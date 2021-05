Karlsruhe – Nach Geldbeuteldiebstahl in Haft

Eine 18-jährige Frau wurde am Sonntag gegen 13:45 Uhr in der Karlsruher

Innenstadt in einer Straßenbahn Opfer eines Diebstahls.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand lenkte ein Täter die Geschädigte und deren

Begleiterin ab, so dass ein zweiter Täter zunächst unbemerkt den Rucksack der

Geschädigten öffnen und den darin befindlichen Geldbeutel entwenden konnte.

Nachdem die Geschädigte bei Verlassen der Straßenbahn den Verlust des

Geldbeutels festgestellt und die beiden Männer, die ebenfalls aus der

Straßenbahn gestiegen waren, auf den Diebstahl angesprochen hatte, händigten die

beiden Männer den Geldbeutel wieder an die Geschädigte aus und flüchteten.

Im Rahmen der anschließenden Fahndungsmaßnahmen konnten Polizeibeamte kurz

darauf die beiden Tatverdächtigen im Alter von 22 und 26 Jahren vorläufig

festnehmen. Sie werden auf Antrag der Staatsanwaltschaft am Montag dem

Haftrichter vorgeführt.

Bad Schönborn – Hoher Sachschaden nach Brand eines Einfamilienhauses

Karlsruhe (ots) – Aus noch bislang unbekannter Ursache kam es am Sonntagabend in

der Dammstraße in Langenbrücken zu einem Brand eines Einfamilienhauses.

Glücklicherweise blieben die Bewohner dabei unverletzt. Der durch die Flammen

entstandene Sachschaden wird auf rund 80.000 Euro geschätzt.

Nach bisherigen Kenntnisstand wurde kurz vor 18 Uhr das Feuer in einer Werkstatt

im Erdgeschoss des Wohnhauses entdeckt. Da der Fluchtweg nach draußen durch die

starke Rauchentwicklung abgeschnitten war, mussten zwei der Bewohner durch die

eintreffenden Polizisten über den Balkon gerettet werden. Ein Hausbewohner wurde

durch die Beamten daran gehindert, das brennende Objekt wieder zu betreten.

Beim Eintreffen der umliegenden Feuerwehren stand das Wohnhaus bereits im

Vollbrand. Die insgesamt 120 Einsatzkräfte begannen unverzüglich mit den

Löscharbeiten. Nach Abschluss der umfangreichen Löschmaßnahmen, stellte man eine

weitere Rauchentwicklung an der isolierten Wand zum angebauten Nachbarn fest.

Dies wurde an mehreren Stellen punktuell gelöscht und zeigte schnell den

erhofften Erfolg. Eine Kontrolle der Einsatzstelle durch eine Drohne gegen 20:00

Uhr konnte keine weiteren Glutnester mehr erkennen. Aufgrund des Feuers ist das

Haus aktuell nicht bewohnbar. Gegen 22 Uhr waren die Einsatzmaßnahmen

abgeschlossen.

Beim Kriminalkommissariat Bruchsal werden die weiteren Ermittlungen zur

Brandursache geführt.

Ubstadt-Weiher / Bad Schönborn – Unbekannter beschädigt mehrere geparkte Fahrzeuge

Karlsruhe (ots) – An zunächst neun geparkten Fahrzeugen hat ein Unbekannter in

der Nacht zum Sonntag im Ortsteil Stettfeld, die jeweils linken Außenspiegel

umgeklappt und ein Spiegelgehäuse gänzlich abgeschlagen. Alle Fahrzeuge parkten

in der Zeit zwischen 21:30 Uhr und 05:30 Uhr, ordnungsgemäß an der parallel zur

Bundesstraße 3 in Richtung Langenbrücken gelegenen Moltkestraße. Der entstandene

Sachschaden beträgt rund 200 Euro. Teile des weggerissenen Spiegels wurden am

Beginn eines Radwegs in Richtung Langenbrücken gefunden. Möglicherweise besteht

daher ein Tatzusammenhang mit zwei weiteren Sachbeschädigungen in Bad

Schönborn-Langenbrücken. In der Zeuterner Straße waren im gleichen Zeitraum drei

Heckscheibenwischer an geparkten Autos abgebrochen worden. Der Sachschaden

dürfte sich auf mehrere hundert Euro belaufen.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07253 80260, an das

Polizeirevier Bad Schönborn zu wenden.

