Mannheim: Corona-Party auf Firmengelände aufgelöst

Mannheim (ots) – In der Lagerhalle einer Firma in der Friesenheimer Straße

feierten in der Nacht von Samstag auf Sonntag mindestens 15 Personen eine

lautstarke Party, weshalb die Polizei durch Anrufe von Zeugen auf den Plan

gerufen wurde, einzuschreiten.

Mit insgesamt acht Streifen und einem Polizeihund wurde der Firmenkomplex gegen

23.40 Uhr am Samstagabend angefahren und umstellt.

Als die Partyteilnehmer dies bemerkten, suchten einige von ihnen ihr Heil in der

Flucht im Dunkeln und versteckten sich auf dem weitläufigen Firmengelände.

Letztendlich wurden die Personalien 15 teilweise erheblich betrunkener Personen

festgestellt, die zum Großteil sehr aggressiv den Beamten gegenübertraten. Allen

wurden Platzverweise erteilt.

Ein saftiges Bußgeld dürfte ihnen demnächst vom Ordnungsamt zugestellt werden.

Gegen den Organisator der Party sowie den Vermieter der Halle wird gesondert

ermittelt.

Bis Ruhe eingekehrt war, dauert es bis kurz vor 1.30 Uhr am frühen

Sonntagmorgen.

Mannheim-Schönau: Auseinandersetzung zwischen mehreren Jugendlichen – Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Schönau: (ots) – Die Polizei sucht einen Spaziergänger, der bereits am

Dienstag, den 27.04.2021 vermutlich Zeuge eines Vorfalls zwischen mehreren

Jugendlichen im Käfertaler Wald wurde. Nach bisherigem Kenntnisstand sollen sich

zwei Mädchen mit mehreren männlichen Jugendlichen zwischen 16.00 und 18.00 Uhr

im Wald zwischen den Stadtteilen Schönau und Blumenau, in der Nähe der

Autobahnbrücke der A6, verabredet haben. Im Laufe des Zusammentreffens soll es

zu einer Auseinandersetzung gekommen sein. Ein ca. 50-60-jähriger bärtiger Mann

mit einer roten Mütze und einem mittelgroßen schwarz-weiß-grau melierten Hund

soll die Gruppe angesprochen und möglicherweise auch fotografiert haben. Dieser

Spaziergänger bzw. Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem Vorfall machen

können, werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst, Tel.: 0621/174-4444,

in Verbindung zu setzen.

Mannheim-Rheinau: Unfallflucht mit hohem Schaden; Zeugen gesucht

Mannheim-Rheinau (ots) – Vermutlich in der Nacht von Donnerstag auf Freitag

wurde ein VW Golf Kombi, der in der Relaisstraße, Höhe Anwesen Nr. 14 abgestellt

war, von einem noch unbekannten Autofahrer erheblich beschädigt. Der Sachschaden

wird auf über 5.000.- Euro geschätzt.

Der Unfallhergang lässt sich derzeit noch nicht rekonstruieren. Allerdings

dürfte das Fahrzeug des Verursachers ebenfalls erheblich beschädigt worden sein.

Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier MA-Neckarau, Tel.: 0621/83397-0

zu melden.

Mannheim-Rheinau: Verbotenes Fahrzeugrennen zwischen Golf und Mercedes – Geschädigte gesucht

