Brandstiftung an Wohnhaus

Guxhagen (ots) – Unbekannte Täter setzten am Dienstag 04.05.2021 gegen 03:39 Uhr ein Einfamilienhaus in der Lessingstraße in Brand. Das Feuer wurde rechtzeitig von Zeugen entdeckt und konnte daher schnell gelöscht werden.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand entzündeten die Täter einen Benzinkanister mit einer brennbaren Flüssigkeit im Bereich der Hauseingangstür des Einfamilienhauses. Danach entfernten sich die Täter in unbekannte Richtung.

Das Feuer wurde von einem Nachbarn bemerkt, welcher die Hausbewohner umgehend alarmierte. Diese konnten das Feuer daraufhin selbstständig löschen. Der Schaden am Wohnhaus beträgt ca. 2.500 EUR. Die Ermittlungen zu der Brandstiftung wurden von der Kriminalpolizei in Homberg übernommen. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Homberg unter Telefonnummer 056781/774-0.

Mountainbike aus Garage gestohlen

Wabern-Zennern (ots) – Vermutlich zwei unbekannte Täter stahlen Montag 03.05.2021 um 15:45 Uhr ein hochwertiges Mountainbike aus einer offenstehender Garage in der Schulstraße. Die Täter hielten sich einige Zeit vor einem Wohnhaus in der Schulstraße auf und gingen dort auf und ab. Nach kurzer Zeit betrat einer der Unbekannten die offene Garage des Grundstücks und stahlen ein dort abgestelltes hochwertiges Mountainbike der Marke Himmelreyter. Mit dem Fahrrad im von Wert von 2.000 EUR flüchteten die Täter in unbekannte Richtung.

Von den beiden Tätern “osteuropäischen Aussehens” liegt folgende Beschreibung vor:

Ein Täter hat eine kräftige Statur, hat eine Stirnglatze und hinkte leicht beim Gehen. Zur Tatzeit war er dunkel gekleidet und führte einen hellen Rucksack mit sich.

Der zweite Täter hat eine dünne Statur. Zur Tatzeit trug er eine senfgelbe Jacke und eine zerrissene Jeans.

Hinweise bitte an die Polizeistation Fritzlar unter Telefonnummer 05622/9966-0.