Karlsruhe – Mann beschädigt PKW – Polizei bittet um Hinweise

Karlsruhe-Bulach (ots) – Ein 39-Jähriger steht unter Verdacht, am vergangenen

Samstag einen in der Schenkenburgstraße geparkten PKW beschädigt zu haben.

Zeugen konnten wohl beobachten, dass der Mann gegen 21:20 Uhr mit einem langen

Metallstück sowie mit einem Küchenmesser den Lack des Fahrzeugs zerkratzte.

Darauf angesprochen, flüchtete der Unbekannte. Hinzugerufene Beamte des

Polizeireviers Karlsruhe West nahmen den Verdächtigen nur wenige Minuten später

vorläufig fest. Mutmaßliche Tatwerkzeuge führte der Festgenommene allerdings

nicht bei sich.

Wer hierzu sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit dem

Polizeirevier Karlsruhe-Südweststadt unter Telefon 0721/666-3411 in Verbindung

zu setzen.

Karlsruhe – Graffiti an Gebäude gesprüht – Flucht auf E-Scooter – Polizei bittet um Hinweise

Karlsruhe-Südweststadt (ots) – Zwei bislang unbekannte männliche Personen

besprühten am vergangenen Samstag gegen 16:00 Uhr eine Hausfassade sowie den

davor befindlichen Bodenbelag in der Kriegsstraße mit rotem

Baustellenmarkierungsspray. Beide Männer trugen jeweils einen Rucksack mit

auffälligen dreieckigen Applikationen in weiß-roter Farbe. Sie gingen im

Anschluss auf zwei E-Scootern in Richtung Ritterstraße flüchtig.

Wer hierzu sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit dem

Polizeirevier Karlsruhe-Südweststadt unter Telefon 0721/666-3411 in Verbindung

zu setzen.

Bruchsal – Alkoholisierte Pkw-Fahrerin aus dem Verkehr gezogen

Karlsruhe (ots) – Eine 53-jährige Pkw-Fahrerin befuhr am Samstagnacht gegen

00:30 Uhr die Bundesstraße 35a von der Bundesstraße 3 kommend. Kurz vor der

Abfahrt Forst fiel die Autofahrerin einem hinter ihr fahrenden Zeugen auf, da

sie in Schlangenlinien fuhr und in sehr langsamen Tempo unterwegs war. Der Zeuge

folgte daraufhin der Autofahrerin und informierte die Polizei. Die Beamten

konnten die offensichtlich betrunkene Autofahrerin schließlich im Postweg in

Forst in ihrem Fahrzeug sitzend feststellen. Sie unterzogen die 53-Jährige einer

Kontrolle und konnten hierbei deutlichen Alkoholgeruch bei ihr wahrnehmen. Ein

freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,9

Promille, weshalb die Frau zur Blutentnahme auf das Polizeirevier gebracht

wurde. Ihr Führerschein wurde einbehalten.

Rheinstetten – Alkoholisierter Autofahrer fährt in Schlangenlinien

Karlsruhe (ots) – Ein 56-jähriger Pkw-Fahrer war am Samstag gegen 19:00 Uhr auf

der Landesstraße 566 von Rheinstetten in Richtung Ettlingen unterwegs. An der

Einmündung zur Kreisstraße 3581 bog er nach links in Richtung

Rheinstetten-Silberstreifen ab. Während der Fahrt fiel er einer Zeugin, welche

hinter ihm fuhr, aufgrund seiner auffälligen Fahrweise auf. Da der Pkw-Fahrer in

Schlangenlinien fuhr und mit hoher Geschwindigkeit mehrfach von der Fahrbahn in

den Grünstreifen abkam, informierte die Zeugin die Polizei. Die Beamten trafen

den offensichtlich alkoholisierten Autofahrer schließlich im Buchenweg parkend

an und unterzogen ihn einer Kontrolle. Hierbei nahmen sie deutlichen

Alkoholgeruch bei dem 56-Jährigen wahr. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab

einen Wert von 1,4 Promille, weshalb der Mann zur Blutentnahme auf das

Polizeirevier gebracht wurde.

