Heidelberg: Gartenhütteneinbrüche, Zeugen gesucht

Heidelberg (ots) – Ein bislang unbekannter Täter brach ersten Ermittlungen

zufolge am Freitagabend in zwei Gartenhütten in der Kriegstraße und im Gewann

Fischpfad ein.

Ob aus der Gartenhütte in der Kriegstraße etwas entwendet wurde steht noch nicht

fest. Aus der Gartenhütte im Gewann Fischpfad wurden Gartenwerkzeuge,

Solarlampen und zwei kleine Werkzeugkästen entwendet.

Dieses Diebesgut wurde noch am Freitagabend auf einem benachbarten

Gartengrundstück sichergestellt. Der Täter hatte es bei seiner Flucht

zurückgelassen.

Ein Zeuge hatte sich auf Freitagabend auf dem Nachbargrundstück aufgehalten, als

er den Eindringling gegen 23.20 Uhr bemerkte und in die Flucht schlug. Dabei

ließ der Unbekannte das Diebesgut zurück.

Ob der Täter für alle weiteren Gartenhausaufbrüche im Handschuhsheimer Feld,

aber auch für ähnlich gelagert Taten in Schriesheim und Weinheim verantwortliche

ist, ist Gegenstand weiterer Ermittlungen.

Hinweise bitte an das Polizeirevier HD-Nord, Tel.: 06221/4569-0.

Heidelberg: Fahrradfahrerin bei Verkehrsunfall verletzt; Fahrer eines grauen BMW flüchtet; Zeugen gesucht

Heidelberg (ots) – Bereits am Donnerstagnachmittag ereignete sich im Stadtteil

Handschuhsheim ein Verkehrsunfall zwischen einem Autofahrer und einer

Fahrradfahrerin.

Die 41-Jährige war gegen 16.30 Uhr mit ihrem Rennrad auf der Dossenheimer

Landstraße in Richtung Dossenheim unterwegs, als sie in Höhe des Penny-Marktes

vom Fahrer eines grauen BMW beim Überholen gestreift wurde.

Die Frau stürzte und zog sich Prellungen und Schürfwunden zu. Der Fahrer des BMW

fuhr weiter, ohne anzuhalten.

Wie die bisherigen Ermittlungen ergaben, war der BMW-Fahrer bereits in der

Brückenstraße durch seine aggressive Fahrweise aufgefallen.

Zeugen, die den Unfallhergang beobachteten und/oder Hinweise zum Fahrzeug und

oder den Verursacher selbst geben können, werden gebeten, sich beim

Polizeirevier HD-Nord, Tel.: 06221/4569-0 zu melden.

Heidelberg: Randalierer beschädigen Fahrrad und mobiles Toilettenhäuschen – Eine Person flüchtig!

Heidelberg (ots) – Ein Anwohner verständigte am späten Samstagabend gegen 23:45

Uhr die Polizei, nachdem fünf junge Männer vor dem Leonardo Hotel in der

Bergheimer Straße randalierten. Beim Eintreffen der Beamten des Polizeireviers

Heidelberg-Mitte entfernte sich eine Person unerkannt von der Gruppe. Die

übrigen vier jungen, sichtlich alkoholisierten Männer wurden unterdessen

kontrolliert. Diese begegneten den Polizisten sogleich mit Unverständnis und

äußerten sich verbal aggressiv. Eine Überprüfung vor Ort ergab, dass neben einem

Fahrrad auch ein mobiles Toilettenhäuschen mutwillig beschädigt wurde, wobei die

exakte Gesamtschadenshöhe derzeit noch unbekannt ist. Die Männer im Alter von 18

bis 20 Jahren, die zudem aus drei verschiedenen Haushalte stammten, mussten die

Beamten auf das Polizeirevier Heidelberg-Mitte begleiten. Ein 18-Jähriger

verhielt sich hierbei besonders unkooperativ, sperrte sich gegen die

polizeilichen Maßnahmen und beleidigte die Beamten. Ein freiwillig

durchgeführter Atemalkoholtest ergab rund 1,2 Promille Alkohol. Nachdem die

polizeilichen Maßnahmen beendet waren und sich die jungen Männer wieder beruhigt

hatten, wurden sie auf freien Fuß gesetzt. Diese erwarten nun Anzeigen wegen

Sachbeschädigung und Verstoß gegen die CoronaVO. Den 18-Jährigen erwartet

zusätzlich eine Strafanzeige wegen Tätlicher Angriff gegen Vollstreckungsbeamte

und Beleidigung. Das Polizeirevier Heidelberg-Mitte hat unterdessen die

Ermittlungen, insbesondere zur Feststellung des Fahrradbesitzers und der bislang

unbekannten, fünften Person aufgenommen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur gesuchten Person geben können oder

ebenfalls geschädigt wurden, werden gebeten sich unter der Tel.: 0621 174 1700

zu melden.