Schwetzingen: Drogen bei Fahrzeugkontrolle entdeckt

Schwetzingen (ots) – Am Sonntagabend wurden Drogen bei einer Fahrzeugkontrolle

sichergestellt. Das mit zwei Männern besetzte Fahrzeuge wurde gegen 19.45 Uhr im

Ostpreußenring angehalten. Da Marihuanageruch aus dem Auto drang, wurde das

Fahrzeug durchsucht. Zunächst wurden drei Päckchen mit geringen Mengen des

Stoffes im Handschuhfach aufgefunden. In einer Tasche im Kofferraum fielen den

Beamten weitere 50 Gramm Cannabis sowie wenige Gramm Amphetamin in die Hände.

Beim Eigentümer der Tasche, einem 37-jährigen Griechen wurden zudem mehrere

hundert Euro in szenetypischer Stückelung sichergestellt.

Nach Abschluss der ersten Ermittlungsschritte wurde der 37-Jährige wieder auf

freien Fuß gesetzt. Wegen des Verdachts, mit Cannabis und Amphetamin gehandelt

zu haben, sind die Ermittlungen gegen ihn eingeleitet.

Ob der 33-jährige Fahrer des Fahrzeuges ebenfalls gegen das

Betäubungsmittelgesetz verstieß, ist Gegenstand weiterer Ermittlungen des

Polizeireviers Schwetzingen.

Hemsbach: Versuchter Einbruch in Penny-Markt; ein Tatverdächtiger vorläufig festgenommen; Zeugen gesucht

Hemsbach (ots) – Nach einem versuchten Einbruch in einen Discountmarkt in der

Wilhelm-Busch-Straße wurde im Rahmen der Fahndung ein 16-jähriger Verdächtiger

vorläufig festgenommen.

Er soll gegen Mitternacht mit einem noch unbekannten Mittäter versucht haben, in

den Markt einzudringen. Als die erste Streife am Tatort eintraf flüchteten beide

zunächst. Um wen es sich bei diesem Mittäter handelte, ist Gegenstand der

Ermittlungen.

Bereits eine Stunde vor der Tat hatten Zeugen beobachtet, wie sich mindestens

zwei Personen am Eingang des Penny-Markt, zwischen den Einkaufswagen aufgehalten

hatten. Es waren auch laute Knallgeräusche zu hören, wie sie beim Einschlagen

einer Glasscheibe entstehen. Als mehrmals der Bewegungsmelder anging, flüchteten

beide.

Dieselben Täter kamen laut Zeugen rund eine Stunde später wieder zurück, um

möglicherweise ihre Tat zu vollenden, was nicht gelang und lediglich einen

Schaden an der Eingangstür verursachte.

Der festgenommene Jugendliche wurde nach Beendigung der ersten

Ermittlungsschritte von einem Erziehungsberechtigten beim Polizeirevier Weinheim

abgeholt.

Die weiteren Ermittlungen hat der Polizeiposten Hemsbach übernommen.

Den ersten Erkenntnissen zufolge, sollte die Eingangstür mit einem Hammer oder

einem ähnlichen Werkzeug eingeschlagen werden. Es ist nicht auszuschließend,

dass der oder die Täter dieses Werkzeug auf ihrer Flucht weggeworfen haben. Eine

Absuche der Fluchtrichtungen beider Verdächtigen verlief bislang ohne Ergebnis.

Möglicherweise wurde das oder die Tatwerkzeuge auch in einen Vorgarten geworfen.

Der gesuchte zweite Täter wird wie folgt beschrieben: ca. 180 cm; dunkle

Kleidung (schwarze Hose, schwarze Jacke und schwarze Base-Cap)

Hinweise bitte an den Polizeiposten Hemsbach, Tel.: 06201/71207 oder an das

Polizeirevier Weinheim, Tel.: 06201/1003-0.

Ladenburg/Rhein-Neckar-Kreis: Ansammlung mit 150 Personen auf der Ladenburger Neckarwiese nach Verstößen gegen die CoronaVO beendet

Ladenbburg (ots) – Nach einem bundesweiten Aufruf in den sozialen Medien zu

einem „gemeinsamen Frühstück“ konnte am Sonntagnachmittag, gegen 15.10 Uhr, eine

Ansammlung von circa 150 Personen auf der Ladenburger Neckarwiese festgestellt

werden. Da die Mindestabstände teilweise unterschritten waren und musikalische

Darbietungen erfolgten, wurde die Ansammlung aufgrund vorliegender Verstöße

gegen die Corona-Vorschriften aufgelöst.

Gemeinsam mit Mitarbeitern der Stadt Ladenburg wurden die Personen aufgefordert

die Örtlichkeit zu verlassen. Der Großteil der Personen kam der Aufforderung

nach. Gegen 27 Personen, die sich zunächst uneinsichtig zeigten, mussten

Platzverweise ausgesprochen werden. Eine sich danach bildende spontane

Versammlung von 8 Personen wurde durch das Ordnungsamt Ladenburg untersagt.

Insgesamt wurden 10 Verstöße gegen die CoronaVO und anderweitige Vorschriften

zur Anzeige gebracht. Ein Veranstaltungsteilnehmer muss sich verantworten, da er

die Einsatzkräfte beleidigt hatte.

Eberbach, Rhein-Neckar-Kreis: BMW-Fahrer gerät auf Gegenfahrbahn – Zeugen gesucht!

Eberbach. Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Freitag gegen 11:20 Uhr verständigte ein

aufmerksamer Autofahrer die Polizei, nachdem er auf der B37 in Fahrtrichtung

Eberbach einen BMW-Fahrer feststellte, der Schlangenlinien fuhr und aus nicht

ersichtlichen Gründen immer wieder auf die Gegenfahrbahn geriet. Zu einer

konkreten Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer soll es hierbei nicht gekommen

sein. Während der Anrufer dem BMW in sicherem Abstand folgte, lotste er die

hinzugerufenen Beamten des Polizeireviers Eberbach auf die L524 in Fahrtrichtung

Waldbrunn. Noch bevor der BMW-Fahrer durch die Polizisten angehalten werden

konnte, suchte dieser selbstständig den Waldparkplatz „Burg Eberbach“ auf. Dort

wurde der Mann umgehend kontrolliert. Der 45-Jährige wirkte stark benommen und

nicht verkehrstüchtig. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab

keinen Hinweis auf eine Alkoholbeeinflussung. Da jedoch der Verdacht bestand,

dass der 45-Jährige unter dem Einfluss anderer berauschender Mittel stand, wurde

er zwecks Blutentnahme in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Das Ergebnis

der Blutprobe steht derzeit noch aus. Nach Abschluss der Maßnahmen musste der

BMW-Fahrer seinen Nachhauseweg zu Fuß antreten. Der PKW-Schlüssel sowie der

Führerschein des 45-Jährigen behielten die Polizisten zunächst ein. Das

Polizeirevier Eberbach hat die weiteren Ermittlungen wegen Verdacht Fahren unter

Einfluss berauschender Mittel aufgenommen.

Verkehrsteilnehmer, die durch den BMW-Fahrer womöglich doch gefährdet wurden

oder darüber hinaus sachdienlichen Angaben machen können, werden gebeten sich

beim Polizeirevier Eberbach unter der Tel.: 06271 9210-0 zu melden.

Weinheim, Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Sanitätshaus – Zeugen gesucht!

Weinheim, Rhein-Neckar-Kreis (ots) – In der Nacht von Freitag auf Samstag gelang

es einem oder mehreren Tätern in ein Sanitätshaus in der Kirschenstraße

einzubrechen. Die Unbekannten verschafften sich über ein Fenster gewaltsam

Zutritt in den Verkaufsraum des Ladengeschäfts. Aus dem dortigen Kassenbereich

entwendeten sie schließlich Bargeld in noch unbekannter Höhe. Auch die Höhe des

entstandenen Sachschadens ist derzeit noch unklar. Das Polizeirevier Weinheim

hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim

Polizeirevier Weinheim unter der Tel.: 06201 1003-0 zu melden.

Hemsbach, Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannter setzt Gartenhütte in Brand – Zeugen gesucht!

