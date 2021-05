Worms – Verkehrs- und Personenkontrollen – Autofahrer mit 2,19 Promille unterwegs

Worms (ots) – Am Samstagabend sind im Rahmen von Verkehrskontrollen mehrere

Verstöße bekannt geworden. Im Bereich der Floßhafenstraße/ Alemannenstraße

wurden 33 PKW und zehn Fußgänger kontrolliert. Hierbei wurden neun

Corona-Verstöße festgestellt, bei denen Personen in den Fahrzeugen gegen die

Vorschriften zum Tragen der Mund-Nasen-Bedeckung verstießen. Darüber hinaus

wurden an diesem Abend fünf Verstöße gegen das Alkoholverbot in der

Öffentlichkeit, fünf gegen die Ausgangssperre und zehn gegen die

Kontaktbeschränkung erfasst. Die Verkehrskontrollen wurden in der Innenstadt

fortgesetzt. Bei einem 30-jährigen Autofahrer aus Worms stellte die Beamten

gegen 21:30 Uhr in der Gaustraße eine deutliche Alkoholfahne fest. Der

Alkoholtest zeigte 2,19 Promille, zudem gestand er auch Cannabis konsumiert zu

haben. Damit war die Fahrt beendet. Sein Führerschein wurde sichergestellt und

eine Blutentnahme angeordnet.

Insgesamt hat die Polizei Worms am vergangenen Wochenende 64 Verstöße gegen die

bestehenden Regelungen im Zusammenhang mit dem COVID-19 Virus festgesellt (14

Ausgangssperre, zehn Mund-Nasen-Bedeckung und 40 sonstige Verstöße). Hierbei kam

es zu keinen besonderen Vorkommnissen.

Worms – Radfahrerin bei Unfall auf Gehweg verletzt

Worms (ots) – Gestern Abend stürzte in der Mainzer Straße eine Radfahrerin beim

Zusammenstoß mit einem PKW und wurde leicht verletzt. Die 47-jährige Frau fuhr

kurz vor 19 Uhr verbotswidrig auf dem Gehweg in Richtung Berliner Ring als ein

22-Jähriger mit seine PKW aus einer Hofeinfahrt in den fließenden Verkehr

einfahren wollte. Hierzu tastete er sich langsam auf den Gehweg vor. Die aus

Sicht des Autofahrers von rechts kommende Radfahrerin streifte die vordere

rechte Stoßstange des PKW und stürzte zu Boden. Hierbei zog sie sich Prellungen

am Handgelenk und Knie zu. Am PKW entstand Sachschaden.

Pkw verursacht Ölspur

Alzey-Heimersheim, K 7 (ots)

Der Fahrer eines Pkw befuhr am Sonntagmorgen, 02.05.2021, die K 7 in Richtung Alzey-Heimersheim. 150 m vor dem Ortseingang kam er von der Fahrbahn ab und beschädigte sich im Bankett offensichtlich die Ölwanne. Auf der weiteren, noch mehrere hundert Meter andauernden Fahrt, verlor der Pkw Öl. Am Auffindeort des Pkw in der Nähe des Bogenschießplatzes konnte der Fahrer nicht angetroffen werden. Zur Beseitigung der Verschmutzungen wurde die Feuerwehr hinzugezogen.

Verkehrsschilder mit Aufklebern beklebt

Alzey (ots)

Durch Zeugen wurde der Polizei Alzey am Sonntag, 02.05.2021, gg. 18:00 Uhr mitgeteilt, dass fünf männliche Personen in der Alzeyer Innenstadt Verkehrs- und Straßenschilder mit Aufklebern bekleben würden. Es stellte sich heraus, dass es sich um Aufkleber mit Bezug zu einer Fangruppierung eines Zweitliga-Fußballvereins handelt. Die Personen konnten in der Innenstadt festgestellt und kontrolliert werden. Die Personen trugen szenetypische Bekleidung und führte eine große Zahl an Aufklebern mit sich. Gegen die Personen wurde ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet.