Gefährdung durch flüchtenden PKW-Fahrer

Billigheim-Ingenheim (ots) – Nachdem ein 38-jähriger PKW-Fahrer am 03.05.2021 gegen 19:45 Uhr in seinem Mercedes Benz in Ingenheim einer Verkehrskontrolle unterzogen werden sollte, flüchtete dieser vor mehreren Polizeistreifen über die südlich von Ingenheim gelegenen landwirtschaftlichen Wege.

Hierbei wurden durch den PKW erkennbar Fußgänger gefährdet, die sich zu dieser Zeit mit ihren Hunden im Feld befanden. Die Motivation des Flüchtenden dürfte in seiner Betäubungsmittelbeeinflussung, seiner fehlenden Fahrerlaubnis und in den falschen Kennzeichen, die an seinem Fahrzeug angebracht waren, zu suchen sein.

Personen, die das Fluchtgeschehen beobachtet haben und insbesondere solche, die durch die waghalsige Flucht des Mannes gefährdet wurden, werden dringend gebeten, sich bei der Polizei in Landau (06341-2870) zu melden.

Dieb gibt sich als Arzt aus

Eschbach (ots) – Ein dreister Dieb war am Montagmorgen 03.05.2021 gegen 11:00 Uhr in der Weinstraße in Eschbach unterwegs. Der Unbekannte betrat die Wohnung eines 97-jährigen Mannes und gab sich ihm gegenüber als Arzt aus. Im Anschluss durchsuchte er die Wohnung und entwendete die Geldbörse des Geschädigten. Der Täter wurde als großer, kräftiger Mann mit heller Hautfarbe und als Brillenträger beschrieben. Zudem trug er weiße Bekleidung und führte eine Mappe mit sich. Zeugen, die in dem Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich mit der Polizei in Landau in Verbindung zu setzen.

Reifenventile entwendet

Rhodt (ots) – Über das vergangene Wochenende (“Hexennacht”) wurden in der Theresienstraße an zwei geparkten Fahrzeugen die Reifenventile entwendet. Der Sachverhalt wurde über das Onlineanzeigeportal der Polizei mitgeteilt.

Von dem Unbekannten fehlt jede Spur. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Hinweise geben können. Diese sollen sich unter der Rufnummer 06323 9550 melden.