, Friedrichstraße, Dienstag, 04.05.2021, 11:50 Uhr

(He)Die Hilfsbereitschaft einer 78-jährigen Wiesbadenerin machte sich gestern in

der Friedrichstraße eine Trickdiebin zu Nutze und entwendete deren Geldbörse.

Gegen 12:00 Uhr sprach die Täterin das Opfer an und fragte nach dem Weg. Nachdem

die Seniorin bereitwillig Auskunft gegeben hatte, folgte die Unbekannte der Dame

jedoch bis an den Eingang einer Arztpraxis, welche die 78-Jährige aufsuchen

wollte. Dort sprach die Täterin sie dann nochmals an und fragte nach Kleingeld

für den Parkautomaten. Auch hier zeigte sich die Wiesbadenerin hilfsbereit,

holte ihre Geldbörde hervor und schaut nach Münzgeld. Nun nahm die Täterin ihr

jedoch schamlos das Portemonnaie aus der Hand und verschwand. Die Diebin sei

25-30 Jahre alt, schlank, trage dunkle, schulterlange Haare, sei dunkel

gekleidet gewesen und habe gepflegt gewirkt. Das 1. Polizeirevier hat die

Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, sich unter der

Rufnummer (0611) 345-2140 zu melden.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

Hochwertige Sonnenbrille gestohlen,

Eltville, Schwalbacher Straße, 04.05.2021, 11.30 Uhr,

(pl)Ein diebisches Pärchen hat am Dienstagmittag aus der Auslage eines

Optikergeschäftes in der Schwalbacher Straße in Eltville eine hochwertige

Sonnenbrille gestohlen. Das Pärchen betrat gegen 11.30 Uhr den Verkaufsraum,

schnappte sich die in der Auslage liegende Sonnenbrille im Wert von über 160

Euro und ergriff dann mit der Beute die Flucht. Der männliche Täter soll etwa

40-50 Jahre alt, ca. 1,65 Meter groß, sowie kräftig gewesen sein und dunkle,

kurze Haare gehabt haben. Getragen habe er eine graue Baseballmütze. Die

Komplizin sei etwa 1,80 Meter groß, schlank mit langen, dunklen Haaren und habe

eine weiße Jacke getragen. Hinweise nimmt die Polizei in Eltville unter der

Telefonnummer (06123) 9090-0 entgegen.