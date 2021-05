Landau: Die Polizei-News

Schlagring am Innenspiegel hängen

Landau (ots) – Bei der Verkehrskontrolle eines 27-jährigen PKW-Führers aus dem Kreis Germersheim am Montagfrüh 03.05.2021 in der Fichtenstraße, fiel den Polizeibeamten ein am Innenspiegel hängender Schlagring auf. Der Schlagring wurde sichergestellt.

Zudem ergaben sich bei der Verkehrskontrolle Hinweise auf eine Betäubungsmittelbeeinflussung bei dem PKW-Führer. Nachdem ein positiver Drogenschnelltest diesen Verdacht erhärtete, wurde dem Beschuldigten eine Blutprobe entnommen.

Bierdose in der Hand führt zur Festnahme

Landau (ots) – Ein 25-jähriger Radfahrer wurde Montagfrüh 07:15 Uhr am Hauptbahnhof in Landau kontrolliert, weil er eine Bierdose in der Hand hielt. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2 Promille. Bei der Kontrolle wurde zudem festgestellt, dass gegen den Radfahrer ein Haftbefehl vorliegt. Der 25-Jährige wurde nach einer Blutentnahme auf der Dienststelle in eine Justizvollzugsanstalt verbracht.