Karlsruhe – Aggressiver Mann am Friedrichsplatz – Corona-Verstöße

Karlsruhe (ots) – Nach einem Verstoß gegen die Corona-Verordnung wehrte sich am

Freitag, gegen 21 Uhr, ein aggressiver Mann am Friedrichsplatz gegen die

eingesetzten Herren des Kommunalen Ordnungsdienstes der Stadt Karlsruhe.

Die beiden Ordnungshüter wurden auf eine ungefähr siebenköpfige Personengruppe

unter den Arkaden am Friedrichsplatz aufmerksam, die eng beieinandersaßen und

keinen Mund-Nasen-Schutz trugen. Beim Verlassen ihres Fahrzeugs wurden die

beiden 39 und 45 Jahre alten Männer sofort anlasslos von dem Beschuldigten

beleidigt und verbal aggressiv angegangen. Alle anderen Personen zeigten sich

einsichtig bezüglich der Maßnahmen.

Nur der 23-Jährige wollte keine Ausweispapiere vorzeigen. Die beiden Herren des

Kommunalen Ordnungsdienstes konnten ihn an einer Wand fixieren, was zu einer

sichtlichen Beruhigung des Mannes führte. Zuvor hatte er sich mehrfach

körperlich zur Wehr gesetzt. Anschließend konnten seine Personalien festgestellt

werden.

Weder der Beschuldigte noch die beiden einschreitenden Männer wurden verletzt.

Alle Personen werden wegen Verstoßes gegen die Corona-Verordnung angezeigt, der

Aggressor auch noch wegen Beleidigung und Widerstand gegen die Ordnungshüter des

Kommunalen Ordnungsdienstes.

Karlsruhe – Mehrere Pkw beschädigt

Karlsruhe (ots) – Am frühen Samstagmorgen beschädigten vermutlich mehrere

Jugendliche insgesamt neun geparkte Fahrzeuge im Bereich der Karlsruher

Waldstadt.

Kurz nach 2 Uhr wurde der Polizei von einem Zeugen mitgeteilt, dass Jugendliche

im Bereich der Königsberger Straße sowie beim Waldstadtzentrum die Außenspiegel

an geparkten Fahrzeugen abtreten würden. Bei der anschließenden Überprüfung

konnten bislang neun beschädigte Pkw festgestellt werden. Des Weiteren gab der

Zeuge an, dass zwei der Jugendlichen in der Königsberger Straße zwei Fahrräder

entwendeten und mit diesen in Richtung Ernst-Reuter-Schule fahren würden. Trotz

einer sofort eingeleiteten Fahndung fehlt von den Jugendlichen bislang jede

Spur.

Zeugen oder weitere Geschädigte werden gebeten sich mit dem Polizeirevier

Karlsruhe-Waldstadt unter 0721/967180 in Verbindung zu setzen.

Karlsruhe – Junger Fuchs aus Gartenzaun befreit

Da sich ein kleiner Fuchs in ihrem Gartenzaun verfangen hatte und das Jungtier

sich offenbar in einer hilfsbedürftigen Lage befand, kontaktierte eine Frau am

Samstag gegen 05:00 Uhr die Polizei. Eine Streife des Polizeireviers

Karlsruhe-West suchte die Wohnadresse in Karlsruhe Grünwinkel auf. Die Beamten

fanden den Fuchs in einer Zaunmasche feststeckend vor. Mit dem Einverständnis

der Grundstücksbesitzerin wurde ein Stück Zaun durchtrennt. Der kleine Fuchs

konnte schließlich unverletzt befreit und wieder in die Natur entlassen werden.

350 Post- und Glückwunschkarten gestohlen

Karlsruhe (ots) – Am Abend des 1. Mai wurde ein 53-Jähriger dabei ertappt, wie

er zahlreiche Post- und Glückwunschkarten in einem Laden im Karlsruher

Hauptbahnhof stehlen wollte. 350 Karten im Wert von rund 435 Euro gingen

anschließend nicht an den Absender, sondern an den Besitzer zurück.