Mannheim-Rheinau (ots) – Ein Autorennen lieferten sich am Sonntagabend im

Stadtteil Rheinau ein 18-jähriger Golf-GTI-Fahrer und ein 21-jähriger

Mercedes-Fahrer. Einer Polizeistreife fielen die beiden nebeneinanderstehenden

Autofahrer an der Ampel an der Kreuzung Rhenaniastraße/Schwetzinger Landstraße

auf. Beim Umschalten auf Grün beschleunigten beide und rasten mit überhöhter

Geschwindigkeit die Schwetzinger Landstraße in Richtung der B 36 nach Mannheim

davon. An der Verengung auf eine Fahrspur und der Zufahrt zur B 36 in Richtung

Mannheim setzte sich der Golf-Fahrer knapp hinter den Mercedes und beide fuhren

mit der höchstmöglichen Geschwindigkeit auf die B 36 auf. Der Golf zog über die

durchgezogene Linie unmittelbar auf die linke Fahrspur, der Mercedes wechselte

auf den rechten Fahrstreifen. Beide Fahrer beschleunigten ihre Fahrzeuge

zunächst weiter. Während der Mercedes beim Erblicken des Streifenfahrzeugs

abbremste, beschleunigte der Golf weiter und fuhr unter ständigem

Fahrstreifenwechsel in Richtung Stadtmitte. Obwohl die Beamten dem Golf mit

einer Geschwindigkeit jenseits der 200 km/h folgten, konnten sie den 18-Jährigen

erst einholen, als dieser an der Ausfahrt Pfingstberg die B 36 wieder verließ

und links in Richtung Rheinau abbog. In der Waldseestraße konnte der Golf

schließlich gestoppt und kontrolliert werden. Im Fahrzeug saßen neben dem

18-jährigen Fahrer drei weitere Personen.

Der Mercedes fuhr an der Ausfahrt Pfingstberg nach rechts in Richtung Hochstätt

und konnte im Rahmen einer Fahndung durch Polizeibeamte des Polizeireviers

Käfertal nahe seiner Wohnanschrift festgestellt werden. Bei dessen Kontrolle

bemerkten die Beamten deutliche Anzeichen für Drogenkonsum. Bei dem Drogentest

versuchte der junge Mann, aus einem in seiner Unterwäsche versteckten Behältnis

künstlichen Urin in den Becher zu geben. Die Beamten bemerkten dies jedoch und

konnten eine reguläre Urinprobe erheben. Damit reagierte ein Drogentest positiv

auf Cannabis.

Gegen beide jungen Männer wird nun wegen Teilnahme an einem verbotenen

Kraftfahrzeugrennen ermittelt. Gegen den Fahrer des Mercedes zusätzlich wegen

Verkehrsteilnahme unter Drogeneinflusses sowie Verdachts des Drogenbesitzes.

Beider Fahrer mussten ihre Führerscheine abgeben.

Geschädigte, die durch die Fahrweise der beiden Autofahrer gefährdet worden

waren, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Neckarau, Tel.:

0621/83397-0 zu melden.

Mannheim-Oststadt: Brandalarm in Bankfiliale – Gebäude wurde evakuiert; Pressemeldung Nr. 2

Mannheim-Oststadt (ots) – Am Montagmittag gegen 13:40 Uhr löste der Brandalarm

einer Bankfiliale in der Otto-Beck-Straße aus, nachdem im Keller des Gebäudes,

aus bislang nicht bekannter Ursache, eine Löschgasflasche explodierte. Nach

derzeitigem Ermittlungsstand ist die Löschgasflasche Bestandteil einer

stillgelegten Löschanlage des Rechenzentrums. Ca. 70 Personen mussten das

Gebäude verlassen. Verletzt wurde niemand. Ob das Gebäude beschädigt wurde, ist

derzeit noch unbekannt. Ein Sachbverständiger wurde bereits vorab informiert.

Experten der Berufsfeuerwehr Mannheim suchen derzeit nach weiteren Schadstellen.

Wann das Gebäude wieder betreten werden kann, ist derzeit noch nicht bekannt.

Auch zur Schadenshöhe liegen aktuell noch keine Erkenntnisse vor. Es wird

nachberichtet.

Mannheim: Zwei Vorfälle von Hundebiss – Polizei ermittelt

Mannheim (ots) – Gleich zwei Vorfälle von fahrlässiger Körperverletzung durch

Hundebiss nahmen die Polizeibeamten am Sonntag in Mannheim auf.

