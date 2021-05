Mainz-Mombach, Fahren unter Einfluss von Betäubungsmitteln

Sonntag, 02.05.2021, 01:00 Uhr

Am frühen Sonntagmorgen, gegen 01:00 Uhr fällt einer Polizeistreife der Mainzer Neustadt-Wache, ein Smart mit laufendem Motor, auf einem Tankstellengelände im Stadtteil Mombach auf. Aufgrund der bestehenden Ausgangsbeschränkung kontrollieren die Polizisten einen 23-Jährigen, der aus dem Verkaufsraum heraus auf den Smart zukommt. Im Rahmen der Überprüfung können bei dem 23-Jährigen betäubungsmitteltypische Auffallerscheinungen festgestellt werden. Da die Polizeistreife dem jungen Mann die Fahrereigenschaft nicht unmittelbar nachweisen kann und dieser eine Fahrt abstreitet, wird der Fahrzeugschlüssel des Smart zunächst sichergestellt. Im Anschluss bittet der 23-Jährige telefonisch einen Bekannten, sein Auto abzuholen. Im Zuge dieses Telefonates informiert er seinen Gesprächspartner zudem in einer fremden Sprache, über den vermeintlich glücklichen Umstand, dass er zur Tankstelle gefahren ist und die Polizisten ihn nicht haben fahren sehen. Was der 23-Jährige jedoch nicht wusste, war der Umstand, dass einer der beiden Polizisten die Sprache verstehen konnte. Den jungen Mann erwartet nun eine Anzeige wegen Fahrens unter Betäubungsmitteleinfluss

Forschungskooperation zu Künstlicher Intelligenz gestartet

Mainz – BKA-Präsident Holger Münch, LKA-Präsident Johannes Kunz und der

Geschäftsführende Direktor des Deutschen Forschungszentrums für Künstliche

Intelligenz (DFKI) in Kaiserslautern, Prof. Andreas Dengel, haben den geplanten

Vertrag für eine Forschungskooperation im Bereich der Künstlichen Intelligenz

unterzeichnet. Die Kooperation beginnt am 1. Mai. Ziel ist die Nutzung

Künstlicher Intelligenz (KI) für polizeiliche Zwecke. „Die nun vertraglich

festgehaltene und bundesweit einmalige polizeilich-wissenschaftliche Kooperation

der drei Partner haben wir initiiert, um die Ermittlungsarbeit auf Basis

neuester technischer Möglichkeiten weiter deutlich voranzubringen“, sagte

Staatssekretärin Nicole Steingaß. Der technologische Fortschritt verändere die

Kriminalität, zum Beispiel im Zusammenhang mit Betrugshandlungen im Internet,

und entsprechend auch die Ermittlungsarbeit. Mittelfristig sollen sich neueste

KI-basierte Systeme als elementarer Bestandteil der polizeilichen Arbeit

etablieren. Dazu BKA-Präsident Holger Münch: „Künstliche Intelligenz (KI) kommt

im BKA bereits bei der ermittlungsunterstützenden Strukturierung von

sichergestellten Massendaten in Strafverfahren zum Einsatz. Nur so konnten wir

beispielsweise bei der Auswertung der sogenannten Panama Papers schnell und

effizient vorgehen. Die nunmehr geschlossene Forschungskooperation soll dazu

beitragen, weitere geeignete Einsatzfelder für KI zu identifizieren. Denn wenn

wir Kriminalität auch weiterhin wirkungsvoll bekämpfen wollen, müssen wir mit

den von moderner Technik geprägten Tatbegehungsweisen Schritt halten und die

stetig wachsende Zahl digitaler Beweismittel schnell und zielgerichtet auswerten

können. Der verantwortungsbewusste Umgang mit Künstlicher Intelligenz ist dabei

ein immanenter Teil der gemeinsamen Arbeit des Deutschen Forschungszentrums für

Künstliche Intelligenz, dem Landeskriminalamt (LKA) Rheinland-Pfalz und dem

BKA.“

Auch LKA-Präsident Johannes Kunz betonte: „Die Kooperation ist eine Riesenchance

für uns, durch eine noch intensivere Vernetzung mit der Wissenschaft und die

verstärkte Nutzung künstlicher Intelligenz die Prozesse vorrangig in der

kriminalpolizeilichen Analyse zu beschleunigen und zu verbessern.“ Prof. Dr.

