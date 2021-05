Hausfriedensbruch in Schule

Ludwigshafen- Oggersheim (ots) – Ein 15-Jähriger und ein noch bislang unbekannter Jugendlicher gelangten Sonntag 02.05.2021 in das Gebäude einer Grundschule in der Adolf-Kolping-Straße. Gegen 20.33 Uhr meldete sich ein aufmerksamer Zeuge, dass zwei Personen in die Schule eingestiegen wären. Als die Polizei das Gebäude umstellte, versuchte ein 15-Jähriger zu flüchten.

Die Polizei nahm die Verfolgung auf und stellte den Jugendlichen kurze Zeit später. Anschließend wurde er zu einer Polizeidienststelle gebracht, wo er später von seinen Eltern abgeholt wurde.

Die Polizei ermittelt derzeit noch die Identität des zweiten Jugendlichen. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.

Bei illegaler Fahrstunde erwischt

Ludwigshafen (ots) – Ein Zeuge teilte der Polizei am Sonntag 02.05.2021 gegen 20 Uhr mit, dass ein Audi in unsichere Fahrweise auf der Wredestraße fahren würde. Die Polizei ging dem Hinweis nach und kontrollierte den PKW. Am Steuer saß eine 22-jährige Heidelbergerin. Neben ihr die 26-jährige Halterin des PKW.

Leider nimmt die 22-Jährige derzeit noch Fahrstunden und ist nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis, sodass die private Fahrstunde eine Strafanzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis zur Folge hat. Darüber hinaus erhält die 26-Jährige eine Anzeige wegen des Zulassens des Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Über die illegale Fahrstunde wird auch die zuständige Führerscheinstelle informiert.

Scheibe eingeworfen

Ludwigshafen – Hemshof (ots) – Unbekannte warfen in dem Zeitraum vom 30.04.2021 bis 03.05.2021 eine Flasche durch ein Fenster einer Kindertagesstätte in der Blücherstraße. Durch die Tat ging die Scheibe zu Bruch. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 1.000 Euro.

Die Polizei sucht nun Zeugen. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per

E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.

Brand in Toilette

Ludwigshafen (ots) – Aus noch ungeklärter Ursache geriet in der Nacht von Samstag 01.05.2021 auf Sonntag 02.05.2021 ein Mülleimer in einer öffentlichen Toilette des Friedhofs in der Raschigstraße in Brand. Durch das Feuer wurde die Toilette verrußt.

Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 1.000 Euro. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per

E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

45 “neue” Polizistinnen und Polizisten im Polizeipräsidium Rheinpfalz

Ludwigshafen (ots) – Im Zuge des landesweiten Versetzungsgeschehens der Polizei Rheinland-Pfalz wurden mit Wirkung zum 1. Mai 2021 neun Absolventinnen und 32 Absolventen des 19. Bachelor Studienganges der Hochschule der Polizei sowie zwei Polizeibeamtinnen und zwei Polizeibeamte von anderen Polizeibehörden zum Polizeipräsidium Rheinpfalz versetzt.

Gerne hätte Behördenleiter Georg Litz die neuen Kolleginnen und Kollegen persönlich mit den Führungskräften der Behörde in einer kleinen Feierstunde im Polizeipräsidium begrüßt. Leider ist das Corona bedingt nicht möglich, so dass Georg Litz die neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit einer persönlichen Nachricht herzlich willkommen hieß.

Darin wünschte er einen guten Start in den Dienststellen und verdeutlichte, wie sehr sich die Belegschaft auf die Verstärkung freut. Gleichzeitig machte der Behördenleiter aber auch seine Erwartungen an die “Neuen” klar: “Sie haben aus meiner Sicht den schönsten, aber auch einen sehr fordernden Beruf gewählt. Die Menschen erwarten von Ihnen Hilfe und Unterstützung. Dafür wurden Sie sehr gut ausgebildet.”

Die Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten werden den Polizeidirektionen Ludwigshafen (25), Landau (10) und Neustadt (10) zugewiesen.

Gleichzeitig verließen das Polizeipräsidium insgesamt 14 Polizeikräfte, die zu anderen Polizeibehörden versetzt wurden.