Bereits gegen 11:00 Uhr löste eine französische Bulldogge einer 49-Jährigen

einen Polizeieinsatz aus, nachdem der angeleinte Hund einem vorbeilaufenden

Fahrgast in der Straßenbahnlinie 1, Bereich der Endhaltestelle Schönau,

unvermittelt in das Knie biss. Eine ärztliche Versorgung lehnte der 59-jährige

Geschädigte ab. Ob bei dem Hund, wie von der Besitzerin angegeben, bereits eine

Wesensprüfung erfolgte, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen des

Polizeireviers Mannheim-Sandhofen. Gegen 18:00 Uhr mussten dann die Beamten des

Polizeireviers Mannheim-Käfertal ausrücken, nachdem ein angeleinter

Stafford-Terrier-Mischling beim Gassi gehen eine 54-jährigen Frau ebenfalls

unvermittelt ansprang und diese in den Unterarm biss. Da die Frau bei dem

Angriff stürzte und zudem unter Schock stand, wurde ein Rettungswagen

hinzugerufen. Nach der medizinischen Erstversorgung vor Ort konnte die Frau

ihren Nachhauseweg schließlich fortsetzen. Derzeit wird geprüft, ob die

Hundebesitzerin gegen eine bestehende Maulkorbpflicht verstoßen hat.

Gegen beide Hundehalter wird nun wegen Verdachts der Fahrlässigen

Körperverletzung ermittelt. Des Weiteren wurde die Stadt Mannheim sowie das

Veterinäramt verständigt, die sich nun mit dem Wesen der beiden Tiere und der

Hundehaltung der beiden Besitzer befassen.

Mannheim-Käfertal: 40-Jähriger unter Drogeneinfluss mit dem Auto unterwegs

Mannheim-Käfertal (ots) – Am Freitagnachmittag war ein 40-jähriger Mann unter

Drogeneinfluss mit dem Auto im Stadtteil Käfertal unterwegs. Einer

Polizeistreife fiel der Mann auf, als er gegen 17.30 Uhr mit seinem Mazda in der

Oskar-von Miller-Straße unterwegs war. Nachdem die Beamten das Fahrzeug gestoppt

hatten, bemerkten sie sogleich, dass der 29-jährige Fahrer deutlich unter

Drogeneinfluss stand. Ein Drogentest bestätigte den Eindruck und reagierte

positiv auf Amphetamin und Cannabis. Dem Mann wurde auf dem Polizeirevier

Mannheim-Käfertal eine Blutprobe entnommen. Einen Führerschein konnte der Mann,

der über keinen festen Wohnsitz im Bundesgebiet verfügt, nicht vorweisen. Gegen

ihn wird nun wegen Verkehrsteilnahme unter Drogeneinflusses, Verdacht des

Drogenbesitzes und Verdacht des Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt. Er wurde

nach Entrichtung einer Sicherheitsleistung wieder auf freien Fuß entlassen.

Mannheim-Feudenheim: Betrunkener Autofahrer verursacht Verkehrsunfall und haut ab

Mannheim-Feudenheim (ots) – Einen Verkehrsunfall verursachte am Samstagabend ein

29-jähriger Autofahrer im Stadtteil Feudenheim und flüchtete anschließend vor

der Unfallstelle. Der Mann war kurz nach 19 Uhr zunächst auf der B38a in

Richtung Feudenheim unterwegs. An der Kreuzung zur Hauptstraße/Feudenheimer

Straße bog er nach rechts in die Hauptstraße in Richtung Feudenheim ab. Hierbei

kam er nach links von seiner Fahrspur ab und stieß gegen ein Verkehrszeichen und

streifte die dahinter befindliche Fußgängerampel. Er setzte seine Fahrt danach

unbeeindruckt fort. Eine Rettungswagenbesatzung beobachtete den Unfall jedoch

und verständigte die Polizei. Der Mercedes-Fahrer stoppte sein Fahrzeug

schließlich in der Scheffelstraße und setzte seine Flucht zu Fuß in Richtung

Ziethenstraße fort. Hier konnte er durch eine Polizeistreife festgestellt und

festgenommen werden. Der Mann war stark alkoholisiert und konnte sich kaum auf

den Beinen halten. Ein Alkoholtest am Festnahmeort ergab einen Wert von über 2,8

Promille. Der 29-Jährige wurde zum Polizeirevier Mannheim-Käfertal gebracht, wo

ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Gegen ihn wird nun wegen

Straßenverkehrsgefährdung ermittelt, sein Führerschein wurde in Verwahrung

genommen.

Mannheim: Die Polizei-News

Mannheim: Corona-Party auf Firmengelände aufgelöst

Mannheim (ots) – In der Lagerhalle einer Firma in der Friesenheimer Straße

feierten in der Nacht von Samstag auf Sonntag mindestens 15 Personen eine

lautstarke Party, weshalb die Polizei durch Anrufe von Zeugen auf den Plan

gerufen wurde, einzuschreiten.

Mit insgesamt acht Streifen und einem Polizeihund wurde der Firmenkomplex gegen

23.40 Uhr am Samstagabend angefahren und umstellt.

Als die Partyteilnehmer dies bemerkten, suchten einige von ihnen ihr Heil in der

Flucht im Dunkeln und versteckten sich auf dem weitläufigen Firmengelände.

Letztendlich wurden die Personalien 15 teilweise erheblich betrunkener Personen

festgestellt, die zum Großteil sehr aggressiv den Beamten gegenübertraten. Allen

wurden Platzverweise erteilt.

Ein saftiges Bußgeld dürfte ihnen demnächst vom Ordnungsamt zugestellt werden.

Gegen den Organisator der Party sowie den Vermieter der Halle wird gesondert

ermittelt.

Bis Ruhe eingekehrt war, dauert es bis kurz vor 1.30 Uhr am frühen

Sonntagmorgen.

Mannheim-Schönau: Auseinandersetzung zwischen mehreren Jugendlichen – Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Schönau: (ots) – Die Polizei sucht einen Spaziergänger, der bereits am

Dienstag, den 27.04.2021 vermutlich Zeuge eines Vorfalls zwischen mehreren

Jugendlichen im Käfertaler Wald wurde. Nach bisherigem Kenntnisstand sollen sich

zwei Mädchen mit mehreren männlichen Jugendlichen zwischen 16.00 und 18.00 Uhr

im Wald zwischen den Stadtteilen Schönau und Blumenau, in der Nähe der

Autobahnbrücke der A6, verabredet haben. Im Laufe des Zusammentreffens soll es

zu einer Auseinandersetzung gekommen sein. Ein ca. 50-60-jähriger bärtiger Mann

mit einer roten Mütze und einem mittelgroßen schwarz-weiß-grau melierten Hund

soll die Gruppe angesprochen und möglicherweise auch fotografiert haben. Dieser

Spaziergänger bzw. Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem Vorfall machen

können, werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst, Tel.: 0621/174-4444,

in Verbindung zu setzen.

Mannheim-Rheinau: Unfallflucht mit hohem Schaden; Zeugen gesucht

Mannheim-Rheinau (ots) – Vermutlich in der Nacht von Donnerstag auf Freitag

wurde ein VW Golf Kombi, der in der Relaisstraße, Höhe Anwesen Nr. 14 abgestellt

war, von einem noch unbekannten Autofahrer erheblich beschädigt. Der Sachschaden

wird auf über 5.000.- Euro geschätzt.

Der Unfallhergang lässt sich derzeit noch nicht rekonstruieren. Allerdings

dürfte das Fahrzeug des Verursachers ebenfalls erheblich beschädigt worden sein.

Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier MA-Neckarau, Tel.: 0621/83397-0

zu melden.

Mannheim-Rheinau: Verbotenes Fahrzeugrennen zwischen Golf und Mercedes – Geschädigte gesucht

Mannheim-Rheinau (ots) – Ein Autorennen lieferten sich am Sonntagabend im

Stadtteil Rheinau ein 18-jähriger Golf-GTI-Fahrer und ein 21-jähriger

Mercedes-Fahrer. Einer Polizeistreife fielen die beiden nebeneinanderstehenden

Autofahrer an der Ampel an der Kreuzung Rhenaniastraße/Schwetzinger Landstraße

auf. Beim Umschalten auf Grün beschleunigten beide und rasten mit überhöhter

Geschwindigkeit die Schwetzinger Landstraße in Richtung der B 36 nach Mannheim

davon. An der Verengung auf eine Fahrspur und der Zufahrt zur B 36 in Richtung

Mannheim setzte sich der Golf-Fahrer knapp hinter den Mercedes und beide fuhren

mit der höchstmöglichen Geschwindigkeit auf die B 36 auf. Der Golf zog über die

durchgezogene Linie unmittelbar auf die linke Fahrspur, der Mercedes wechselte

auf den rechten Fahrstreifen. Beide Fahrer beschleunigten ihre Fahrzeuge

zunächst weiter. Während der Mercedes beim Erblicken des Streifenfahrzeugs

abbremste, beschleunigte der Golf weiter und fuhr unter ständigem

Fahrstreifenwechsel in Richtung Stadtmitte. Obwohl die Beamten dem Golf mit

einer Geschwindigkeit jenseits der 200 km/h folgten, konnten sie den 18-Jährigen

erst einholen, als dieser an der Ausfahrt Pfingstberg die B 36 wieder verließ

und links in Richtung Rheinau abbog. In der Waldseestraße konnte der Golf

schließlich gestoppt und kontrolliert werden. Im Fahrzeug saßen neben dem

18-jährigen Fahrer drei weitere Personen.

Der Mercedes fuhr an der Ausfahrt Pfingstberg nach rechts in Richtung Hochstätt

und konnte im Rahmen einer Fahndung durch Polizeibeamte des Polizeireviers

Käfertal nahe seiner Wohnanschrift festgestellt werden. Bei dessen Kontrolle

bemerkten die Beamten deutliche Anzeichen für Drogenkonsum. Bei dem Drogentest

versuchte der junge Mann, aus einem in seiner Unterwäsche versteckten Behältnis

künstlichen Urin in den Becher zu geben. Die Beamten bemerkten dies jedoch und

konnten eine reguläre Urinprobe erheben. Damit reagierte ein Drogentest positiv

auf Cannabis.

Gegen beide jungen Männer wird nun wegen Teilnahme an einem verbotenen

Kraftfahrzeugrennen ermittelt. Gegen den Fahrer des Mercedes zusätzlich wegen

Verkehrsteilnahme unter Drogeneinflusses sowie Verdachts des Drogenbesitzes.

Beider Fahrer mussten ihre Führerscheine abgeben.

Geschädigte, die durch die Fahrweise der beiden Autofahrer gefährdet worden

waren, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Neckarau, Tel.:

0621/83397-0 zu melden.

Mannheim-Oststadt: Brandalarm in Bankfiliale – Gebäude wurde evakuiert; Pressemeldung Nr. 2

Mannheim-Oststadt (ots) – Am Montagmittag gegen 13:40 Uhr löste der Brandalarm

einer Bankfiliale in der Otto-Beck-Straße aus, nachdem im Keller des Gebäudes,

aus bislang nicht bekannter Ursache, eine Löschgasflasche explodierte. Nach

derzeitigem Ermittlungsstand ist die Löschgasflasche Bestandteil einer

stillgelegten Löschanlage des Rechenzentrums. Ca. 70 Personen mussten das

Gebäude verlassen. Verletzt wurde niemand. Ob das Gebäude beschädigt wurde, ist

derzeit noch unbekannt. Ein Sachbverständiger wurde bereits vorab informiert.

Experten der Berufsfeuerwehr Mannheim suchen derzeit nach weiteren Schadstellen.

Wann das Gebäude wieder betreten werden kann, ist derzeit noch nicht bekannt.

Auch zur Schadenshöhe liegen aktuell noch keine Erkenntnisse vor. Es wird

nachberichtet.

Mannheim: Zwei Vorfälle von Hundebiss – Polizei ermittelt

Mannheim (ots) – Gleich zwei Vorfälle von fahrlässiger Körperverletzung durch

Hundebiss nahmen die Polizeibeamten am Sonntag in Mannheim auf.

Bereits gegen 11:00 Uhr löste eine französische Bulldogge einer 49-Jährigen

einen Polizeieinsatz aus, nachdem der angeleinte Hund einem vorbeilaufenden

Fahrgast in der Straßenbahnlinie 1, Bereich der Endhaltestelle Schönau,

unvermittelt in das Knie biss. Eine ärztliche Versorgung lehnte der 59-jährige

Geschädigte ab. Ob bei dem Hund, wie von der Besitzerin angegeben, bereits eine

Wesensprüfung erfolgte, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen des

Polizeireviers Mannheim-Sandhofen. Gegen 18:00 Uhr mussten dann die Beamten des

Polizeireviers Mannheim-Käfertal ausrücken, nachdem ein angeleinter

Stafford-Terrier-Mischling beim Gassi gehen eine 54-jährigen Frau ebenfalls

unvermittelt ansprang und diese in den Unterarm biss. Da die Frau bei dem

Angriff stürzte und zudem unter Schock stand, wurde ein Rettungswagen

hinzugerufen. Nach der medizinischen Erstversorgung vor Ort konnte die Frau

ihren Nachhauseweg schließlich fortsetzen. Derzeit wird geprüft, ob die

Hundebesitzerin gegen eine bestehende Maulkorbpflicht verstoßen hat.

Gegen beide Hundehalter wird nun wegen Verdachts der Fahrlässigen

Körperverletzung ermittelt. Des Weiteren wurde die Stadt Mannheim sowie das

Veterinäramt verständigt, die sich nun mit dem Wesen der beiden Tiere und der

Hundehaltung der beiden Besitzer befassen.

Mannheim-Käfertal: 40-Jähriger unter Drogeneinfluss mit dem Auto unterwegs

Mannheim-Käfertal (ots) – Am Freitagnachmittag war ein 40-jähriger Mann unter

Drogeneinfluss mit dem Auto im Stadtteil Käfertal unterwegs. Einer

Polizeistreife fiel der Mann auf, als er gegen 17.30 Uhr mit seinem Mazda in der

Oskar-von Miller-Straße unterwegs war. Nachdem die Beamten das Fahrzeug gestoppt

hatten, bemerkten sie sogleich, dass der 29-jährige Fahrer deutlich unter

Drogeneinfluss stand. Ein Drogentest bestätigte den Eindruck und reagierte

positiv auf Amphetamin und Cannabis. Dem Mann wurde auf dem Polizeirevier

Mannheim-Käfertal eine Blutprobe entnommen. Einen Führerschein konnte der Mann,

der über keinen festen Wohnsitz im Bundesgebiet verfügt, nicht vorweisen. Gegen

ihn wird nun wegen Verkehrsteilnahme unter Drogeneinflusses, Verdacht des

Drogenbesitzes und Verdacht des Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt. Er wurde

nach Entrichtung einer Sicherheitsleistung wieder auf freien Fuß entlassen.

Mannheim-Feudenheim: Betrunkener Autofahrer verursacht Verkehrsunfall und haut ab

Mannheim-Feudenheim (ots) – Einen Verkehrsunfall verursachte am Samstagabend ein

29-jähriger Autofahrer im Stadtteil Feudenheim und flüchtete anschließend vor

der Unfallstelle. Der Mann war kurz nach 19 Uhr zunächst auf der B38a in

Richtung Feudenheim unterwegs. An der Kreuzung zur Hauptstraße/Feudenheimer

Straße bog er nach rechts in die Hauptstraße in Richtung Feudenheim ab. Hierbei

kam er nach links von seiner Fahrspur ab und stieß gegen ein Verkehrszeichen und

streifte die dahinter befindliche Fußgängerampel. Er setzte seine Fahrt danach

unbeeindruckt fort. Eine Rettungswagenbesatzung beobachtete den Unfall jedoch

und verständigte die Polizei. Der Mercedes-Fahrer stoppte sein Fahrzeug

schließlich in der Scheffelstraße und setzte seine Flucht zu Fuß in Richtung

Ziethenstraße fort. Hier konnte er durch eine Polizeistreife festgestellt und

festgenommen werden. Der Mann war stark alkoholisiert und konnte sich kaum auf

den Beinen halten. Ein Alkoholtest am Festnahmeort ergab einen Wert von über 2,8

Promille. Der 29-Jährige wurde zum Polizeirevier Mannheim-Käfertal gebracht, wo

ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Gegen ihn wird nun wegen

Straßenverkehrsgefährdung ermittelt, sein Führerschein wurde in Verwahrung

genommen.