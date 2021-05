Führungswechsel bei der Polizeiinspektion Lauterecken –

Arno Heeling geht in den Ruhestand – Stephan Christian folgt

Lauterecken (ots) – Nach fast 46 Jahren Polizeiangehörigkeit ist am 30. April

2021 Arno Heeling von Polizeipräsident Michael Denne in den wohlverdienten

Ruhestand verabschiedet worden. Die kleine Feierstunde fand ohne geladene Gäste

im Dienstzimmer des Behördenleiters statt.

Seit elf Jahren war der gebürtige Mühlbacher Leiter der Polizeiinspektion

Lauterecken. Den Chefposten übernimmt Erster Kriminalhauptkommissar Stephan

Christian.

Die Polizeiinspektion Lauterecken trägt gemeinsam mit ihren Partnern die

Verantwortung für die Sicherheit von rund 27.000 Menschen in der

Verbandsgemeinde Lauterecken-Wolfstein und dem südlichen Teil der

Verbandsgemeinde Nahe-Glan mit insgesamt 56 Ortsgemeinden.

Nach seiner Ausbildung in Wittlich begann der berufliche Werdegang von Arno

Heeling im Sommer 1977 als Streifenpolizist beim damaligen Polizeipräsidium

Ludwigshafen. Bereits 1980 wurde er zur Kreisverwaltung Kusel versetzt und

versah seitdem seinen Dienst bei verschiedenen Dienststellen in der Westpfalz.

Arno Heeling durchlief die Ausbildung für den gehobenen Dienst und wurde im

Dezember 1986 zum Polizeikommissar ernannt. Er war als Dienstgruppenleiter bei

der Polizeiinspektion Lauterecken und als Polizeiführer vom Dienst in

Kaiserslautern tätig. 1999 übertrug ihm der damalige Behördenleiter zunächst die

stellvertretende Leitung der Polizeiinspektion Landstuhl, bevor er 2002 zum

Leiter der Polizeiinspektion Zweibrücken ernannt wurde. Zwei Jahre später wurde

er – mittlerweile zum Ersten Polizeihauptkommissar ernannt – Leiter der

Pressestelle des Polizeipräsidiums Westpfalz.

Der 62-Jährige betonte, er blicke auf eine abwechslungsreiche Dienstzeit im

Kreis von lieben Menschen zurück, was ihm den Abschied schwergemacht habe. „Was

die Corona-Pandemie nicht ermöglichte, haben in den letzten Tagen die herzlichen

Worte und sonstigen Aufmerksamkeiten anlässlich meiner Verabschiedung ersetzt“,

so der frisch gebackene Pensionär. „Die Gespräche über die Geschenke und die

damit verknüpften Erinnerungen und die Besonderheiten für meinen dritten

Lebensabschnitt konnten dabei leider nicht so vertieft werden, wie wir uns dies

wohl alle gewünscht hätten.“

Polizeipräsident Denne unterstrich, dass der Polizeiberuf eine Lebensaufgabe

sei. „Es ist Zeit, Danke zu sagen für das, was Sie für die Menschen hier im Land

geleistet haben. Sie waren in Ihren zahlreichen Funktionen über Jahrzehnte eine

wesentliche Stütze unseres Präsidiums.“ Der Behördenleiter zeigte sich

überzeugt, dass Arno Heeling seinem Nachfolger ein gut aufgestelltes Team

übergibt und wünschte ihm für die bevorstehende Zeit im Ruhestand alles Gute.

Erster Kriminalhauptkommissar Stephan Christian wird Nachfolger von Heeling. Der

54-Jährige ist in Kirn geboren. Er begann seine polizeiliche Laufbahn 1987. Nach

seiner Ausbildung arbeitete er bei der Bereitschaftspolizei in Mainz und ab 1994

in Bad Kreuznach.

Nach dem Studium für den gehobenen Dienst war Christian in verschiedenen

Funktionen beim Landeskriminalamt und im Polizeipräsidium Mainz eingesetzt. 2011

wechselte er an die Hochschule der Polizei und koordinierte die Fortbildung der

rheinland-pfälzischen Polizeibeamten. Zuletzt war der 54-Jährige als Leiter des

Standorts der Hochschule der Polizei in Enkenbach-Alsenborn tätig. Christian ist

verheiratet und hat zwei erwachsene Kinder. Er lebt in der Verbandsgemeinde

Nahe-Glan.

„Ich freue mich auf meine neue Aufgabe. Nach einigen Jahren an der Hochschule

der Polizei möchte ich wieder in der polizeilichen Praxis arbeiten“, erklärt der

neue Dienststellenleiter.

Das Polizeipräsidium Westpfalz wünscht Arno Heeling alles Gute für seinen neuen

Lebensabschnitt und dem künftigen Inspektionsleiter Stephan Christian einen

erfolgreichen Start in seiner neuen Funktion. |mhm

Blutspur beschäftigt Polizei

Kaiserslautern (ots) – Eine Blutspur in der Fliegerstraße hat am Sonntag die

Polizei beschäftigt. Am Abend entdeckte ein Zeuge neben einem parkenden Auto

Blut. Er alarmierte die Polizei. Die Spur führte vom Wagen weg, hin zu einem

Haus. Die Beamten gingen der Sache nach. In dem Anwesen trafen sie einen

Tierhalter an. Wie sich herausstellte hatte er am Abend seine Hündin mit dem

Auto zu einem Tierarzt gefahren. Doch das Tier war nicht etwa verletzt, die

Hündin hatte Welpen zur Welt gebracht. Daher brachte der Mann die

frischgebackene Mutter und ihren Nachwuchs vorsorglich zu einem Tierarzt. Beim

Transport zum Auto verlor die Hündin geburtsbedingt etwas Blut und

Körperflüssigkeit. Alle Hunde waren wohlauf. Der Tierhalter kümmerte sich um die

Reinigung der Straße. |erf

Auto mutwillig zerkratzt

Mehlingen (Kreis Kaiserslautern) (ots) – In der Wiesenstraße haben Unbekannte in

der Nacht zum Sonntag ein Auto zerkratzt. Der Wagen parkte zwischen 19 Uhr und 7

Uhr in der Einfahrt auf einem Privatgrundstück. Mit einem spitzen Gegenstand

zerkratzten die Täter den Lack der Beifahrerseite. Den Schaden schätzt die

Polizei auf mindestens 1.500 Euro. Zeugen, die Hinweise geben können oder

Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer

0631 369 2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Versuchter Einbruch in Getränkemarkt

Kaiserslautern (ots) – Mit einem Pflasterstein haben Unbekannte versucht am

Sonntagmorgen die Eingangstür eines Getränkemarkts in der Mainzer Straße

einzuwerfen. Vermutlich kurz vor 6:30 Uhr warfen die Täter den Stein gegen die

Glastür. Die Scheibe zerbrach teilweise. Die Polizei geht von einem

Einbruchversuch aus. Den Tätern war es allerdings nicht gelungen, in den Markt

einzudringen. Sie flüchteten. Die Polizei sicherte Spuren und nahm die

Ermittlungen auf. Die Beamten bitten um Hinweise. Wer hat am Sonntagmorgen

Verdächtiges wahrgenommen? Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer

0631 369 2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Unfallflucht – Zeugen gesucht

Kaiserslautern (ots) – Eine mutmaßliche Unfallflucht im Herrenwiesental ist der

Polizei am Sonntag gemeldet worden. Gesucht werden nun Zeugen, die dort

eventuell eine Beobachtung gemacht haben. Der betroffene Autobesitzer hatte am

Mittwoch, 28. April um 15 Uhr seinen schwarzen BMW in Höhe des Anwesens Nummer

27 abgestellt. Als er am Sonntag, 2. Mai gegen 15:30 Uhr zu seinem Wagen

zurückkehrte, entdeckte er einen Schaden am linken Kotflügel. Der

verantwortliche Verursacher hat sich nicht gemeldet. Die Polizei bittet deshalb

Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2250 bei der Polizeiinspektion in

Kaiserslautern zu melden. |elz

Berauschte Fahrer aus dem Verkehr gezogen

Kaiserslautern (ots) – Weil sie ganz offensichtlich unter Drogen standen, hat

die Polizei am Sonntag im Stadtgebiet zwei Männer aus dem Verkehr gezogen. Beide

waren bei routinemäßigen Verkehrskontrollen aufgefallen.