Eine Angestellte der Buchhandlung im Bahnhof stellte den Mann gegen 18:00 Uhr

vor dem Laden fest. Gerade steckte er die Karten in eine Tüte und wollte sich

damit entfernen. Bis zum Eintreffen einer Streife der Bundespolizei konnte sie

den Mann jedoch an der Flucht hindern.

Gegenüber den Beamten machte der mit 0,7 Promille alkoholisierte französische

Staatsangehörige keine Angaben. Somit bleibt vorerst unklar, ob die Karten zum

Feiertag verschickt oder anderweitig veräußert werden sollten.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen konnte der Mann seinen Weg

fortsetzen. In seinem Briefkasten wird ihn nun eine Anzeige wegen Diebstahls

erwarten.

Malsch – Mehrere Leitpfosten auf der Fahrbahn abgestellt – Zeugen gesucht

Karlsruhe (ots) – In der Nacht von Sonntag auf Montag platzierten bislang

Unbekannte mehrere Leitpfosten auf der Fahrbahn.

Gegen 02.50 Uhr am frühen Montagmorgen, befuhr eine Streifenwagenbesatzung die

Landesstraße 607. Unmittelbar nach dem Kreisverkehr bei Ettlingenweier in

Richtung Oberweier, stellten die Polizeibeamten einen auf der Fahrbahn stehenden

Leitpfosten fest. Auch auf der Gegenfahrbahn waren Leitpfosten mittig auf der

Fahrbahn platziert. Während die Ordnungshüter damit beschäftigt waren, die

Leitpfosten von der Straße zu räumen, erkannten sie drei komplett schwarz

gekleidete Personen die neben der Fahrbahn in Richtung Ettlingenweier rannten.

Eine Verfolgung der Personen blieb jedoch ohne Erfolg. Glücklicherweise kam es

durch die auf der Straße aufgestellten Leitpfosten zu keinem Schadensereignis.

Die Polizei in Ettlingen bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 07243 32000.

Karlsruhe – Vier brennende Altkleidercontainer im Stadtgebiet

Karlsruhe (ots) – Gleich vier brennende Altkleidercontainer wurden am

Samstagmorgen zwischen 2:15 Uhr und 6:15 Uhr in der Karlsruher Nordweststadt

durch Passanten gemeldet. Wie hoch der durch das Feuer entstandene Sachschaden

ist, kann zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht gesagt werden.

Nach bisherigem Kenntnisstand zündeten bislang Unbekannte an vier

unterschiedlichen Örtlichkeiten die Kleidercontainer an. Durch die

Berufsfeuerwehr Karlsruhe konnten die Flammen rasch gelöscht werden. Durch die

starke Hitzeentwicklung wurde ein Außenspiegel eines abgestellten Wohnmobils

leicht in Mitleidenschaft gezogen. Eine Fahndung nach der unbekannten

Täterschaft verlief bislang erfolglos.

Karlsruhe – Fahrraddieb festgenommen – Polizei sucht Geschädigte

Karlsruhe (ots) – Zwei Zeugen waren es, die die Polizei am Samstagnachmittag in

die Lage versetzten einen Fahrraddieb im Karlsruher Hauptbahnhof festzunehmen.

Gegen 15.45 Uhr wurde über Notruf gemeldet, dass am dortigen Vorplatz ein Mann

gerade vergeblich versucht habe, drei Fahrräder zu entwenden. Beim vierten

Versuch sei es ihm dann gelungen, das Fahrrad zu stehlen. Den verständigten

Polizisten gelang es dann anhand der guten Beschreibung den 28-Jährigen in der

Bahnhofshalle zu entdecken und festzunehmen. Das gestohlene Fahrrad hatte er

zuvor unweit des Tatorts abgestellt. Es wurde bis zur Ermittlung des Eigentümers

sichergestellt.

Bei der Durchsuchung des Tatverdächtigen stellten die Beamten dann nicht nur

entsprechendes Aufbruchswerkzeug und ein Springmesser fest, sondern auch

mutmaßliches Diebesgut. Darunter zwei Fahrradcomputer und eine abmontierte

Bremsanlage.

Während der darauffolgenden Ingewahrsamnahme trat er einen der Beamten gegen die

Brust. Wodurch er nun nicht nur der Anzeigen wegen Diebstahls und Verstoßes

gegen das Waffengesetz, sondern auch wegen Widerstands gegen

Vollstreckungsbeamte entgegen entgegensieht.

Sollten sie Beschädigungen an ihrem zu dieser Zeit am Bahnhofsplatz abgestellten

Fahrrad bzw. Fahrradzubehör festgestellt haben, melden Sie sich bitte beim

ermittlungsführenden Polizeirevier Karlsruhe-Südweststadt (0721 666-3411).

Karlsruhe-Daxlanden – Brand einer Gartenhütte

Karlsruhe (ots) – Am Samstagmorgen fiel eine Gartenhütte in einem

Kleingartenverein in der Hermann-Schneider-Allee im Kalrsruher Stadtteil

Daxlanden einem Feuer zum Opfer. Die 44-jährige Eigentümerin selbst war es, die

auf Anruf einer vor Ort befindlichen Zeugin gegen 10.00 Uhr die Feuerwehr

verständigte. Diese konnte nach ihrem Eintreffen die in Vollbrand befindliche

Hütte zwar löschen, die Überreste der Hütte waren allerdings bereits so stark

beschädigt, dass an eine weitere Nutzung nicht mehr zu denken ist.

Nach ersten Schätzungen beläuft sich der Schaden auf circa 10.000 Euro. Die

Brandursache ist bislang unklar.

Bruchsal – Millionenschaden bei Großbrand von Produktionsfirma in Bruchsal

Bruchsal (ots) – Beim Großbrand einer kunststoffverarbeitenden Firma in der

Ernst-Blickle-Straße in Bruchsal ist in der Nacht zum Montag nach ersten

Schätzungen ein Gesamtschaden von mehreren Millionen Euro entstanden. Bislang

wurde niemand verletzt. Die Löscharbeiten unter Einsatz von bis zu 300

Feuerwehrleuten werden voraussichtlich noch Stunden andauern.

Gegen 22.25 Uhr hat ersten Erkenntnissen zufolge ein Mitarbeiter an einer

Verladerampe der Firma ein Feuer wahrgenommen, das sich trotz erster

Löschversuche schnell ausbreitete und auf die Produktionshalle übergriff.

Zeitweilig schlugen die Flammen bei starker Rauchentwicklung bis zu 50 Meter in

die Höhe. Es kam unterdessen zu mehreren Verpuffungen, in deren Folge

Kunststoffschlacke in die Luft geschleudert wurde und in der näheren Umgebung zu

Boden fiel. Gebäudeteile stürzten aufgrund der starken Brandzehrung in sich

zusammen. Ein Übergreifen auf eine danebenstehende Halle war von den

Einsatzkräften der Feuerwehr, die aus den umliegenden Ortschaften und Bruchsal

selbst zusammengezogen wurden, zu verhindern.

Vorsorglich wurde die Bahntrasse auf der Strecke Heidelberg-Bruchsal-Karlsruhe

bis gegen 01.00 Uhr in beiden Fahrtrichtungen voll gesperrt. Nachdem das

Brandgeschehen durch die Bekämpfung der Wehrleute weitgehend unter Kontrolle und

im Wesentlichen eingedämmt war, konnte die Strecke wieder freigegeben werden.

Zur Brandbeobachtung war auch bis kurz vor 01.00 Uhr ein Polizeihubschrauber im

Einsatz. Darüber hinaus sind bis zu sieben Streifenbesatzungen der Polizei mit

Absperr- und Verkehrslenkungsmaßnahmen eingesetzt. Zusätzlich sind die

Rettungsdienste mit etwa 30 Kräften zu aller Vorsorge präsent.

Vor Ort machten sich die Bruchsaler Oberbürgermeisterin Petzold-Schick und

Bürgermeister Glaser ein Bild von dem Geschehen und von der Brandbekämpfung.

Wie es zu dem Feuer kam, ist derzeit noch völlig unklar. Die Kriminalpolizei hat

hierzu erste Ermittlungen aufgenommen.