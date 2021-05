Gespann kommt von der Fahrbahn ab (siehe Foto)

Edenkoben (ots) – Am Montag 03.05.2021 gegen 06:45 Uhr befuhr ein 28-jähriger Fahrzeugführer mit seinem PKW die K6 von Heldenstein kommend in Fahrtrichtung Edenkoben. Im Bereich der Villa Medica geriet dessen Anhänger, der mit Bauschutt beladen war, ins Schlingern.

Dem Fahrer gelang es nicht diesen wieder abzufangen, sodass er die Kontrolle über das gesamte Gespann verlor und von der Straße abkam. Hierbei touchierte er einen Maschendrahtzaun, welcher beschädigt wurde. Durch den Unfall wurde der Bauschutt über die gesamte Fahrbahn verteilt, weshalb diese im Anschluss wieder freigeräumt werden musste.

Ladungssicherung kontrolliert

Bad Bergzabern (ots) – Am Montag 03.05.2021 zwischen 06-13:00 Uhr kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Bad Bergzabern die Ladung auf Lkw und mitgeführten Anhängern.

Einem Transporter wurde wegen eines ungesicherten Betonschachtes auf dem mitgeführten Anhänger, sowie einem Klein-Laster wegen loser Kleinteile und Behältern auf der Ladefläche, die Weiterfahrt bis zur vollständigen Ladungssicherung untersagt. An zwei weiteren LKW wurde einmal die beschädigte Bereifung und sowie das Nichtmitführen der Dokumente beanstandet.

Zimmerbrand

Edenkoben (IS) – Am Montagmorgen 03.05.2021 um ca 03:45 Uhr wurde die Feuerwehr aus Edenkoben zu einem Zimmerbrand nach Edenkoben in die Weinstraße alarmiert. Beim Eintreffen der Feuerwehr war eine Rauchentwicklung und Flammen aus der Eingangstür im Hof sichtbar. Zwei Bewohner befanden sich im 1.OG Straßenseitig noch am Fenster, diese wurden mittels Steckleitern durch die Feuerwehr gerettet und dem Rettungsdienst übergeben.

Die Feuerwehr war mit 2 Trupps unter Atemschutz im Gebäude und löschten das Feuer rasch. Bei der Erkundung wurden keine weiteren Personen in dem Gebäude gefunden. Die Drehleiter aus Edenkoben wurde in Anleiterbereitschaft gebracht. Die Feuerwehren aus Edenkoben und Edesheim waren mit ca. 30 Feuerwehrkräften sowie 7 Fahrzeugen im Einsatz.

Quelle: Feuerwehr Verbandsgemeinde Edenkobenö

Einbruch in Wohnung gescheitert

Klingenmünster (ots) – Unbekannte hebelten am Sonntag 02.05.2021 im Zeitraum von 08:30-11:30 Uhr, die hintere Eingangstür an einem Anwesen in der Friedhofstraße auf und gelangten so an eine Wohnungstür im ersten Obergeschoss. Der Versuch die Wohnungseingangstür auch aufzuhebeln scheiterte jedoch. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 2.000 Euro.

Zeugen, die in dem Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Friedhofstraße beobachtet haben, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Bad Bergzabern unter 06343-93340 oder per Email unter pibadbergzabern@polizei.rlp.de zu melden.

Brand eines Wohnhauses

Edenkoben-Innenstadt (ots) – Am Montagmorgen 03.05.21 kam es zu einem Brand eines Wohngebäudes in der Edenkobener Innenstadt. Vor Ort konnte der Brand, welcher in einem angrenzenden Nebengebäude ausgebrochen war, durch die eingesetzt Feuerwehr schnell unter Kontrolle gebracht und so größere Schäden verhindert werden.

Die beiden Bewohner des Anwesens blieben unverletzt und wurden im Anschluss in einer Notunterkunft untergebracht. Die Löscharbeiten dauern zur Zeit noch an.

Zur Brandursache können zum derzeitigen Stand der Ermittlungen noch keine Angaben gemacht werden. Es wird nachberichtet.