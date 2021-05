Sexuelle Belästigung – An Haltestelle bedrängt und betatscht

Kassel-Vorderer Westen (ots) – Eine 21-jährige Frau aus Kassel ist am Sonntagabend 02.05.2021 gegen 21:20 Uhr an der Straßenbahnhaltestelle “Murhardstraße/Universität” von einem unbekannten Mann sexuell belästigt worden. Der auf sie abwesend wirkende Mann soll sie an der Haltestelle in den Schritt gefasst und sie bedrängt haben. Als sie daraufhin wegging, habe der Mann sie noch kurz verfolgt, sei dann aber in unbekannte Richtung geflüchtet.

Täterbeschreibung:

Bei dem Täter soll es sich um einen ca. 60-jährigen Mann mit dunkler Hautfarbe, gräulichen kurzen Haaren und schlanker Statur gehandelt haben, der eine dunkle Jacke, eine dunkle Hose sowie eine schwarze Bauchtasche trug und eine Zigarette in der Hand hielt.

Die weiteren Ermittlungen wegen sexueller Belästigung werden beim Kommissariat 12 der Kasseler Kripo geführt. Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 – 9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

E-Scooter-Fahrer flüchtet nach Zusammenstoß mit 4-jährigem Kind

Kassel-Nord (ots) – Ein bislang unbekannter Fahrer eines E-Scooters ist am heutigen Montagmittag 03.05.2021 in der Kasseler Nordstadt nach dem Zusammenstoß mit einem 4-Jährigen von der Unfallstelle geflüchtet. Das Kind wurde bei dem Unfall am Kopf verletzt und anschließend von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Nach derzeitigen Erkenntnissen sind die Verletzungen glücklicherweise nicht schwerwiegender.

Von dem Rollerfahrer fehlt bislang noch jede Spur. Die Polizei ermittelt nun wegen Unfallflucht und bittet um Hinweise auf den unbekannten Mann.

Wie die am Unfallort eingesetzten Beamten des Polizeireviers Nord berichten, war es gegen 12 Uhr zu dem Zusammenstoß gekommen. Der vierjährige Junge ging gemeinsam mit seiner Großmutter auf dem Gehweg der Helmholtzstraße in Richtung Bunsenstraße. In Höhe der Hausnummer 6 war ihnen der E-Scooter-Fahrer auf dem Gehweg entgegenkommen und dort mit dem Vierjährigen zusammengestoßen. Anschließend flüchtete der Mann mit seinem Roller weiter in Richtung Holländische Straße.

Die Großmutter des Kinds konnte der eingesetzten Streife eine vage Beschreibung des Flüchtigen abgegeben. Demnach soll es sich um einen ca. 25-jährigen Mann mit schwarzen kurzen Haaren und südländischem Äußeren gehandelt haben.

Zeugen, die Hinweise auf den flüchtigen E-Scooter-Fahrer geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0561 – 9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

Jugendliche treten Spiegel von mehreren Autos ab – Polizei bittet um Hinweise

Kassel-Bad Wilhelmshöhe (ots) – Jugendliche haben am Freitagabend 30.04.2021 in Bad Wilhelmshöhe offenbar die Außenspiegel von mehreren Autos abgetreten. Insgesamt 4 Strafanzeigen mussten die Beamten des zuständigen Polizeireviers Süd-West in der Wiegandsbreite und der Ludwig-Erhard-Straße aufnehmen. An einem Ford Fiesta, einem Toyota Corolla, einem VW Golf und einem VW Passat waren ein oder beide Spiegel beschädigt worden und ein Gesamtschaden von ca. 1.000 Euro entstanden.

Zeugen hatten eine Gruppe von Jugendlichen im Alter von 16-18 Jahren, sowohl Jungen als auch Mädchen, beobachtet, die einen Fußball dabei hatten und für das Abtreten der Spiegel verantwortlich gewesen sein sollen. Die eingeleitete Fahndung nach dieser Gruppe führte anschließend nicht mehr zum Erfolg.

