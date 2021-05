Möchten auch Sie mit dem Wetten anfangen, haben jedoch noch absolut keine Erfahrung darin, dann kann Ihnen dieser Beitrag bestens weiterhelfen. Wir zeigen Ihnen die typischen Fehler, die Anfänger machen, wenn Sie Wetten abschließen.

Sportwetten gehören zu den beliebtesten Freizeitbeschäftigungen vieler Menschen. Vor allem in Deutschland, Österreich und in der Schweiz erfreuen sich online Wetten immer größerer Beliebtheit. Welche die typischen Fehler bei Wett-Anfänger sind, erfahren Sie jetzt.

Auf das Lieblingsteam wetten

Wer mit dem Wetten beginnt, fängt auch sofort mit seinem Lieblingsteam an, dies ist der typische Fehler, den eigentlich fast alle Anfänger machen. Es handelt sich dabei sozusagen um ein emotionales Wetten, was auch in der Natur liegt. Im Großen und Ganzen kann man sagen, dass dies ganz normal ist, jedoch ist es dennoch ein Fehler. Immer wieder wird auf die eigene Lieblingsmannschaft gewettet. Dabei spielt es keine Rolle, ob es sich um Fußballwetten, Handballwetten oder andere Wetten handelt.

Kombiwetten stellen in vielen Fällen Gefahr dar

Des Weiteren sind auch Kombiwetten sehr beliebt. Vor allem in Deutschland ist diese Art an Wetten sehr beliebt. Es handelt sich hierbei um eine Wette, bei welcher man bereits ab einem sehr geringen Betrag, viel Geld gewinnen kann. Man kann sich hier eine sehr gute Quote auswählen, auch wenn man auf seine Favoriten setzen möchte. Solche Wetten sind sehr verlockend, da man auch im Internet immer wieder hohe Gewinne sehen kann, die von Kombiwetten erlangt wurden. Klar, hat es vielleicht einen Gewinner gegeben, der mit nur 20 Euro eine hohe Summe an Geld gewonnen hat. Doch sollten Sie wissen, dass es sich hier meistens nur um Ausnahmen handelt. Bevor Sie eine Kombiwette abschließen, sollten Sie wissen, dass es sich hier zur gleichen Zeit auch um eine Risikowette handelt.

Kein Hintergrundwissen

Wenn Sie auf eine bestimmte Mannschaft wetten möchten, sollten Sie auch ein wenig Hintergrundwissen über diese Mannschaften haben. Geben Sie keine Wette ab, nur weil Ihnen gerade langweilig ist oder Sie Lust darauf haben. Überdenken Sie jede einzelne Wette und nehmen Sie sich zudem auch die Statistiken hier näher unter die Lupe. Nur wenn Sie das Team auch kennen und sich in diesem Sport auch auskennen, empfiehlt es sich zu wetten. Wetten Sie auf keinen Fall auf Mannschaften, die Sie absolut nicht kennen.

Wetten bei nur einem Wettanbieter abschließen

Haben Sie Ihren Lieblings-Wettanbieter gefunden, sollte dies zur gleichen Zeit aber nicht bedeuten, dass Sie nur bei einem Wettanbieter wetten. Im Internet finden sich heute sehr viele unterschiedliche Wettanbieter. Unterscheiden Sie diese Anbieter als auch deren Quoten. Ein Vergleich hier lohnt sich allemal! Immer wieder kann man hier tolle Angebote finden, von welchen man allemal profitieren kann. Wichtig ist es ausschließlich, dass Sie sich für einen sicheren und seriösen Anbieter entscheiden, der auch eine Lizenz auf seiner Website aufweist.