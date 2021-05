Groß Gerau

Nächtliches Fußballspiel trotz Ausgangssperre

Rüsselsheim (ots) – Beim Fußballspielen auf dem Sportplatz der Alexander-von-Humboldt-Schule im Hessenring, fielen 7 junge Männer einer Polizeistreife am späten Sonntagabend 02.05.21 gegen 23.20 Uhr, auf. Während 2 der Kicker beim Erblicken der Ordnungshüter sofort das Weite suchten, konnten bei 5 Männern im Alter zwischen 21-24 Jahren die Personalien erhoben werden.

Sie erhielten allesamt einen Platzverweis sowie Anzeigen wegen Verstoßes gegen die derzeit aufgrund der “Corona-Bundesnotbremse” geltenden nächtlichen Ausgangsbeschränkungen.

Darmstadt

Kripo beschlagnahmt rund 1,6 Kilogramm Haschisch – 43-Jähriger in U-Haft

Darmstadt (ots) – Mehrere Wohnungen und Geschäftsbetriebe durchsucht. Hierbei wurden insgesamt rund 1,6 Kilogramm Haschisch, circa 6.000 € sowie mehrere Mobiltelefone sichergestellt. Bei einem 43-jähriger Mann wurde ca. 1 Kg Haschisch gefunden. Am 29.04.2021 wurde durch einen Ermittlungsrichter die U-Haft gegen ihn angeordnet. Die übrigen vorläufig festgenommenen Personen wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Sie müssen sich nun in Strafverfahren verantworten.

Im Rahmen eines umfangreichen Ermittlungsverfahrens wegen Handel und illegaler Einfuhr von nicht geringen Mengen Betäubungsmitteln, durchsuchten Beamte der Kriminalpolizei, unterstützt von Rauschgiftspürhunden der Diensthundestaffel des Polizeipräsidiums Südhessen, Ende April, mittels auf Antrag der Staatsanwaltschaft erlassener richterlicher Durchsuchungsbeschlüsse, mehrere Wohnungen und Geschäftsbetriebe von 7 Männern im Alter zwischen 38 und 49 Jahren in Darmstadt, Griesheim, Arheilgen, Weiterstadt und Eberstadt sowie eine Wohnung in Riedstadt.

Im Zusammenhang mit dem Ermittlungsverfahren, wurden bereits im Sommer 2020 bei einer Kontrolle in Nordrhein-Westfalen, im Fahrzeug eines 46-jährigen Mannes aus Darmstadt etwa 3,5 Kilogramm Kokain und über zwei Kilogramm Haschisch beschlagnahmt. Er befindet sich seitdem in Haft.

Während der Durchsuchungen wurden die Ordnungshüter in Darmstadt in einem Mehrfamilienhaus zudem auf einen 24-jährigen Nachbarn eines der Männer aufmerksam. Mittels richterlichem Durchsuchungsbeschluss fanden sie bei ihm unter anderem 7 etwa 1,50 Meter hohe Marihuanapflanzen, etwa 600 Gramm Marihuanablüten sowie eine Schreckschusswaffe mit Muntion und einen Baseballschläger. Den 24-Jährigen erwartet nun ebenfalls ein Ermittlungsverfahren.

E-Bikes aus Fahrradschuppen gestohlen – Wer kann Hinweise geben?

Darmstadt (ots) – Der Fahrradschuppen eines Mehrfamilienhauses in der Goethestraße rückte im Tatzeitraum zwischen Donnerstagabend (29.4.) und Sonntagmorgen (2.5.) in das Visier Krimineller. Nach derzeitigem Kenntnisstand verschafften sich die Unbekannten zunächst Zutritt zum Abstellplatz der Räder. Dort hatten sie es auf zwei graue Pedelecs der Marke “Pegasus” abgesehen, die sie unter Gewalteinwirkung entwendeten.

Mit ihrer Beute im Wert von mehreren Tausend Euro flüchteten sie im Anschluss unerkannt. Hinweise werden an die Beamtinnen und Beamten des 2. Polizeireviers in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/969-0 erbeten.

Mehrere Kennzeichen erbeutet – Polizei sucht Zeugen

Darmstadt (ots) – Nachdem sich bislang Unbekannte im Tatzeitraum zwischen Samstagabend (1.5.) und Sonntagmorgen (2.5.) an den Kennzeichen mehrerer abgestellter Fahrzeuge im Bereich des Kapellplatzviertels zu schaffen machten, sucht die Polizei nach Zeugen.

