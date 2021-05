Farbschmierereien in Unterführung

Limburg (ots)-(pl) – Am Montagabend 03.05.2021 haben 2 unbekannte Täter die Wände der Bundesstraßenunterführung in der Straße “Im Ansper” mit mehreren Schriftzügen besprüht. Die beiden Sprayer waren gegen 21.00 Uhr in der Unterführung gegenüber der Schule zugange und verursachten durch die Farbschmierereien einen Sachschaden von rund 2.000 Euro.

Einer der beiden soll mit einem schwarzen Kapuzenpullover und der andere mit einem grauen Kapuzenpullover bekleidet gewesen sein. Hinweise nimmt die Limburger Polizei unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 entgegen.

Geschnittenes Brennholz aus Wald gestohlen

Löhnberg, 02.05.2021, 19.00 Uhr bis 03.05.2021, 09.00 Uhr,

(pl)Aus einem Wald nahe der L 3281 bei Löhnberg haben Diebe in der Nacht zum Montag rund zwei Raummeter geschnittenes und aufgeschüttetes Buchenholz gestohlen. Täterhinweise liegen bis dato nicht vor. Hinweise nimmt die Weilburger Polizei unter der Telefonnummer (06471) 9386-0 entgegen.

52-jährige Frau von Auto angefahren und verletzt

Weilburg, Wilhelmstraße, 03.05.2021, 15.45 Uhr,

(pl)Eine 52-jährige Frau wurde am Montagnachmittag in einer Grundstückseinfahrt in der Wilhelmstraße in Weilburg von einem Auto angefahren und verletzt. Die 52-Jährige hatte gegen 15.45 Uhr in der Einfahrt gekniet und Unkraut gejätet.

Hierbei wurde sie offensichtlich von einer die Einfahrt entlangfahrenden 27-jährigen Autofahrerin übersehen und es kam zum Zusammenstoß. Die bei dem Unfall verletzte Frau wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Autofahrerin erlitt einen Schock

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen