Seniorin verliert gesamte Ersparnisse an “Heilerinnen”

Kaiserslautern (ots) – Einen gewaltigen Schock erlitt eine Seniorin am vergangenen Mittwoch 28.04.2021. Die Frau war nachmittags in der Zollamtsstraße unterwegs. Vor einem Einkaufsmarkt sprachen sie zwei Frauen an. Die Unbekannten gaben sich als Wunderheilerinnen aus. Sie verwickelten die ältere Dame in ein Gespräch. Dabei suggerierten sie ihr, dass sie sterben müsse, wenn sie sich nicht an die Anweisungen der Täterinnen halten würde.

Die “Heilerinnen” forderten ihr Opfer auf, das zuhause aufbewahrte Bargeld zu holen. Damit wollten sie ein Ritual durchführen, um ihr Leben zu retten. Aus Angst ging die Seniorin in ihre Wohnung zurück und brachte wenig später in einer Tüte ihre gesamten Ersparnisse mit. Bei der Durchführung des “Rituals” vertauschen die dreisten Trickdiebinnen unbemerkt die Tüte mit dem Bargeld mit einer Tüte voller Papier.

Bevor die Geschädigte bemerkte, dass etwas nicht stimmte und sie übers Ohr gehauen wurde, hatten sich die beiden Frauen bereits entfernt. Sie konnten mit einem sehr hohen Bargeldbetrag unerkannt entkommen. Die Seniorin aus Kaiserslautern stand unter Schock und zeigte den Diebstahl erst am Montag bei der Polizei an.

Sie beschrieb die beiden unbekannten Frauen wie folgt:

Beide Frauen sprachen Russisch, hatten ein osteuropäisches Erscheinungsbild und einen dunklen Teint. Zum Alter konnte das Opfer keine Angaben machen.

Die erste Täterin war etwa 1, 75 Meter groß und schlank. Sie hatte kurze blonde Haare und war von sportlicher Statur. Sie trug einen grauen, knielangen Mantel und Handschuhe.

Die zweite Täterin war etwas kleiner, etwa 1,70 Meter groß und mollig. Sie hatte blonde Haare.

Zeugen, die Hinweise zu den Unbekannten geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2620 bei der Polizei zu melden. |mhm

Vor Polizeikontrolle geflüchtet – Wer hat das Auto gesehen?

Kaiserslautern (ots) – Die Polizei sucht den Fahrer eines silbergrauen Ford Fiesta mit möglicherweise Wuppertaler Kennzeichen. Der Mann hatte am Montagnachmittag in der Lauterstraße eine rote Ampel missachtet. Als ihn eine Polizeistreife anhalten wollte, flüchtete der Unbekannte. Er bog in die Meuthstraße ab und fuhr entgegen der Einbahnstraße über den Geh- und Radweg durch die Burgstraße. Fußgänger wurden nicht gefährdet.

In der Entenstraße verursachte der Fahrer einen Unfall. Dort streifte er ein parkendes Auto. Dann raste er durch eine Baustelle weiter in Richtung Bierstraße davon.

Die Polizeistreife brach die Verfolgung ab.

Die Beamten haben die Ermittlungen aufgenommen, unter anderem wegen des Verdachts eines illegalen Autorennens. Die Polizei bittet um Hinweise: Wem ist das Fahrzeug am Montag im Stadtgebiet aufgefallen? Wer kann Hinweise zum Fahrer geben?

Verkehrsteilnehmer, die möglicherweise durch die Fahrweise des Unbekannten gefährdet wurden, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Hinweise nimmt die Polizei Kaiserslautern unter der Telefonnummer 0631 369 2150 entgegen. |erf

Wer kennt die mutmaßliche Diebin?

Kaiserslautern (ots) – Mit mehreren Flaschen alkoholischer Getränke flüchtete eine Diebin am Montagabend aus einem Supermarkt in der Barbarossastraße. Die Verdächtige entkam unerkannt, weshalb die Polizei um Hinweise bittet. Eine Mitarbeiterin des Lebensmitteldiscounters bemerkte die Täterin beim Diebstahl.

Die Unbekannte war in Begleitung eines Mannes.

Nachdem sich die Verdächtige die Alkoholflaschen griff, flüchtete sie aus dem Markt. Ihr Begleiter, der offensichtlich nichts gestohlen hatte, machte sich auch aus dem Staub. Die Fahndung nach den Personen verlief erfolglos. Die Polizei hat gegen die unbekannte Frau ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Die Beamten bitten um Hinweise.