Andreas Dengel, Geschäftsführender Direktor des DFKI in Kaiserslautern, zur

neuen Forschungskooperation: „Wir freuen uns über den Start dieser in

Deutschland einzigartigen Kooperation und darauf, gemeinsam zu erforschen, wo

und wie moderne KI-Tools Ermittlungsbehörden bei ihren immer komplexer werdenden

Aufgaben entlasten und nachhaltig zur Verbrechensbekämpfung und -aufklärung

beitragen können. Mit dem Transferlab schaffen wir einen Rahmen für den direkten

und dauerhaften Wissens- und Technologietransfer aus der aktuellen Forschung in

die gesellschaftsdienliche polizeiliche Anwendung.“ Das DFKI zählt in der

internationalen Wissenschaftswelt zu den wichtigsten „Centers of Excellence“ und

ist als gemeinnützige Organisation in dieser Art das weltweit größte

Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz. Hochspezialisierte Fachkräfte sind

auf dem Arbeitsmarkt begehrt. Sie sollen auf diese Weise gleichsam an die

Sicherheitsbehörden herangeführt werden. Im Rahmen der künftigen Zusammenarbeit

soll ein polizeispezifisches Transferlab am DFKI in Kaiserslautern betrieben

werden, das aus einem gemischten Team von Mitarbeitern aus Polizei und

Wissenschaft besteht und sich gemeinsamen sicherheitsbehördlichen

Projektfragestellungen widmet. Die Kooperation wird sich vor allem der

Vorselektion und Relevanzbewertung immenser Datenmengen und der Analyse

unstrukturierter Rohdaten widmen. Letzteres kommt vor allem in Fällen zum

Tragen, in denen Tatverdächtige mit Durchsuchungsmaßnahmen rechnen und Daten von

digitalen Endgeräten löschen, Rohdaten aber in fragmentierter Form

zurückbleiben. Die Rekonstruktion soll Rückschlüsse auf die Inhalte ermöglichen.

An den Ergebnissen der Forschungskooperation sollen auch die Polizeien des

Bundes und der Länder partizipieren können. Die Kooperation ist zunächst auf ein

Jahr ausgelegt.

Weitere Informationen

www.dfki.de www.bka.de www.polizei.rlp.de www.mdi.rlp.de

Zeuge hilft Unfallflüchtigen zu finden

Mainz – Sonntag, 02.05.2021 – 17:15 Uhr

Eine 25-Jährige parkte ihr Auto am Fahrbahnrand der Otto-Wels-Straße. Ein Zeuge

beobachtete am Sonntagnachmittag wie ein – zunächst unbekannter – Fahrer mit

seinem Wagen rückwärts erheblich mit seinem Fahrzeugheck mit der Fahrzeugfront

des geparkten Wagens zusammenstieß und anschließend die Unfallstelle verließ

ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Durch die Beobachtung des

Zeugens konnte der 22-jährige Fahrer durch das Kennzeichen ermittelt werden.

Verkehrsunfall mit verletzten Personen

Mainz – Freitag, 30.04.2021 – 17:05 Uhr

Am Freitagnachmittag kam es in der Weserstraße zu einem Zusammenstoß zwischen

einem Auto und einer Fahrradfahrerin, die ihre 3-jährige Tochter

mittransportierte. Ein 55-jähriger Autofahrer befuhr die Weserstraße von der

Elbestraße kommend und missachtete nach Angaben von unbeteiligten Zeugen das

Rotlicht an der Kreuzung Weserstraße/Herrnweg. Daraufhin kollidierte er mit

einer 39-jährigen Fahrradfahrerin, als diese die Kreuzung von der Straße

Herrnweg in Fahrtrichtung der Straße Am Haag überquerte. Die 39-Jährige

Radfahrerin und ihre 3-jährige Tochter wurden durch den Aufprall verletzt und

mussten zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus verbracht werden. Am

Fahrzeug des 55-Jährigen entstand ein Sachschaden.