Den ersten erwischte es am Sonntagvormittag. Als Polizeibeamte den 20-Jährigen

gegen halb zehn in der Zollamtstraße stoppten und überprüften, legte der Mann

ein drogentypisches Verhalten an den Tag. Ein durchgeführter Urintest bestätigte

den Verdacht. Er reagierte positiv auf Amphetamine. Der Mann wurde zur

Dienststelle gebracht. Dort wurde ihm eine Blutprobe entnommen, sein

Führerschein blieb auf der Polizeidienststelle.

Gegen 20:30 Uhr hatten es die Beamten dann in der Eisenbahnstraße mit einem

weiteren „berauschten“ Mann zu tun. Er war mit einem E-Scooter unterwegs. Weil

er Anzeichen von Betäubungsmittelkonsum zeigte, wurde ihm ein Drogenschnelltest

angeboten. Dieser bestätigte den Verdacht und reagierte positiv auf die

Stoffgruppe THC. Der 25-Jährige musste daraufhin ebenfalls eine Blutprobe

abgeben. |elz

StVO-Novelle – neue Regeln fürs Radfahren

Kaiserslautern (ots) – Mit der Novelle der Straßenverkehrsordnung 2020 soll die

Mobilität sicherer, klimafreundlicher und gerechter werden. Ein wichtiger

Bestandteil ist die Erhöhung der Sicherheit für die „schwächeren

Verkehrsteilnehmer“ (z.B. Rad-, Pedelec-, E-Scooter-Fahrer). Ziel ist die

Steigerung der Attraktivität des Radfahrens. Nach wie vor verunglücken oder

sterben zu viele Radfahrer auf deutschen Straßen. Besondere Risiken bergen dabei

Der tote Winkel beim Abbiegen

Das Unterschreiten des Seitenabstandes beim Überholen

Das Behindern der Fahrradfahrer durch unberechtigtes Parken auf

Radverkehrsflächen

Hier einige wesentliche Neuerungen in aller Kürze:

Das Nebeneinanderfahren von Radfahrern ist generell erlaubt,

sofern der Verkehr nicht behindert wird.

sofern der Verkehr nicht behindert wird. Kinder müssen auch auf Radwegen vor dem Überqueren der Fahrbahn

absteigen.

absteigen. Überholabstand 1,5 Meter innerorts und 2,0 außerhalb von

Ortschaften – in Einzelfällen kann sogar ein größerer Abstand

erforderlich werden (Stichwort „ausreichender Seitenabstand“)

Ortschaften – in Einzelfällen kann sogar ein größerer Abstand erforderlich werden (Stichwort „ausreichender Seitenabstand“) Schrittgeschwindigkeit beim Rechtsabbiegen von Kraftfahrzeugen

über 3,5 Tonnen zulässige Gesamtmasse

über 3,5 Tonnen zulässige Gesamtmasse Um auf für Personenbeförderung gebauten Fahrrädern (Bsp.

Rikschas) Personen mitzunehmen, muss man mindestens 16 Jahre alt

sein.

Achtung:

Die Bußgelder für Verstöße wurden empfindlich angehoben! Gerade das Halten oder

Parken auf Geh- und Radwegen oder auf Schutzstreifen für Radfahrer kann sehr

teuer werden, insbesondere wenn eine Behinderung oder Gefährdung dazu kommt oder

sogar ein Sachschaden verursacht wird. |elz