Wem ist am Montagabend gegen 20 Uhr eine etwa 45-50 jährige Frau im Bereich der Barbarossastraße und Umgebung aufgefallen? Die Verdächtige ist etwa 1,50 Meter bis 1,55 Meter groß. Sie hatte lila-dunkelrot gefärbte Haare. Die Frau trug eine Brille und war unter anderem mit einem schwarzen Steppmantel und braunen Stiefeln bekleidet.

Außerdem hatte sie zwei Einkaufstaschen dabei. Die Unbekannte war in Begleitung eines Mannes. Er war etwas größer als die Frau und hat eine Glatze.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer

0631 369-2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Getränke und Toilettenpapier im Wert von mehreren hundert Euro gestohlen

Kaiserslautern (ots) – Über das Wochenende sind Unbekannte in den Außenbereich eines Einkaufmarktes im Gersweilerweg eingedrungen. Die Täter hebelten das Schloss eines Gitterverschlages auf und gelangten so auf das Gelände.

Am Montagmorgen stellten Angestellte fest, dass die Einbrecher Getränke und Toilettenpapier im Wert von mehreren hundert Euro mitgenommen haben.

Hinweise auf die Täter liegen nicht vor. Sie entkamen unerkannt. |mhm

Wertsachen aus Auto geklaut

Kaiserslautern (ots) – In der Höfflerstraße haben Unbekannte in der Nacht zum Sonntag Wertsachen aus einem Auto gestohlen. Am Sonntagmittag bemerkte der Fahrzeughalter, dass sein Rucksack mit Werkzeug, sowie eine Smartwatch und Kopfhörer fehlten. Wie die Diebe das Fahrzeug öffneten ist noch unklar. Aufbruchspuren konnte die Polizei nicht feststellen.

Die Schadenshöhe liegt bei circa 1.000 Euro. Die Polizei ermittelt und warnt: Lassen Sie keine Wertsachen im Wagen liegen! Schließen Sie Ihr Auto immer ab!

Diebstahl aus Fahrzeugen kann verhindert werden. |elz

Berauscht am Steuer

Kaiserslautern (ots) – Bei einer routinemäßigen Verkehrskontrolle am Montagnachmittag ist ein Autofahrer aufgefallen. Als Polizeibeamte den 20-Jährigen kurz nach 17 Uhr in der Hellmut-Hartert-Straße stoppten und überprüften, legte der Mann ein drogentypisches Verhalten an den Tag. Der Urintest zeigt ein positives Ergebnis bei der Stoffgruppe THC an.

Die Beamten nahmen ihn für eine Blutprobe mit zur nächsten Dienststelle. Sie soll Aufschluss über seinen Drogenkonsum geben. Sein Führerschein wurde sichergestellt und die Fahrzeugschlüssel seinem fahrtauglichen Freund gegeben.

Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren ein. |elz

Unfallflucht – Zeugen gesucht

Kaiserslautern (ots) – Eine mutmaßliche Unfallflucht in der Brüsseler Straße ist der Polizei am Montag gemeldet worden. Gesucht werden nun Zeugen, die dort eventuell eine Beobachtung gemacht haben. Der betroffene Autobesitzer hatte um 8:55 Uhr seinen weißen VW Scirocco in Höhe des Anwesens Nummer 7 abgestellt. Als er eine Stunde später zu seinem Wagen zurückkehrte, entdeckte er einen Schaden an der rechten hinteren Seite. Der verantwortliche Verursacher hat sich nicht gemeldet.

Die Polizei bittet deshalb Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2150 bei der Polizeiinspektion in Kaiserslautern zu melden. |elz

Diebe versuchen Katalysator zu stehlen

Sembach (ots) – Unbekannte sind in der Messerschmitt-Straße in ein Firmengelände eingedrungen, um einen Katalysator zu stehlen. Die Tat wurde am Montagvormittag entdeckt. Wann sich die Täter ans Werk machten, steht aktuell nicht fest. Sie hatten einen Zaun aufgeschnitten und sich an einem Auto auf dem Gelände zu schaffen gemacht. Die Diebe versuchten den Katalysator des Wagens zu stehlen, was allerdings misslang. Ohne Beute machten sie sich aus dem Staub.

Die Täter verursachten einen Sachschaden von mindestens 400 Euro. Die Polizei ermittelt. Zeugen, die Hinweise geben können oder Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf