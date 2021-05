Korbach: Die Polizei-News

Die Polizei sucht Zeugen

Bad Wildungen (ots) – Nach einem Brand am Donnerstagmorgen 15.04.21 gegen 03:30 Uhr haben Ermittlungen weitere Hinweise ergeben. Bei dem Feuer auf einem landwirtschaftlichen Betrieb in der Straße Zum Roten Berg wurden ein Ladeanhänger und eine angrenzende Scheune beschädigt. Die Brandermittlungen dauern zurzeit noch an.

Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise insbesondere zu auffälligen Personen oder Fahrzeugen die in der Brandnacht in unmittelbarer Brandortnähe gesehen wurden.

Hinweise die zur Aufklärung beitragen können, bitte an die Kriminalpolizei in Korbach

Tel.: 05631-971-0 oder an jede andere Polizeidienststelle.

Fahrraddieb hat es auf Mountainbike abgesehen

Korbach (ots) – Am Montagnachmittag 03.05.2021 gegen 16 Uhr kam es an einem Nebeneingang eines Geschäfts in der Straße An der Kuhbach, zu einem Diebstahl von Mountainbike. Der Geschädigte stellte das Fahrrad neben dem Eingang ab und sicherte es mit einem Spiralschloss. Diese Sicherung hinderte den unbekannten Täter nicht daran, das Fahrrad samt Schloss zu entwenden.

Bei dem Mountainbike handelt es sich um ein grau-grünes Rad der Marke Giant.

Hinweise die zur Aufklärung beitragen können, bitte an die Polizeistation Korbach

Tel.: 05631-971-0 oder an jede andere Polizeidienststelle.

Diebe stehlen Baumaterial

Korbach (ots) – Am vergangenen Wochenende verschafften sich unbekannte Täter Zugang zu dem Baustellengelände der neuen Rettungswache an der Straße Auf dem Wankenfeld in Willingen und entwendeten etwa 50 Montagestützen aus Aluminium.

Unklar ist, wie die Täter den Bauzaun überwinden konnten und wie die Stützen von der Baustelle weggebracht wurden. Hinweise die zur Aufklärung beitragen können, bitte an die Polizeistation Korbach Tel.: 05631-971-0 oder an jede andere Polizeidienststelle.