Nach derzeitigem Kenntnisstand rückten neun Fahrzeuge, die in der Karlstraße/Kiesstraße/Hochstraße und in der Heinrichstraße geparkt waren, in das Visier der Kriminellen. Unter Anwendung von Gewalt wurde jeweils ein Kennzeichen an den Fahrzeugen entwendet. Neben den entwendeten Nummernschildern, wurde ein Außenspiegel eines silbernen Opels in der Karlstraße beschädigt. Ob die Taten im Zusammenhang zueinanderstehen, muss im Rahmen der weiteren Ermittlungen geprüft werden.

Wer Hinweise zum Aufenthalt der Kennzeichen geben kann oder in diesem Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich beim 2. Polizeirevier in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/969-0 zu melden.

Darmstadt-Dieburg

Fahren unter Drogeneinfluss – Mit Abholer gemeinsam zu Fuß nach Hause

Weiterstadt (ots) – Einen 51-jähriger Autofahrer stoppten Beamte der Polizeiautobahnstation Südhessen am Sonntagabend 02.05.21 gegen 22.00 Uhr auf der A 5, nachdem der Mann mit seinem Fahrzeug in Schlangenlinien fahrend zuvor die Mittelschutzplanke touchierte. Im Auto fanden die Ordnungshüter anschließend geringe Mengen Cannabis und Crack und erkannten zudem deutliche Anzeichen, die darauf hindeuteten, dass der Mann unter Drogeneinfluss am Straßenverkehr teilnahm.

Ein Test reagierte positiv auf den vorherigen Konsum von Kokain und Cannabis. Der 51-Jährige wurde vorläufig festgenommen und musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Sein Führerschein wurde von der Polizei sichergestellt. Ihn erwartet nun unter anderem ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.

Für das Abholen von der Polizeiwache verständigte der Wagenlenker einen 24-jährigen Bekannten. Als dieser wenig später mit dem Auto bei der Polizei vorfuhr, hegten die Beamten auch bei ihm den Verdacht auf Drogenbeeinflussung. Es folgte auch in diesem Fall eine Blutentnahme sowie eine Anzeige wegen Fahrens unter Drogeneinfluss. Die Männer setzten ihren Weg anschließend gemeinsam zu Fuß fort.

Einbruch in Zahnarztpraxis – Wer hat Verdächtiges beobachtet?

Seeheim-Jugenheim (ots) – Nachdem bislang Unbekannte in eine Zahnarztpraxis in der Heidelberger Straße einbrachen, sucht die Polizei nach Zeugen.

Die Kriminellen gelangten nach derzeitigem Kenntnisstand im Tatzeitraum zwischen Freitagnachmittag (30.4.) und Montagmorgen (3.5.) über ein Fenster in die Praxisräume. In den Räumlichkeiten angekommen, durchsuchten sie diese nach potentieller Beute. Hierbei stießen sie auf eine Geldkassette, woraus sie circa 300 Euro Bargeld entwendeten. Im Anschluss flüchteten sie unerkannt.

Das Kriminalkommissariat 21/22 in Darmstadt ist mit dem Fall betraut und fragt: Wer kann Hinweise geben? Wer hat Verdächtiges beobachtet? Die Ermittlerinnen und Ermittler sind unter der Rufnummer 06151/969-0 zu erreichen.

Grauen Fiat beschädigt und weggefahren

Seeheim-Jugenheim (ots) – Nachdem sich am Freitagabend 30.4.21 auf dem Parkplatz eines Supermarkts in der Friedrich-Ebert-Straße eine Verkehrsunfallflucht zugetragen hat, sucht die Polizei nach Zeugen.

Die Besitzerin des grauen Fiats stellte ihren Wagen in einer dortigen Parklücke ab. Im Tatzeitraum zwischen 18.30 und 19 Uhr stieß offenbar ein bislang Unbekannter mit seinem Wagen beim Ein- oder Ausparken gegen den Fiat und flüchtete im Anschluss von der Unfallstelle. Durch den Aufprall entstand am Frontbereich des Fiats ein Schaden, der auf 1.500 Euro geschätzt wird.

Die Polizeistation in Pfungstadt hat die Verkehrsunfallflucht aufgenommen und fragt: Wer hat den Zusammenstoß beobachtet? Wer kann Hinweise zum flüchtigen Unfallwagen geben? Die Beamtinnen und Beamten sind unter der Rufnummer 06157/9509-0 zu erreichen.

Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Darmstadt Kranichstein (ots) – Am Sonntag, den 02.05.2021, hat sich in der Zeit zwischen 13:00 Uhr und 17:00 Uhr auf dem Parkplatz vom Penny-Markt eine Verkehrsunfallflucht ereignet.