Die weiteren Ermittlungen zu den Sachbeschädigungen werden nun bei der Regionalen Ermittlungsgruppe der Kasseler Polizei geführt. Zeugen, die Hinweise auf die Randalierer geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 – 9100 bei der Polizei.

Streife schnappt Fahrraddieb mit gestohlenem Rad

Kassel-Kirchditmold (ots) – Dank aufmerksamer Anwohner schnappte eine Streife des Polizeireviers Süd-West am Sonntagabend 02.05.2021 einen Fahrraddieb. Die Zeugen hatten gegen 21 Uhr in der Bruchstraße 3 verdächtige junge Männer mit Bolzenschneider im Hinterhof eines Mehrfamilienhauses beobachtet und sofort die Polizei alarmiert.

Die Streife des Reviers Süd-West hatte bei der Fahndung nach dem zwischenzeitlich geflüchteten Trio einen 13-Jährigen aus Kassel mit einem Fahrrad in der Straße “Haferpfad” festgenommen. Zunächst konnte die Herkunft des bei dem Jungen sichergestellten Mountainbikes im Wert von noch ca. 300 Euro nicht geklärt werden, da es keinem der Bewohner des Hauses in der Bruchstraße gehörte.

Kurze Zeit später, gegen 21:45 Uhr, meldete sich jedoch ein 26-jähriger Bewohner aus der Straße “Im Weidengarten”, da er den Diebstahl seines vor dem Haus angeschlossenen Fahrrads festgestellt hatte. Es stellte sich heraus, dass es sich bei dem sichergestellten Rad tatsächlich um das Fahrrad des 26-Jährigen handelt. Die Streife brachte dem Mann schließlich das gestohlene Mountainbike zurück. Den 13-Jährigen brachten die Polizisten auf die Dienststelle, wo er von seiner Mutter abgeholt werden musste. Die weiteren Ermittlungen zu dem Fahrraddiebstahl und den beiden flüchtigen mutmaßlichen Komplizen dauern an.

Mülltonnenbrände in Kassel – Polizei sucht Zeugen

Kassel-Wesertor (ots) – Am Samstagmorgen 01.05.2021 kam es gegen 01:40 Uhr “Am Altmarkt” zu einem Brand mit hohem Sachschaden. Die alarmierte Feuerwehr konnte den umfangreichen Brand auf dem Gelände des Finanzamts schnell und erfolgreich bekämpfen. Wie die ersten Ermittlungen der am Brandort eingesetzten Beamten des Polizeireviers Mitte ergaben, war das Feuer wohl in der Tiefgarageneinfahrt des Finanzamts ausgebrochen. Sie ermitteln nun wegen Sachbeschädigung und suchen nach Zeugen, die Hinweise zu den Brandentstehungen oder auf die Verursacher geben können.

Das Feuer in der Tiefgarageneinfahrt des Finanzamts Kassel war gegen 01:40 Uhr entdeckt und der Feuerwehr gemeldet worden. Die ausrückende Berufsfeuerwehr Kassel sowie die Freiwillige Feuerwehr konnten die Brände anschließend schnell löschen. Durch das Feuer waren vier Großmüllbehälter, ein vier mal zwei Meter großer Holzunterstand sowie eine Straßenlaterne und die Mauer zur Tiefgarageneinfahrt beschädigt worden. Es entstand ein Gesamtsachschaden von ca. 10.000 Euro.

Wie die ebenfalls am Brandort eingesetzte Streife des Polizeireviers Mitte berichtet, war das Feuer auf unbekannte Weise vermutlich vorsätzlich gelegt worden. Auch die sofort eingeleitete Fahndung führte nicht zur Festnahme verdächtiger Personen im Nahbereich. Die Kasseler Polizei bittet Zeugen, die Hinweise auf die Entstehung der Brände oder die mutmaßlichen Täter geben können, sich unter Tel. 0561 – 9100 zu melden.

