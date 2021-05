Verkehrsunfallflucht durch Fußgänger

Dannstadt-Schauernheim (ots) – Am Montagmittag 03.05.2021 gegen 12:50 Uhr ereignete sich in der Ludwigshafener Straße ein Unfall mit einer 74-jährigen Radfahrerin. Ein Zeuge gab an, dass die Frau auf dem Radweg in Richtung Am Rathausplatz fuhr, als zwei erwachsene Personen, vermutlich ein Ehepaar, mit zwei Kindern und einem Kleinkind im Kinderwagen zu Fuß aus dem Falkenweg gekommen seien.

Um einen Zusammenstoß zu verhindern, hat die Radfahrerin ihren Lenker zur Seite reißen müssen und stürzte dadurch zu Boden. Die Fußgänger hatten der Frau noch etwas zu trinken angeboten und sich dann von der Unfallstelle entfernt. Sie waren auffällig bunt gekleidet.

Die Radfahrerin erlitt durch den Sturz Schürfwunden an Kopf und Nase und klagte über Schmerzen. Sie ist durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht worden.

Zeugen, die weitere Hinweise zum Unfall oder beteiligten Personen geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Geschwindigkeitskontrollen der Polizei

Schifferstadt/Mutterstadt (ots) – Beamte der Polizeiinspektion Schifferstadt haben am Montag Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. Zwischen 09:40-11:20 Uhr ist in Schifferstadt die Burgstraße überwacht worden. 31 Überschreitungen der zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h sind in der Zeit registriert worden. Die gemessene Höchstgeschwindigkeit lag bei 51 km/h, was ein Bußgeld in Höhe von 80 Euro und einen Punkt nach sich zieht.

Danach nahmen die Beamten in der Zeit von 11:40 bis 13:40 Uhr in Mutterstadt den Pfalzring ins Visier. Dort gab es 27 Geschwindigkeitsübertretungen zu beanstanden. Der Schnellste war mit 59 “Sachen” unterwegs, was mit einem Bußgeld von Höhe von 100 Euro und einem Punkt geahndet wird.

Diebstahl eines Hoftors

Schifferstadt (ots) – In der sogenannten “Hexennacht” vom 30. April auf dem 01. Mai haben bislang unbekannte Täter ein Hoftor von einem Anwesen in der Keltenstraße entwendet. Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.