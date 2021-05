Sowohl in Österreich als auch in Deutschland werden zahlreiche Online Casinos von unterschiedlichen Anbietern angeboten. In jedem Land muss zudem auch ein gewisses Glücksspielgesetz beachtet werden. Wir haben uns mal die Unterschiede der Glücksspielgesetze in Österreich und Deutschland genauer unter die Lupe genommen.

Die Spielauswahl

Generell kann man sagen, dass es in der Spielauswahl keine großen Unterschiede gibt. Vor allem, wenn es sich um Spielautomaten handelt, findet man hier keine Unterschiede vor, was das Gesetz angeht. Doch was zum Beispiel bei Pokerspielen die Legalität angeht, dann ist sind die österreichischen Gesetze hier sehr inkohärent. Das bedeutet, dass diese EU-rechtswidrig sind. Zu dieser Zeit sehen es die Gesetze vor, dass nicht mehr als 12 Spielbanken der Austria AG Poker angeboten werden dürfen. In Deutschland gibt es hier im Allgemeinen keine solche Grenzen. Jedoch sagt man zudem auch, dass es sich bei Poker um ein gemischtes Spiel handelt. So will man sagen, dass Poker auch zu den Glücksspielen zählt. Generell kann man sagen, dass man Poker auf die gleiche Ebene wie Sportwetten stellen kann.

Die Lizenzen

Ganz egal, ob man sich in einem österreichischen oder deutschen Online Casino anmelden möchte, die Lizenzen in einem Casino spielen immer eine bedeutende Rolle. In Deutschland gibt es bestimmte Grenzen, was die Lizenzen angeht. So kann ein Casino zum Beispiel nicht mehr als 2 oder 3 Lizenzen verfügen. In den österreichischen Casinos spielt es jedoch keine Rolle, wie viele Lizenzen an einem Casino vergeben werden. Generell kann man sagen, dass ein Casino, dass die Lizenz von Malta aufweist, besonders beliebt in österreichischen als auch deutschen Casinos ist.

Sportwetten

Zahlreiche Online Casinos bieten den Spielern neben Spielautomaten, einem Live Casino und viele andere Spiele auch noch Sportwetten an. Sowohl in Österreich als auch in Deutschland kann man viele Casinos vorfinden, die Sportwetten anbieten. In Österreich zählen im Vergleich zu Deutschland, Sportwetten nicht zu den Glücksspielen.

Bonusbedingungen

Jedes Online Casino verfügt zudem auch über bestimmte Bonusbedingungen. Um einen Bonus auszahlen zu lassen, muss man diese mehrmals umsetzen. Jedoch gelten in jedem Casino andere Bonusbedingungen, hier empfiehlt es sich allemal, wenn man sich die AGB durchliest, bevor man sich entscheidet, einen Bonus anzunehmen. Auch wir haben die Bonusbedingungen in Deutschland als auch Österreich etwas näher unter die Lupe genommen und haben nach Unterschieden gesucht. Im Großen und Ganzen ist uns hier aufgefallen, dass die Bedingungen an Bonus in Österreich viel fairer gestaltet sind. Doch natürlich spielt hier auch der Anbieter selbst eine wichtige Rolle. Denn diese Bedingungen unterscheiden sich nicht nur von Land zu Land, sondern vor allem auch von Anbieter zu Anbieter.

Fazit

Vergleicht man die Gesetze der österreichischen und deutschen Online Casinos, kann man keine großen Unterschiede feststellen. Generell haben wir herausgefunden, dass sich die Casinos nicht von Land zu Land unterscheiden und deren Gesetz, sondern unterscheiden sich hier hauptsächlich die Anbieter selbst.