Haßloch: „Wahlhelfer gesucht“ – Aufbau einer Wahlhelferkartei geplant

Haßloch – Die ordnungsgemäße Durchführung einer Wahl ist nur mit einer Vielzahl ehrenamtlicher Kräfte möglich. Die Gemeindeverwaltung Haßloch sucht daher Wahlhelfer, die Lust haben, ein Stück Demokratie mitzuerleben und bei der Bundestagswahl am 26. September 2021 in den Wahllokalen respektive Briefwahllokalen aktiv mitzuhelfen.

Wer als Wahlhelfer unterstützen möchte, sollte wahlberechtigt sein und in Haßloch wohnen. Bei der Landtagswahl im März 2021 waren in den Haßlocher Wahllokalen rund 90 Wahlhelfer im Einsatz.

Was machen Wahlhelferinnen und Wahlhelfer?

In einem Wahllokal beaufsichtigen die Wahlhelfer als Mitglied des Wahlvorstandes das Wahlgeschehen und sorgen für einen ordnungsgemäßen Ablauf der Wahl. Sie geben Stimmzettel aus, kontrollieren die Wahlberechtigung und überwachen die Einhaltung der Wahlgrundsätze (frei, gleich, geheim, unmittelbar, allgemein). Nachdem das Wahllokal um 18.00 Uhr geschlossen hat, ermitteln sie gemeinsam das Wahlergebnis.

In einem Briefwahllokal prüfen Wahlhelfer am Wahltag, ob die eingegangenen Wahlbriefe die formellen Voraussetzungen erfüllen. In einem zweiten Verfahren zählen sie gemeinsam die per Briefwahl abgegebenen Stimmen aus. Auch hier beginnt die Ermittlung des Wahlergebnisses um 18.00 Uhr. Für die Tätigkeit als Wahlhelfer wird ein so genanntes „Erfrischungsgeld“ in Höhe von 25 Euro gewährt.

Bei Interesse an einer Tätigkeit als Wahlhelfer ist das Wahlamt unter 06324/935285 sowie per E-Mail an wahlen@hassloch.de erreichbar. Dort kann ebenfalls mitgeteilt werden, ob über den Wahltermin im September hinaus auch für zukünftige Wahlen Interesse an der Tätigkeit als Wahlhelfer besteht. Die Gemeinde Haßloch möchte in dem Zusammenhang eine Wahlhelferkartei aufbauen, auf die sie bei künftigen Wahlen zurückgreifen kann.