Hierbei wurde ein silberner Chevrolet Captiva an der Frontstoßstange beschädigt. Wer kann sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall machen? Zeugen werden gebeten, sich beim 1. Revier in Darmstadt zu melden.

Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfallflucht

Darmstadt (ots) – In der Nacht vom Freitag 30.04.2021 bis Samstagmittag 01.05.2021, kam es in der Müllerstraße in Darmstadt zu einem Verkehrsunfall mit einem geparkten PKW. Dabei stieß der unbekannte Unfallverursacher vermutlich beim Ein- oder Ausparkversuch gegen einen am Straßenrand geparkten schwarzen VW Golf. An dem Golf entstand dabei erheblicher Sachschaden im Frontbereich.

Der Unfallverursacher entfernte sich jedoch ohne den Unfall zu melden vom Unfallort. Die Polizei sucht nun Unfallzeugen, oder Personen, die einen Hinweis auf das verursachende Fahrzeug geben können.

Hinweise bitte an das 1. Polizeirevier in Darmstadt, Telefon 06151/969 3610.

Kreis Bergstraße

10.000 Euro Schaden am Fahrkartenautomat

Viernheim (ots) – Kriminelle gingen am Sonntagabend 2.5.21 leer aus, nachdem sie erfolglos versuchten einen Fahrkartenautomaten an der Straßenbahnhaltestelle “Am alten Weinheimer Weg” aufzubrechen. Der dabei entstandene Schaden schlägt jedoch nach ersten Schätzungen mit 10.000 Euro zu Buche. Mit Werkzeug wurde der Automat zwischen 20-22.15 Uhr gewaltsam angegangen.

Die Polizei sucht für die weiteren Ermittlungen Zeugen, die im Tatzeitraum Beobachtungen gemacht haben. Telefonisch ist die Polizei in Viernheim unter der Rufnummer 06204 / 9377-0 zu erreichen.

Unverschlossene Autos – 40-Jähriger stiehlt Wertsachen

Heppenheim (ots) – Auf der Suche nach Wertsachen hat ein Mann am Sonntagnachmittag 2.5.21 im Bereich der Prälat-Mischler-Straße und Tuchbleichstraße offensichtlich gezielt nach unverschlossenen Autos Ausschau gehalten. Nach bisherigen Erkenntnissen sind mindestens 3 Autos in der Zeit zwischen 15.30-15.45 Uhr durchsucht worden.

Zurückgelassene Geldbeutel, Papiere, Brillen und Handys steckte der 40-jährige Mann ein, der im Rahmen der Fahndung kurze Zeit später in der Kettelerstraße angehalten und kontrolliert wurde. Sein Beutezug war einer Zeugin aufgefallen, die geistesgegenwärtig Fotos von ihm gefertigt hat und diese der verständigten Polizeistreife übergab. Für die Anzeigenaufnahme wurde der Mann mitgenommen und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen zunächst wieder auf freien Fuß gesetzt.

Beamte der Ermittlungsgruppe (DEG) gehen davon aus, dass weitere Fahrzeuge durchsucht worden sein könnten. Mögliche Geschädigte werden daher gebeten, sich bei den Beamten zu melden. So auch die Besitzerin einer Damensonnenbrille der Marke Esprit samt Etui. Die fallzuständigen Beamten der Ermittlungsgruppe sind telefonisch unter der Rufnummer 06252 / 706-0 zu erreichen.

Odenwaldkreis

Schwerwiegender Verkehrsunfall unter dem Einfluss von Alkohol

Erbach (ots) – Am Sonntagnachmittag 02.05.2021 befuhr ein 30-jähriger Fahrzeugführer gegen 17.40 Uhr mit hoher Geschwindigkeit die Straße “am Mümlingbogen” in Erbach und beabsichtigte in die Neckarstraße (B45) einzufahren. Aus bislang unbekannter Ursache kollidierte er ungebremst mit einem vorfahrtsberechtigten 51-jährigen Verkehrsteilnehmer aus Zwingenberg, der die Neckarstraße befuhr. Hierbei wurden beide Autofahrer leicht verletzt.

Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 30.000 Euro. Bei der Unfallaufnahme fiel auf, dass der Unfallverursacher unter dem Einfluss von Alkohol stand. Für die Abschleppung der Fahrzeuge war die Neckarstraße ca. 2 Stunden teilweise voll gesperrt. Die Verkehrsmaßnahmen und die Beseitigung der ausgelaufenen Betriebsstoffe erfolgten durch die freiwillige Feuerwehr. Den 30-jährigen Fahrzeugführer erwartet ein Strafverfahren wegen des Fahrens unter dem Einfluss von Alkohol.

