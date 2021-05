Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch – 04.05.2021 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und ihr habt etwas gesehen, dann wendet Euch bitte an die zuständige Polizeidienststelle.

Bad Dürkheim: Bauschutt verloren

Bad Dürkheim (ots) – Am 03.05.2021 gegen 10:30 Uhr wurde durch einen Paketfahrer gemeldet, dass Am Ebersberg in Bad Dürkheim Steine und Sand auf der Fahrbahn liegen würden. Ein LKW, der von eine naheliegenden Baustelle losgefahren war, hatte vermutlich aufgrund mangelnder Ladungssicherung die Steine und den Sand verloren. Bei der Überprüfung der Fahrstrecke bis zur Kreisbauschuttdeponie, konnte auf der Abfahrt der B271 ebenfalls Bauschutt auf der Fahrbahn festgestellt werden. Zu einer Gefährdung von Verkehrsteilnehmern war nach jetzigem Ermittlungsstand nicht gekommen. Der Bauhof kümmerte sich um die Beseitigung des Bauschutts von der Straße. Aufgrund der nicht ordnungsgemäß gesicherten Ladung wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen den LKW-Fahrer eingeleitet.

Bad Dürkheim, Wachenheim, Weisenheim a.S.: Erneut mehrere Anrufe von Telefonbetrügern

Bad Dürkheim / Wachenheim / Weisenheim am Sand (ots) – Am 03.05.2021 versuchten wieder unbekannter Täter ältere Menschen am Telefon zu betrügen. Die bislang unbekannten Anrufer, die ihre Rufnummer unterdrückt hatten, gaben sich als Polizeibeamte, die sich aufgrund laufender Ermittlungen melden und in einem weiteren Fall als Mitarbeiter einer Lottogesellschaft, die einen angeblichen Vertrag kündigen wollten, aus. Da die Angerufenen über solche Betrugsversuche informiert waren, reagierten sie vorbildlich, beendeten das Gespräch und verständigten die Polizei in Bad Dürkheim. Daher kam es in keinem der Fälle zu einem wirtschaftlichen Schaden. Ermittlungen ergaben, dass fast alle Rufnummern im Telefonbuch hinterlegt waren. Wurden sie auch Opfer eines solchen Betrugsversuches dann wenden sie sich bitte an die Polizei Bad Dürkheim unter 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Haßloch: Opel beschädigt und geflüchtet

Haßloch (ots) – Bereits am Donnerstag, 29.04.2021, wurde im Zeitraum von 16:00 Uhr bis 18:45 Uhr, ein vor dem Theodor-Friedrich-Haus in der Heinrich-Brauch stehender weißer Opel Corsa im Bereich der hinteren Stoßstange von einem unbekannten Fahrzeugführer beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Am Opel entstand Schaden von ca. 200 Euro. Die Polizei Haßloch bittet um Zeugenhinweise unter Tel. 06324-933-0.

Erpolzheim: Auto zerkratzt

Erpolzheim (ots) – Im Zeitraum von 29.04.2021 18:00 Uhr bis 03.05.2021, 09:00 Uhr wurde ein, in der Kirchgasse 3 in Bad Dürkheim, abgestellter Opel Insignia von bislang unbekannten Tätern beschädigt. Insgesamt konnten drei Kratzer am hinteren Kotflügel, mehrere rundliche Kratzer im Lack im Bereich des hintern Seitenfensters und zwei Dellen am Dach festgestellt werden. Es entstand ein Sachschaden von 800 Euro. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Weisenheim am Sand: Mehrere Spiegel mutwillig abgetreten

Weisenheim am Sand (ots) – Am 04.05.2021 gegen 01:40 Uhr wurden zwei Jugendliche beobachtet, die im Schäferweg in Weisenheim am Sand gerade mehrere Außenspiegel von Fahrzeugen beschädigten. Bei den sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnten die Jugendlichen nicht mehr festgestellt werden. In den Straßen „Schäfersteg“, „Theodor-Heuss-Straße“, „Rheinstraße“ und im „Ostring“ konnten insgesamt 23 geparkte PKW festgestellt werden, bei welchen einer oder beide Außenspiegel beschädigt oder verdreht waren. Die Polizei hat an den Fahrzeugen Nachrichten hinterlassen und bittet die Geschädigten sich bei der Polizei zu melden. Aufgrund der bislang bekannten Fälle entstand ein Sachschaden von 1400 Euro. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):