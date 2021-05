Landkreis Kassel: Die Polizei-News

Vorfahrtsverletzung – 37-jähriger Autofahrer schwer verletzt

Fuldabrück-Bergshausen (ots) – Bei einem Unfall nach einer Vorfahrtsverletzung ist am Montagabend 03.05.2021 bei Bergshausen ein 37-Jähriger aus Guxhagen schwer, jedoch nicht lebensgefährlich verletzt worden. Rettungskräfte brachten ihn anschließend in ein Kasseler Krankenhaus. Der 37-Jährige war gegen 17:40 Uhr mit einem Renault Clio auf der L 3460 von Kassel in Richtung Fuldabrück-Dörnhagen unterwegs. An der Kreuzung zur Lohfeldener Straße bei Bergshausen war von links ein 32-Jähriger aus Kassel mit einem VW Transporter gekommen.

Zu dieser Zeit war die Ampel an der Kreuzung außer Betrieb. Nach derzeitigem Ermittlungsstand missachtete der 32-Jährige beim Überqueren der Landesstraße in Richtung Bergshausen offenbar die Vorfahrt des von rechts kommenden Clios, woraufhin beide Fahrzeug im Frontbereich zusammenkrachten und der Wagen des 37-Jährigen in den Straßengraben schleuderte. Der 32-Jährige blieb unverletzt.

Beide beteiligte Fahrzeuge wurden bei dem Unfall stark beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird insgesamt auf ca. 20.000 Euro geschätzt. Bis zum Abschluss der Rettungs- und Bergungsarbeiten gegen 19:20 Uhr kam es zu Verkehrsbehinderungen im Bereich der Unfallstelle.

Gebäudebrand in Fuldabrück – Ermittlungen wegen vorsätzlicher Brandstiftung

Fuldabrück-Dörnhagen (ots) – Folgemeldung – Nachdem es in der Nacht zum heutigen Dienstag in der Baunsbergstraße in Fuldabrück zum Brand eines Reihenmittelhauses gekommen war, haben die Beamten des Kommissariats 11 der Kasseler Kripo die Ermittlungen zur Brandursache übernommen. Nach derzeitigen Erkenntnissen gehen sie davon aus, dass das Feuer durch einen unbekannten Täter vorsätzlich gelegt worden war, weshalb sie wegen Brandstiftung ermitteln. Dabei prüfen sie auch, ob das Feuer in Dörnhagen mit einem Brand im nahegelegenen Guxhagen in derselben Nacht im Zusammenhang stehen könnte. Die Ermittlungen zu beiden Fällen dauern an.

Das Feuer in Dörnhagen war gegen 3:20 Uhr ausgebrochen. Die beiden einzigen Bewohner, ein Ehepaar, konnten das Haus rechtzeitig verlassen. Der Ehemann und eine Nachbarin erlitten bei dem Brand eine leichte Rauchgasvergiftung und wurden anschließend vor Ort durch Rettungskräfte versorgt. Durch die Feuerwehr konnte ein Übergreifen des Brandes auf die beiden Nachbarhäuser verhindert werden. Der Sachschaden wird auf ca. 300.000 Euro geschätzt. Die Löscharbeiten dauerten bis ca. 6 Uhr.

Lkw landet auf der Seite – Polizei sucht Zeugen des Unfallhergangs

Baunatal (ots) – Auf der L 3473 in Baunatal ist am heutigen Montagvormittag ein Lkw von der Fahrbahn abgekommen und auf die Seite gekippt. Der Fahrer des Sattelzuges wurde dabei glücklicherweise nur leicht verletzt und anschließend vorsorglich in ein Kasseler Krankenhaus gebracht. Aufgrund der aufwendigen Bergungsarbeiten kam es jedoch zu längeren Sperrungen und Verkehrsbehinderungen. Da der Unfallhergang derzeit noch unklar ist, sucht die Polizei nach Zeugen.

Wie die am Unfallort eingesetzten Beamten des Polizeireviers Süd-West berichten, ereignete sich der Unfall gegen 10:40 Uhr. Ein 42-Jähriger aus der Ukraine war mit einem Sattelzug auf der L 3473 aus Richtung der Autobahnausfahrt Baunatal-Mitte gekommen und in Richtung Hunsrückstraße unterwegs. Kurz vor der Abfahrt nach Kirchbauna war er mit seinem Lkw nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und auf der linken Seite gelandet.

Der 42-Jährige war zunächst im Führerhaus seines Lkw eingeschlossen und musste von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden. Wie er später im Krankenhaus bei der ersten Befragung gegenüber der Polizei angab, habe er einem überholenden und ihm auf seiner Spur entgegenkommenden schwarzen Auto ausweichen müssen und sei deswegen von der Straße abgekommen.

Aufgrund der Bergung des auf der Seite liegenden Sattelzuges musste die Landesstraße bis 14:20 Uhr gesperrt werden, wodurch es zu Verkehrsbehinderungen kam.

Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich unter

Tel. 0561 – 9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

