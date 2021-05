Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch – 05.05.2021 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und ihr habt etwas gesehen, dann wendet Euch bitte an die zuständige Polizeidienststelle.

Bad Dürkheim: Auto beschädigt und geflüchtet

Bad Dürkheim (ots) – Wie erst jetzt bekannt wurde, wurde im Zeitraum von 22.04.2021, 19:00 Uhr bis 24.04.2021, 09:00 Uhr ein in der Salinenstraße in Bad Dürkheim abgestellter VW Polo beschädigt. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte vermutlich beim Aus- bzw. Einparken den VW und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. An der hinteren Tür der Fahrerseite entstand ein Sachschaden in Höhe von 800 Euro. Es liegen keinerlei Täterhinweise vor. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Bad Dürkheim: Getuntes Fahrzeug kontrolliert

Bad Dürkheim (ots) – Am 04.05.2021 gegen 17:00 Uhr wurde in der Bruchstraße in Bad Dürkheim ein getuntes Fahrzeug einer Verkehrskontrolle unterzogen. An dem Fahrzeug, mit polnischer Zulassung, waren unter anderem die vorderen Seitenscheiben schwarz foliert. An der Folie waren keinerlei Prüfzeichen erkennbar. Bei der Weiteren Kontrolle konnte festgestellt werden, dass eine Blende an das Endrohr der Abgasanlage anschweißt war. Diese Änderungen an dem Fahrzeug waren nicht vorschriftsmäßig. Den Fahrer, der seinen Hauptwohnsitz in Bad Dürkheim hat, erwartet nun eine Ordnungswidrigkeitenanzeige.

Bad Dürkheim: Bei Aussteigen Fahrzeug beschädigt

Bad Dürkheim (ots) – Im Zeitraum von 04.05.2021, 09:30 Uhr bis 10:00 Uhr wurde ein auf einem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Bruchstraße in Bad Dürkheim abgestellter Mercedes beschädigt. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte vermutlich beim Aus- bzw. Einsteigen in sein Fahrzeug mit der Fahrzeugtür einen Schaden an dem Mercedes E350 und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. An der hinteren Tür der Fahrerseite entstand ein Sachschaden in Höhe von 2000 Euro. Es liegen keinerlei Täterhinweise vor. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

