Kirchhain – Einbruch in die Tankstelle

Zwei vermummte Personen gingen an den Bahngleisen entlang über einen Feldweg auf die Rückseite einer Tankstelle in der Niederrheinischen Straße. Dort hebelten sie ein Fenster auf. und zerschlugen einen Bewegungsmelder. Ein Eindringen in das Warenlager gelang den beiden Tätern nicht. Sie entkamen unerkannt und ohne Beute.

Der angerichtete Sachschaden beträgt mindestens 5.000 Euro.

Wer hat zur Tatzeit in der Nacht zum Montag, 03. Mai, gegen 01.10 Uhr, Beobachtungen gemacht, die mit dem Einbruch zusammenhängen könnten? Wer hat zwei Personen in der Nähe gesehen? Wer kann sonst sachdienliche Angaben machen?

Marburg – Unfallflucht in der Fontanestraße

Wer hat eine Unfallflucht in der Fontanestraße beobachtet? Der Vorfall war zwischen 17 Uhr am Freitag, 30. April und 10 Uhr am Sonntag, 02. Mai. Der Schaden am geparkten weißen Mercedes Vito ist hinten rechts und beträgt mindestens 1.000 Euro.

Der Vito stand am Straßenrand gegenüber dem Anwesen Fontanestraße 5. Hinweise bitte an die Unfallfluchtermittler bei der Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Langenstein – Kratzer hinten links – Verursacher unbekannt

Nach den Spuren an der linken Seite der hinteren Stoßstange passierte die Kollision vermutlich bei einem Ein- oder Ausparkmanöver. Der Verursacher fuhr davon, ohne eine Nachricht zu hinterlassen und auch ohne die Polizei zu benachrichtigen. An dem betroffenen schwarzen 5er BMW Kombi entstand ein Schaden von mindestens 1.000 Euro.

Unfallort war die Straße Zu den Jakobsäckern, Unfallzeit zwischen 15 Uhr am

Freitag, 30. April und 16 Uhr am Sonntag, 02. Mai.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0.

Marburg – Wohnungseinbruch in der Ernst-Lemmer-Straße

Die Kripo sucht nach einem Einbruch in eine Wohnung in der Ernst-Lemmer-Straße nach Zeugen und bittet um sachdienliche Hinweise. Der Einbruch war am Freitag, 30. April zwischen 10 und 19 Uhr. Da der oder die Täter die Eingangstür mit brachialer Gewalt aufbrachen, könnten der damit verbundene Krach gehört und in diesem Zusammenhang eventuell auch eine Person oder Personen aufgefallen sein. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen fehlt aus der Wohnung nichts. Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Sterzhausen – Diebestour

In der Nacht zum Samstag, 01. Mai, kam es in der Lahnstraße und der Alten Lahnstraße zu Diebstählen. Die Polizei hält zum jetzigen Zeitpunkt einen Tatzusammenhang für wahrscheinlich. Die Polizeigeht ferner davon aus, dass der oder die Täter zum Transport ihrer Beute ein Fahrzeug nutzen. In der “Alte Lahnstraße” erfolgte der Diebstahl eines Notstromaggregats aus der Sattelkammer eines landwirtschaftlichen Anwesens. Aus der Lager- und Maschinenhalle eines Betriebs in der Lahnstraße fehlen eine Motorsäge, ein Motorgebläse, eine Akkusäge (alles Stihl-Geräte) und eine “Mato”-Fettpresse.

Der Wert der Beute in der Lahnstraße liegt bei mindestens 3.000 Euro. Derzeit steht nicht fest, wo und wie die Täter auf das eingezäunte Grundstück gelangten. Wer hat in der Nacht zum Samstag zwischen 21 und spätestens 10 Uhr an den genannten Tatorten oder in unmittelbarer Nähe Personen und/oder Fahrzeuge gesehen? Wem ist die Verladetätigkeit am Feiertag aufgefallen? Wer kann sonstige sachdienliche Hinweise geben?

Hinweise bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Wommelshausen – Unbekannte verteilen Splitt – Motorradfahrer rutscht darauf aus

Aufgrund von ersten Erkenntnissen geht die Polizei derzeit davon aus, dass zwischen 8 und 10 Personen den Splitt aus einem Streugutbehälter großzügig auf der Landstraße 3049 zwischen Wommelshausen und Hülshof verteilten. Leider stürzte später durch die witterungsbedingt völlig unbegründete Aktion ein Motorradfahrer, der in einer Kurve auf dem Splitt wegrutschte. Der 30-jährige Motorradfahrer erlitt leichte Verletzungen. An seiner KTM entstand ein Sachschaden in sicherlich vierstelliger Höhe.

Nach Kenntnissen der Polizei soll die Splittverteilung bereits gegen 14.30 Uhr passiert sein. Zuvor seien diese Personen in der Gemarkung von Wommelshausen noch auf dort gelagerten Rundballen herumgeturnt. Wem ist diese Truppe noch aufgefallen?

Wer kann Hinweise zur Identifizierung von Beteiligten dieser Gruppe geben?

Polizei Biedenkopf, Tel. 06461 9295 0.

Landkreis – …und schon wieder

zog die Polizei Fahrzeugführer aus dem Verkehr, weil sie unter Alkohol- oder Drogeneinfluss am Steuer saßen. Am zurückliegenden Wochenende waren es 6 Männer im Alter zwischen 21-39 Jahren. Der Erste fiel bereits am Freitag, 30. April um 10 Uhr, in Stadtallendorf auf. Der 38-jährige Fahrer eines Kleintransporters räumte den vorabendlichen Genuss von Betäubungsmitteln ein. Um 11.35 Uhr reagierte dann der Drogentest bei einem 30-jährigen Autofahrer bei der Kontrolle auf der Niederkleiner Straße positiv auf gleich mehrere Substanzen.

Mit einer Anzeige, die den Verdacht des Rauschmittelkonsums bestätigte, reagierte auch der Test, den ein 39-jähriger Autofahrer um 17.10 Uhr in Kirchhain durchführte. Die Kontrolle eines 29-jährigen Autofahrers um kurz nach 22 Uhr dauerte dann etwas länger. Der Mann stand nach dem Testergebnis nicht nur unter dem Einfluss von THC, sondern er fuhr auch noch ein Auto, das nicht zugelassen und demzufolge nicht versichert war.

Da der Mann keinen Führerschein vorzeigen konnte, da er diesen daheim vergessen hatte, dauern die Ermittlungen hinsichtlich des Besitzes der notwendigen Fahrerlaubnis noch an. Weiterfahren durfte er, wie auch alle anderen deren Test positiv ausfielen, nicht.

Der 01. Mai endete für einen 21 Jahre jungen Autofahrer um 23.20 Uhr mit einer Blutprobe, weil der Drogentest bei der Kontrolle in Kirchhain den Einfluss von THC offenbarte. Schließlich stoppte die Polizei am Sonntag, 02. Mai, um kurz vor Mittag im Lahntal einen Pkw mit einem 23-Jährigen am Steuer, dessen Alkotest 1,79 Promille anzeigte. In diesem Fall veranlasste die Polizei nicht nur die Blutprobe, sondern stellte den Fahrzeugschlüssel und den Führerschein sicher.