Hemsbach, Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Ein oder mehrere bislang unbekannte Täter

setzten am Samstagabend zu einem nicht näher bekannten Zeitpunkt eine

Gartenhütte der Kleingartenanlage im Seeweg in Brand. Gegen 23:15 Uhr löste der

Bewegungsmelder auf dem Gartengrundstück aus, woraufhin die Besitzerin sofort

die Polizei verständigte und ihren Nachbarn informierte. Dieser stellte wiederum

fest, dass eine Abdeckplane auf der Terrasse der Frau brannte. Durch das

beherzte Einschreiten des Kleingartenbesitzers und den sofort durch ihn

eingeleiteten Löschmaßnahmen, konnte der Brand schnell gelöscht und ein

Übergreifen der Flammen verhindert werden. Die Höhe des entstandenen

Sachschadens ist derzeit noch unbekannt. Das Polizeirevier Weinheim hat die

Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die verdächtige Personen gesehen haben, werden gebeten sich unter der

Tel.: 06201 1003-0 zu melden.

Ladenburg, Rhein-Neckar-Kreis: Balkonbrand – 10.000 Euro Schaden

Ladenburg, Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Aus bislang unbekannter Ursache geriet am

Sonntagmittag gegen 13:10 Uhr ein im 2.OG befindlicher Balkon eines Wohnhauses

im Kandelbachweg in Brand. Der 63-jährige Hauseigentümer versuchte den Brand

zunächst noch mit einem Wasserschlauch zu löschen, bevor er sich und seinen

ebenfalls im Haus lebenden Sohn in Sicherheit brachte. Beide Personen blieben

glücklicherweise unverletzt. Die sofort verständigte Feuerwehr Ladenburg

übernahm die finalen Löscharbeiten. Durch den Brand wurde der mit

holzverkleidete Balkon sowie ein Teil der Hausfassade beschädigt. Es entstand

ein Gesamtschaden in Höhe von rund 10.000 Euro.

Plankstadt/Rhein-Neckar-Kreis: Mehrere Autos beschädigt – wer hat Verdächtiges beobachtet?

Plankstadt/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Unbekannte Täter beschädigten in der Nacht

von Freitag auf Samstag in Plankstadt mehrere abgestellte Fahrzeuge. Insgesamt

wurden fünf Fahrzeuge, die auf Parkplätzen in der Robert-Koch-Straße und der

Straße „Westende“ abgestellt waren, beschädigt. Die Täter schlugen an den

Fahrzeugen die Scheiben ein, traten die Außenspiegel ab und traten gegen die

Fahrzeugseiten, sowie Motorhaube und den Kofferraumdeckel. Die beschädigten

Fahrzeuge standen offenbar schön länger an der Örtlichkeit, waren zum Teil ohne

Kennzeichen oder die Kennzeichen waren bereits entstempelt. Der Gesamtschaden

wird auf rund 2.000 Euro geschätzt.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise

zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier

Schwetzingen, Tel.: 06202/288-0 zu melden.

Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis: 44-jähriger Mann unter Drogen- oder Medikamenteneinfluss mit dem Auto unterwegs – Zeugen gesucht

Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Freitagmittag war in Eberbach ein

44-jähriger Mann mit dem Auto unterwegs, der unter Drogen- oder

Medikamenteneinfluss stand. Ein Zeuge verständigte kurz vor 11.30 Uhr die

Polizei, da auf der B 37 ein BMW unterwegs sei, der starke Schlangenlinien fuhr

und dabei mehrfach in den Gegenverkehr geriet. Im Rahmen einer sofort

eingeleiteten Fahndung konnte das Fahrzeug durch eine Polizeistreife wenig

später auf der Waldbrunner Straße in Richtung Waldbrunn fahrend festgestellt

werden. Es wurde in Höhe des Waldparkplatzes „Burg Eberbach“ gestoppt. Schon

beim Öffnen der Fahrertür bemerkten die Beamten, dass der Mann unter dem

Einfluss berauschender Mittel stand. Er schwankte beim Aussteigen stark und

musste sich an der Fahrertür festhalten. Ein Alkoholtest verlief ohne Befund.

Drogenkonsum bestritt der 44-Jährige vehement. In seinem Fahrzeug fanden sich

jedoch Tabletten, die offenbar zu dem fahruntüchtigen Zustand führten. Ihm wurde

in den Diensträumen des Polizeireviers Eberbach schließlich eine Blutprobe

entnommen. Im Zuge der Ermittlungen wurden bekannt, dass sich ein

gleichgelagerter Fall bereits am 07.04.2021 ereignet hatte, allerdings konnte

der 44-Jährige damals nicht angetroffen werden.

Gegen den Mann wird nun wegen des Verdachts der Verkehrsteilnahme unter

Medikamenten-Einflusses ermittelt. Sein Führerschein wurde in Verwahrung

genommen.

Geschädigte, die durch die Fahrweise des Mannes gefährdet worden waren und

weitere Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Eberbach; Tel.:

06271/9210-0 zu melden.

Heddesheim/Rhein-Neckar-Kreis: Kirchenfenster eingeworfen – Polizei sucht Zeugen

Heddesheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Sonntagabend warfen unbekannte Täter

zwei Fenster der evangelischen Kirche in Heddesheim ein. Die Täter entnahmen

zwischen 18 Uhr und 21 Uhr aus einem Beet neben dem Gotteshaus in der

Beindstraße einige Kieselsteine und bewarfen damit zwei Fenster an der rechten

Kirchenseite. Diese gingen dabei zu Bruch. Der Sachschaden wird auf rund 1.000

Euro geschätzt. Bereits am 14.04.2021 wurden die gleichen Fenster auf ähnliche

Art und Weise beschädigt. Ein Zusammenhang zwischen den beiden Taten scheint

wahrscheinlich. Die Tatörtlichkeit ist von der zur Tatzeit stärker

frequentierten Oberdorfstraße gut einsehbar. Zeugen, die zur fraglichen Zeit

verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise geben können,

werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ladenburg, Tel.: 06203/9305-0 zu melden.

Ketsch: Hochwertiges Auto mit Keyless-Go-System entwendet; Zeugen gesucht

Ketsch (ots) – In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde ein hochwertiges Auto

entwendet, das mit dem Keyless-Go-System ausgestattet ist.

Der graue BMW X5 mit dem Kennzeichen HD-CB 101 war auf dem Stellplatz vor dem

Anwesen in der Breslauer Straße abgestellt. Das Fahrzeug hatte einen Wert von

rund 70.000.- Euro.

Die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die weiteren Ermittlungen

übernommen.

Hinweise bitte an den Kriminaldauerdienst, Tel.: 0621/174-4444, oder an das

Polizeirevier Schwetzingen, Tel.: 06202/288-0

Lobbach-Waldwimmersbach/Reichartshausen: Kompletträder und Auspuff auf Parkplatz entwendet; Auto auf Steine gestellt

Lobbach-Waldwimmersbach/Reichartshausen (ots) – Eine beinahe unglaubliche

Geschichte passierte einem 20-Jährigen am Samstagabend, als er gegen 20 Uhr im

Waldgebiet zwischen Waldwimmersbach und Reichartshausen joggen gehen wollte.

Hierzu stellte er seinen Audi S7 auf dem Parkplatz „Rehhecken“, unterhalb der L

532 ab und joggte im Bereich des Krebsbachweges los.

Aufgrund gesundheitlicher Probleme verständigte er den Rettungsdienst, der ihn

zur Untersuchung in eine Klinik brachte.

Als er daraus entlassen am Sonntagvormittag zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, war

die Überraschung groß. Das Auto war auf Steine gestellt, Unbekannte hatten alle

vier Kompletträder sowie den Auspuff abmontiert und entwendet. Der

Diebstahlsschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro.

Zeugen, die Hinweise zur Tat und/oder dem oder den Tätern geben können, werden

gebeten, sich mit dem Polizeirevier Neckargemünd, Tel.: 06223/9254-0 in

Verbindung zu setzen. Lobbach-Waldwimmersbach/Reichartshausen: Kompletträder und

Auspuff auf Parkplatz entwendet; Auto auf Steine gestellt

Lobbach-Lobenfeld: Von Fahrbahn abgekommen und geflüchtet; Mietfahrzeug Totalschaden; Zeugen gesucht

Lobbach-Lobenfeld (ots) – Am frühen Samstagmorgen kam ein zunächst unbekannter

Autofahrer mit einem Renault Zoe (Mietfahrzeug) auf der Fahrt von Spechbach nach

Lobenfeld, kurz vor dem Ortseingang von Lobenfeld in einer langgezogenen

Linkskurve von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug blieb mehrere Meter unterhalb der

Straße in einer Böschung liegen. Der unbekannte Autofahrer flüchtete.

Ein Zeuge wurde gegen 0.50 Uhr durch einen lauten Knall wach und verständigte

die Polizei. Im Rahmen der Fahndung wurde ein 18-jähriger Fußgänger kurz vor 2

Uhr in Wiesenbach angehalten, nachdem ein weiterer Zeuge der Polizei zuvor über

einen Fußgänger auf der L 532 bei Langenzell informiert hatte.

Es stellte sich schnell heraus, dass der 18-Jährige in Verbindung zum

Unfallfahrzeug stand. In seiner ersten Vernehmung gab er an, dass ihm der

Renault in Helmstadt-Bargen gestohlen worden sei. Eine unbekannte Dame in einem

„roten Mercedes“ hätte ihn daraufhin ein Stück des Weges in eine südhessische

Gemeinde mitgenommen.

Darüber hinaus ist noch nicht geklärt, ob zum Zeitpunkt des Unfalls noch eine

zweite Person im Fahrzeug war. Dahingehend wird ebenfalls ermittelt.

Das Auto, das total beschädigt wurde -Sachschaden: ca. 20.000.- Euro- wurde

sichergestellt. Der Führerschein des 18-Jährigen wurde beschlagnahmt.

Ob die erste Aussage des 18-Jährigen eine Schutzbehauptung darstellt oder der

Realität entspricht, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Zeugen des Unfalls, insbesondere die Autofahrerin des „roten Mercedes“ von der

der 18-Jährige mitgenommen worden sein will; werden gebeten, sich beim

Polizeirevier Neckargemünd, Tel.: 06223/9254-0 zu melden.

Schriesheim: Erneuter Gartenhausaufbruch; Zusammenhang mit Aufbrüchen in Heidelberg-Handschuhsheim und Weinheim werden geprüft; Zeugen gesucht

Schriesheim (ots) – In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde eine Gartenhütte

entlang der Leutershausener Straße aufgebrochen.

Der oder die Täter entwendeten Werkzeuge und eine Flasche Whiskey. Darüber

hinaus wurden in der Hütte noch Getränke konsumiert. Der Schaden beträgt mehrere

hundert Euro.

Tatzusammenhänge zu Gartenhausaufbrüchen in Heidelberg-Handschuhsheim und

Weinheim werden geprüft.

Hinweise bitte an den Polizeiposten Schriesheim, Tel.: 06203/61301 oder an das

Polizeirevier Weinheim, Tel.: 06201/1003-0.

Weinheim: Zwei Gartenhausaufbrüche; Zusammenhänge zu Taten in Heidelberg-Handschuhsheim und Schriesheim werden geprüft; Zeugen gesucht

Weinheim (ots) – In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurden zwei

Gartenhäuser im Böppelbachweg aufgebrochen. In einem der Fälle wurde die

Eingangstür eingetreten und das Inventar zerstört.

In beiden Fällen tranken der oder die Täter vor Ort gelagerte Getränke aus. Der

Gesamtschaden beträgt zusammen über 1.000.- Euro.

Ob die beiden Gartenhauseinbrüche im Zusammenhang mit den Gartenhauseinbrüchen

im Handschuhsheimer Feld in Heidelberg und in Schriesheim stehen, ist Gegenstand

weiterer Ermittlungen.

Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Weinheim, Tel.: 06201/1003-0 zu

melden.

Wiesloch-Schatthausen: Heckenbrand sorgte für Aufregung

Wiesloch-Schatthausen (ots) – Für viel Aufregung sorgte am frühen Sonntagmorgen

der Brand einer Hecke und eines Baumes in der Adolf-Pfisterer-Straße.

Als die Feuerwehren aus Schatthausen, Baiertal und Wiesloch mit insgesamt über

30 Mann kurz nach 5.30 Uhr im Wohngebiet eintrafen, waren Nachbarn schon dabei,

das Feuer mit Gartenschläuchen zu löschen. Kurz nach 6 Uhr war das Feuer

schließlich gelöscht.

Ein größerer Schaden ist nicht entstanden, Verletzte gab es keine.

Wie die ersten Ermittlungen ergaben, nahm das Feuer seinen Ausgang von einem

Mülleimer, der in unmittelbarer Nähe der Hecke und des Baumes stand. Ob

hineingeworfene Glut den Mülleiner entzündet hat, ist Gegenstand der

Ermittlungen der Wieslocher Polizei.