Entenfamilie behindert Verkehr

Mainz – Freitag, 30.04.2021 – 9:11 Uhr

Durch eine Zeugin wurde am Freitagmorgen in der Weißliniengasse eine

Entenfamilie gemeldet, welche unmittelbar vor dem Eingang der

Polizeidienststelle unbekümmert auf der Fahrbahn verweilte und den dortigen

Verkehr behinderte. Beim Erblicken der Polizist:innen flüchteten die Enten,

konnten jedoch nach einer kurzen Verfolgung durch die Mainzer Innenstadt

„gestellt“ werden. Die Enten wurden von den Polizisten kurzzeitig in Gewahrsam

genommen und anschließend sicher ans Rheinufer verbracht.

Nachbarschaftsstreit endet mit Körperverletzung

Mainz-Mombach – Freitag, 30.04.2021 – 18:20 Uhr

Am Freitagabend ist es in Mainz-Mombach bei einer Streitigkeit zwischen zwei

Nachbarn zur gegenseitigen Körperverletzung gekommen. Ein 58-Jähriger hatte die

Äste eines Baumes seines 86-jährigen Nachbarn abgeschnitten, weil diese über den

Zaun auf sein Grundstück ragten und sie dann auf das Nachbargrundstück geworfen.

Daraufhin kam es zu einem Streit zwischen den Nachbarn, bei dem sie sich

zunächst beleidigten. Sie beschuldigten sich gegenseitig, vom jeweils anderen

mehrfach mit einem Ast auf den Kopf geschlagen worden zu sein. Der 86-Jährige

erlitt eine Platzwunde und wurde zur Abklärung ins Krankenhaus verbracht. Der

58-Jährige verspürte nach dem Schlag Schmerzen am Kopf, blieb ansonsten jedoch

unverletzt.

Versuchter Einbruchsdiebstahl

Mainz-Bretzenheim – Dienstag, 27.04.2021, 18:00 Uhr bis Samstag,

01.05.2021, 17:30 Uhr

Zwischen Dienstagabend und Samstagabend haben unbekannte Täter versucht in eine

Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Hochstraße in Mainz-Bretzenheim

einzubrechen. Da die Wohnungstür sich durch ein beschädigtes Türschloss nicht

öffnen ließ, wurde die Feuerwehr hinzugezogen, die die Tür gewaltsam öffnete.

Die unbekannten Täter gelangten nicht in die Wohnung und es wurde nichts

entwendet.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich

mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung

zu setzen.

Trunkenheit im Verkehr

Bingen

Bingen, 03.05., Koblenzer Straße, 00:48 Uhr. Bei einer allgemeinen Streifentätigkeit wurde ein 23-Jähriger mit seinem Fahrzeug angehalten und kontrolliert. Er gab an, zwei Gläser Wein getrunken zu haben. Ein freiwillig durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 1,26 Promille. Der Beschuldigte wurde daraufhin auf die Dienststelle gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Der Fahrzeugschlüssel wurde sichergestellt und ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Verkehrsüberwachung

Bingen

Bingen, 02.05., Heilig-Kreuz-Weg, 14:20-16:10 Uhr. Im angegebenen Zeitraum wurden das Durchfahrtsverbot an Sonn- und Feiertagen auf dem Heilig-Kreuz-Weg überwacht. Insgesamt wurden 16 Fahr-Verstöße geahndet. Es gilt ein sonntägliches Verbot für Fahrzeuge aller Art.

Kennzeichendieb verstößt gegen Betäubungsmittelgesetz

Bingen

Gensingen, 02.05., Binger Straße, 13:09 Uhr. Bei der Anfahrt aufgrund eines ausgelösten Alarmes in einem großen Supermarkt trafen die Beamten auf einen polizeilich bekannten 23-Jährigen. Bei seiner Durchsuchung fanden sie ein Tütchen mit einer weißen pulvrigen Substanz. Bei der Substanz handelte es sich laut durchgeführtem Test um Amphetamin. Ein Verfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz wurde eingeleitet.