Junge Diebesbande

Schwegenheim (ots) – Drei Jungen im Alter von 12-15 Jahren hatten am Montag 03.05.2021 die schlechte Idee, zusammen einen Diebstahl zu begehen. Dazu betraten sie den Verkaufsraum einer Tankstelle in Schwegenheim und versuchten dort Handyzubehör unbemerkt mitzunehmen. Dazu stellte sich einer der jungen Männer so hin, dass die Sicht der Tankstellenmitarbeiterin verdeckt wurde. Dennoch bemerkte sie den Diebstahl und stellte einen der Diebe beim Verlassen der Tankstelle zur Rede.

Als die Polizei dazu kam, wurde es für die jungen Männer noch schlimmer. Neben dem Handyzubehör hatten sie nämlich kurz zuvor in einem Supermarkt weitere Waren entwendet. Das Diebesgut wurden den Eigentümern wieder ausgehändigt. Sie müssen sich nun in einem Strafverfahren dafür verantworten. Zudem wurden die Eltern über den Vorfall informiert.

Unfallflucht in der Bahnhofstraße

Zeiskam (ots) – Sonntagmittag 02.05.2021 befuhr eine 24-jährige Autofahrerin die Bahnhofstraße und wollte an der dortigen Einmündung in die Friedhofstraße abbiegen. Von dort bog zeitgleich ein Autofahrer in die Bahnhofstraße ab und schnitt dabei die Kurve. Um einen Unfall zu verhindern, musste die junge Autofahrerin ausweichen und kollidierte dabei mit einem geparkten PKW. Danach entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt vom Unfallort.

Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 2.500 Euro. Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall oder dem geflüchteten PKW geben können, sollen sich bitte bei der Polizei Germersheim unter der Telefonnummer 07274-9580 oder per Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de melden.