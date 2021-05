Karlsruhe: „Methoden einer Sekte“ – Paderborner Youtuber greifen die Gameforge AG an

Karlsruhe – Die Paderborner Youtubergruppe „Bugadanus“ hat die Karlsruher Computerspielfirma Gameforge angegriffen. Die Gameforge AG vertreibt 13 Spiele in über 75 Ländern, hat laut wikipedia.de über 450 Millionen registrierte Spieler und beschäftigt in der Fächerstadt 300 Mitarbeiter.

Die „Bugadanus“ bezeichnete in einem rund 20 Minuten langen Video die Nutzer des Browserspiels „Ikariam“ als Inhaber von „nicht zu viel Intelligenz“. Das Spiel an sich sei zu Beginn ihrer Aktion „leer und entvölkert“ gewesen.

Die Ostwestfalen unterwanderten nach eigenen Angaben den Ikariam-Server Alpha „mit den Methoden einer Sekte“, indem sie sehr aktiv um Mitglieder für ein Spielerbündnis warben. Nach anfänglichen Schwierigkeiten gelang der „Brotgang37“ ein großer Mitglieder-Zuwachs, der allerdings eher auf erfolgreicher Öffentlichkeitsarbeit als auf religiöse Praktiken beruhte: Die führenden Brotgänger etablieren einen regen Kontakt mit vielen Rundemails zu ihren Mitgliedern. Die „Bugadanus“-Gruppe besteht auf der Feststellung, dass es Sektenmethoden seien. Professionelle Hilfe oder Beratung, was genau Sektenmethoden seien, holten sich die Paderborner nicht. „…denn „Der Brotgang“ war unser Versuch, ob die gängigen Methoden von Sekten zur Anwerbung und Manipulation auch mit ahnungslosen Ikariamspielern funktionieren. Was als Projekt begann, sollte in einer spannenden und wendungsreichen, viele unwissenden Spieler involvierenden Geschichte enden“, so ein Sprecher. „Wir verfügen also nicht über die Kapazitäten, wissenschaftliche oder professionelle Unterstützung für ein paar Videos zu arrangieren. Wir haben das Projekt nur zu zweit über eine Dauer von 4 Monaten vollzogen und mit unseren Freunden über anschließende 9 Monate die 4-teilige Videoreihe dazu gedreht,(..) dieses legt den Schwerpunkt eher auf Unterhaltung“.

Auf Anfrage von Metropolnews gab die Gameforge AG keinen Kommentar zu der Aktion der Studenten, hat aber auf instagram das Video geliket.

Video: