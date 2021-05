Mannheim: Luisenpark Seebühnenzauber verschoben – Neuer Anlauf für 2022

Mannheim – Wir sind mitten in der Notbremse der Pandemie und die bremst nach wie vor die Planungen für größere und große Veranstaltungen für den Open-Air-Sommer 2021 aus. Das betrifft abermals auch den vom Vorjahr in dieses Jahr verschobenen Seebühnenzauber, denn es ist davon auszugehen, dass selbst bei Veranstaltungen im Freien nicht die volle Anzahl an Besuchern in der Seebühne Einlass finden dürfen.

„Zusammen mit dem nahezu gesamten Line-up nehmen wir noch einmal Anlauf und freuen uns unverzagt auf den nächsten Sommer“, verkündet Peter Baltruschat, künstlerischer Leiter der Veranstaltungsreihe und fügt hinzu: „Es ist schon toll, mit wie viel Geduld und Verständnis „unsere“ Künstler auf die nach wie vor ungewisse Situation reagieren und sofort mit dabei sind umzuplanen.“ Parkdirektor Joachim Költzsch ergänzt: „Es zeigt uns, wir alle brauchen nicht nur Planungssicherheit, die Künstler möchten nicht nur auftreten, sondern sie möchten gerne bei uns im Luisenpark, in dieser schönen Kulisse und der Atmosphäre der Seebühne auftreten.“

Und genau deshalb kann Peter Baltruschat, künstlerischer Leiter der Veranstaltungsreihe, auch schon die konkreten Termine für den Seebühnenzauber-Sommer 2022 nennen:

Christian “Chako” Habekost kommt mit einem neuen Programm am Freitag, 5. August 2022

Night Fever – The very best of the Bee Gees – Tribute findet am Samstag, 13. August 2022 statt.

Naturally 7 – 20th Anniversary Tour ist insgesamt noch einmal verschoben. Die Band ohne Band gastiert am Samstag 20. August 2022 beim Seebühnenzauber.

Konstantin Wecker kommt im Trio mit Fany Kammerlander und Jo Barnikel eine Woche später, am Samstag 27. August 2022

Für diese neuen Termine sind die Tickets ab sofort online bei Eventim im Verkauf, bereits gekaufte Tickets behalten ihre Gültigkeit. Selbstverständlich können Eintrittskarten, sollte der neue Termin nicht passen, zurückgegeben bzw. storniert werden.

Die Veranstaltung mit Rafik Schami befindet sich noch in der Terminfindungsphase, so dass eine Bekanntgabe erst zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen kann. Der einzige Konzerttermin, der nicht verlegt werden kann, ist der von Götz Alsmann, der für 2022 leider nicht zur Verfügung steht.

Für alle Ticketrückgaben gilt: Sie können bei der Vorverkaufsstelle storniert werden, bei der sie gekauft wurden.

Übrigens: Für den Zeitraum des nun abgesagten Seebühnenzaubers 2021 tüftelt Peter Baltruschat an einem den geltenden Bestimmungen angepassten Ersatzprogramm mit geringerem technischen Aufwand und „kleineren“ Acts, um Kulturhungrigen und Künstlern vielleicht doch noch ein Angebot 2021 machen zu können.