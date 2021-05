Mann fotografiert am ASV Maxdorf Bepflanzung

Maxdorf (ots) – Am Sonntag 02.05.2021 gegen 15:40 Uhr wurde der Polizeiwache Maxdorf ein Mann gemeldet, der am Sportplatzgelände des ASV Maxdorf im Bereich der Sporthalle Fotos machen würde. Zu dem Zeitpunkt spielten hier mehrere Kinder. Der Mitteiler befürchtete, dass der Mann heimlich Aufnahmen von Kindern fertigte und merkte sich das Autokennzeichen.

Der Sachverhalt konnte aufgeklärt werden. Der Fotograf machte Bilder von Bäumen und Büschen für einen Presseartikel. Die Bepflanzung soll für den Bau einer Bushaltestelle entfernt werden. Die Kinder wurden nicht fotografiert.

Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen

Maxdorf (ots) – Am Sonntag 02.05.202 gegen 15.45 Uhr, befuhr ein 78-jähriger Mann aus Lambsheim die K2 aus Maxdorf kommend mit seinem Motorrad in Richtung Lambsheim, als ein 80-Jähriger Mann aus Fußgönheim mit seinem Pedelec an einer Radwegquerung, ohne auf den Verkehr zu achten, die Fahrbahn überquerte. Es kam zum Zusammenstoß beider Verkehrsteilnehmer, wobei beide verletzt wurden.

Zur Abklärung der Verletzungen wurden beide Männer durch die eingesetzten Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Zum Gesundheitszustand kann derzeit keine Aussage getroffen werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Die K2 musste für die Unfallaufnahme zeitweise komplett gesperrt werden. Ein ebenfalls vor Ort befindlicher Rettungshubschrauber kam nicht zum Einsatz.

Unfall auf der A61

Mutterstadt-Ludwigshafen (ots) – Am Montag 03.05.2021 gegen 15.10 Uhr kam es auf der A61 zwischen den Autobahnkreuzen Mutterstadt und Ludwigshafen zu einem Unfall zwischen einem Lkw und einem Kastenwagen. Der 29-jährige Kastenwagen-Fahrer wurde hierbei verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus in Ludwigshafen verbracht. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde er glücklicherweise nur leicht verletzt.

Da der Kastenwagen medizinischen Sauerstoff geladen hatte, besteht an der Unfallstelle durch die Umlademaßnahme Brandgefahr. Die Fahrbahn musste während der Bergungsarbeiten daher vorsorglich vollgesperrt werden. Ein Fahrtstreifen bleibt vermutlich bis 18:30 Uhr gesperrt.

Im Einsatz waren neben der Polizeiautobahnstation Ruchheim die Freiwilligen Feuerwehren Ruchheim u. Mutterstadt, die Autobahnmeisterei Ruchheim, sowie die Rettungskräfte und der Rettungshubschrauber. Es entstand ein Schaden von ca. 40.000 Euro.