Arbeitsunfall – Seil der Transportkabine gerissen

Darmstadt/Messel (ots) – Am Dienstagmittag 04.05.21 gegen 14.50 Uhr kam es in der Halle einer Firma in der Straße “Am Bahnhof” zu einem Arbeitsunfall, bei dem ein 52-jähriger Arbeiter verletzt wurde. Ersten Erkenntnissen zufolge, befand sich der 52-Jährige in einer kleinen Krankabine, mit der Steine zum Lager transportiert wurden.

Auf dem Weg nach oben riss das Seil der Transportkabine, woraufhin diese circa eineinhalb Meter nach unten stürzte, aber von einem Sicherungsseil abgefangen werden konnte.

Durch den Aufprall erlitt der 52-jährige Mann nach derzeitigem Kenntnisstand nur leichte Verletzungen. Er wurde vorsorglich im Anschluss in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Das 3. Polizeirevier in Darmstadt ermittelt, wie es zu dem Unfall kommen konnte.

70 Abstandsverstöße in einer Stunde auf A 5 (siehe Foto)

Darmstadt (ots) – Ende April führten Beamte der Verkehrsinspektion des Polizeipräsidiums Südhessen Abstandskontrollen auf der A 5, zwischen Darmstadt und dem Frankfurter Kreuz durch. Innerhalb einer Stunde wurden hierbei 70 Verstöße festgestellt.

Ein Abstandsverstoß liegt vor, wenn der Sicherheitsabstand um mehr als die Hälfte des halben Tachowertes (5/10 und weniger) unterschritten wird. Weil sich solche Verstöße immer im Bußgeldbereich befinden, hat dies auch stets Punkte in Flensburg zur Folge.

Neun Verkehrsteilnehmer unterschritten den Sicherheitsabstand so gravierend, dass sie für mindestens einen Monat den Führerschein abgeben müssen. Dies ist dann der Fall, wenn der Abstand lediglich 3/10 des halben Tachowertes beträgt.

Besonders unrühmlich fiel ein Autofahrer aus Frankfurt auf, der bei einer Geschwindigkeit von 152 km/h einen Sicherheitsabstand von lediglich 19 Metern einhielt. Den Mann erwartet nun ein Bußgeld in Höhe von 240 Euro, zwei Punkte sowie ein einmonatiges Fahrverbot.

Ebenfalls fielen 26 Brummifahrer auf, weil sie den für sie vorgeschriebenen Sicherheitsabstand von mindestens 50 Meter zum Vordermann unterschritten.

Kriminelle erbeuten Zigaretten

Darmstadt (ots) – Bei einem Einbruch in einen Supermarkt in der Ludwigstraße erbeuteten die Kriminellen mehrere Zigarettenpackungen. In der Nacht zum Dienstag (4.5.) gelang es den bislang Unbekannten unter Einwirkung von Gewalt sich Zutritt in den Einkaufsmarkt zu verschaffen. Dort hatten sie es offenbar auf Zigaretten abgesehen, die sie im Anschluss entwendeten und unerkannt flüchteten.

Wie viel Beute die Flüchtigen machten, muss im Rahmen der weiteren Ermittlungen geprüft werden. Sachdienliche Hinweise werden an die Beamtinnen und Beamten des 1. Polizeireviers in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/969-0 erbeten.

Darmstadt-Dieburg

Auf Geld abgesehen – Zeugen nach räuberischer Erpressung gesucht

Dieburg (ots) – Nachdem es ein junger Mann am Montagnachmittag 03.05.2021 auf das Geld eines 18-Jährigen im Burgweg abgesehen hatte und mit seiner Beute im Anschluss flüchtete, sucht die Polizei nach Zeugen. Der 18-Jährige war gegen 16.40 Uhr zu Fuß unterwegs, als ihn plötzlich ein junger Mann ansprach und sein Mobiltelefon wegnahm. Unter Androhung von Gewalt soll der junge Mann die Herausgabe seines Geldes gefordert haben.

Im Anschluss übergab der 18-Jährige ihm circa 100 Euro und erhielt sein Handy zurück. Der junge Mann flüchtete im Anschluss unerkannt. Eine sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifen verlief ergebnislos.

Der Flüchtige solle eine weiße Kopfbedeckung, eine graue Jogginghose, eine grau-schwarze Jacke getragen und eine schwarze Umhängetasche dabeigehabt haben.

Ersten Ermittlungen zufolge könnte es sich um einen 16-jährigen Tatverdächtigen gehandelt haben. Die Ermittlungen dauern weiterhin an. Wer in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise zum Aufenthaltsort des Flüchtigen geben kann, wird gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 35 in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/969-0 zu melden.

Nach Farbschmierereien Ermittlungen aufgenommen

Griesheim (ots) – Nachdem bislang unbekannte Vandalen offenbar im Tatzeitraum zwischen Freitag (30.4.) und Montag (3.5.) an verschiedenen Stellen in Griesheim ihr Unwesen trieben, hat der polizeiliche Staatsschutz die Ermittlungen aufgenommen.

Nach derzeitigem Kenntnisstand hinterließen die Unbekannten unter anderem bei einer Brücke “Am Alten Bahndamm” blaue Farbschmierereien. Ähnliche Schmierereien wurden auch an einem Stromverteilerkasten im Bereich einer Bushaltestellte in der Wilhelm-Leuschner-Straße festgestellt. Ob die Sachverhalte im Zusammenhang zueinanderstehen, muss im Rahmen der noch andauernden Ermittlungen geprüft werden. Insgesamt wird der Schaden auf mehrere Hundert Euro geschätzt.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder andere sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich beim polizeilichen Staatsschutz unter der Rufnummer 06151/969-0 zu melden.

Aktionstag “Radfahrende im Blick” – Einrichtung Medienkontrollstelle / Einladung an Medienvertretende

Südhessen/Groß-Umstadt (ots) – Im Rahmen der länderübergreifenden Kontrollwoche “sicher.mobil.leben” findet am Mittwoch 5. Mai 2021 der Verkehrsaktionstag “Radfahrende im Blick” statt.

Die Polizei in Südhessen verzeichnete im vergangenen Jahr mehr als 4.100 Unfälle unter Beteiligung von “schwächeren Verkehrsteilnehmern” der Altersklassen Kindern und Senioren. Zu insgesamt 1.186 Unfällen kam es 2020, bei denen Radfahrende involviert waren. Hierbei wurden 764 von ihnen leicht verletzt, 193 trugen schwere Verletzungen davon und neun dieser Unfälle hatten einen tödlichen Ausgang.

Durch mobile sowie stationäre Verkehrskontrollen und Aktionen soll auf die Gefahren im Straßenverkehr aufmerksam gemacht werden. Festgestellte Verstöße und in diesem Zusammenhang zur Sensibilisierung durchgeführte Gespräche mit der Polizei sollen die Verkehrssicherheit nachhaltig erhöhen. Ziel ist es, die Anzahl der Verkehrsunfälle mit schwächeren Verkehrsteilnehmern zu reduzieren.

Auch das Polizeipräsidium Südhessen wird an diesem Tag mehrere Kontrollen durchführen und den Fokus vorwiegend auf schwächere Verkehrsteilnehmer richten.

Odenwaldkreis

Von Unfallstelle geflüchtet

Oberzent (ots) – Am Dienstag 04.05.2021 gegen 08:30-08:50 Uhr kam es in der Mümlingtalstraße zu einer Beschädigung eines Blumenkastens. Die Spurenlage deutet daraufhin, dass ein Fahrzeug den Blumenkasten beschädigte.

Der Fahrzeugführer setzte im Anschluss seine Fahrt fort, ohne seinen Verpflichtungen als Unfallverursacher nachzukommen. Wer sachdienliche Hinweise zum Vorfall machen kann, wird gebeten sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Südhessen

Vor diesem Hintergrund wird unter anderem die Polizeistation Dieburg in Zusammenarbeit mit dem freiwilligen Polizeidienst unter Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln Verkehrskontrollen im Stadtgebiet Groß-Umstadt durchführen.

