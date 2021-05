Verkehrsunfall mit einer verletzten Person

Hofbieber – Ein 84-jähriger Mann aus Hofbieber befuhr mit seinem Pkw die Landstraße aus Richtung Tann kommend in Fahrtrichtung Fulda, als es in Höhe der „Morleser Kreuzung“ zu einem Zusammenstoß mit einem 67-jährigen Mann aus Hünfeld kam. Der 84-Jährige verletzte sich bei dem Unfall schwer. Mit Rettungswagen wurden beide Männer in umliegende Krankenhäuser gebracht. Vor Ort waren ebenfalls ein Notarzt sowie die Freiwillige Feuerwehr Hofbieber im Einsatz. Die Landstraße musste circa eine Stunde lang voll gesperrt werden. Der Schaden an den beiden Autos sowie an einem beschädigten Verkehrszeichen, beläuft sich auf rund 10.000 Euro.

Fahrzeug beschädigt – Unfallflucht

Bad Hersfeld – In der Zeit von Samstagabend (01.05.) bis Sonntagvormittag (02.05.) beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer die linke Front des, auf einem Grünstreifen parallel zur Fahrbahn, geparkten VW Passat einer 36-jährigen aus Bad Hersfeld. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 1.500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Maiwanderer zwingen Güterzug zur Schnellbremsung

Fulda/Melsungen (Hessen) (ots) – Fulda/Melsungen – Gleich zwei Vorfälle mit

Personen am Gleis zwangen am vergangenen Maifeiertag den Lokführer eines

Güterzuges zu einer Schnellbremsung.

Der erste Fall ereignete sich gegen 15.30 Uhr im Bereich Fulda (nahe Götzenhof).

Hier liefen, nach Aussagen eines betroffenen Lokführers, eine 20-Jährige aus

Landshut und ein 21-Jähriger aus Fulda in unmittelbarer Gleisnähe in Richtung

Hünfeld. Ein Güterzug machte wegen der beiden eine Schnellbremsung. Zum Glück

wurde niemand verletzt.

Eine vorausgefahrene Cantusbahn hatte bereits vor den Gleiswanderern gewarnt.

„Ohne die Warnung wäre es zu einem Unfall gekommen, sagte der Bahnbedienstete.

Beim Eintreffen der alarmierten Bundespolizei saßen die jungen Leute auf einem

Reifenstapel nahe der Bahnstrecke. Bundespolizisten klärten die jungen Leute

über die Gefährlichkeit ihres Verhaltens auf. Die Bahnstrecke Fulda-Bebra und

die angrenzende Schnellfahrstrecke mussten wegen des Vorfalles kurzzeitig

gesperrt werden. Zehn Züge verspäteten sich daher um rund 15 Minuten.

Weiterer Fall im Bereich Melsungen

Rund eine Stunde später machte der gleiche Lokführer erneut Bekanntschaft mit

einem Gleiswanderer. Diesmal lief ein bislang Unbekannter auf einer

Eisenbahnbrücke (nahe der B 83) zwischen Malsfeld und Melsungen

(Schwalm-Eder-Kreis) im Nebengleis. Auch diesmal legte der Lokführer eine

Schnellbremsung ein. Der Gleisspringer lief einfach weiter und verschwand. Drei

Züge verspäteten sich durch den Vorfall jeweils um rund zehn Minuten.

Der Unbekannte hatte graue Haare und soll zwischen 60 und 65 Jahren alt gewesen

sein. Bekleidet war er mit einer roten Jacke und einer blauen Jeans.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen und jeweils

ein Strafverfahren wegen des Verdachts eines „Gefährlichen Eingriffs in den

Bahnverkehr“ eingeleitet.

Zeugenhinweise zum zweiten Fall sind erbeten unter der Telefon-Nr. 0561/81616-0

oder unter www.bundespolizei.de

Pferd auf Gleisen stoppt Bahnverkehr (FOTO)

Bebra-Asmushausen (Kreis Hersfeld-Rotenburg) (ots) – Weil ein Pferd bei

Bebra-Asmushausen (Kreis Hersfeld-Rotenburg) auf den Gleisen stand, musste eine

Cantusbahn gestern Nachmittag (2.5.; 16.30 Uhr) eine Schnellbremsung einlegen.

Nach Angaben des Triebfahrzeugführers hätte das Tier mitten auf den Gleisen

gestand und sei anschließend weggelaufen.

Reisende in der Cantusbahn blieben in Folge der Bremsung unverletzt. Das Tier

zog sich bei seinem Ausflug über die Gleise eine Risswunde an einem Vorderbein

zu.

Wegen des Vorfalles kam es zu erheblichen Behinderungen für den nachfolgenden

Bahnverkehr.

Das Tier wurde eingefangen und zurück zum Stall gebracht. Es gehört einer

58-Jährigen aus Bebra.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat gegen die Tierhalterin ein Strafverfahren

wegen des Verdachts eines Gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr eingeleitet.

1,7 Kilogramm Marihuanablüten bei Wohnungsdurchsuchung aufgefunden – 26-jähriger Mann verhaftet

1,7 Kilogramm Marihuanablüten bei Wohnungsdurchsuchung aufgefunden – 26-jähriger Mann verhaftet

Freiensteinau – Beamte der Kriminalpolizei Alsfeld stellten am Donnerstag (29.04.) circa 1,7 Kilogramm Marihuanablüten bei einem 26-Jährigen aus Schlüchtern sicher.

Bereits im Juni 2020 konnten Beamte des Zollfahnungsamts in Düsseldorf ein Paket aus den USA mit mehr als 500 Gramm Marihuana anhalten. Adressatin war die 86-jährige Großmutter des Tatverdächtigen. Weitere Ermittlungen des Rauschgiftkommissariats in Alsfeld führten schließlich zur Identifizierung des Schlüchterners, als möglichem Paketbesteller.

In diesem Zusammenhang ordnete das Amtsgericht in Gießen die Durchsuchung der Wohnanschriften des 26-Jährigen und seiner Großmutter an. Rund 1,7 Kilogramm Marihuanablüten, mehrere tausend Euro Bargeld sowie weiteres Versand- und Verpackungsmaterial mit Absendern aus den USA beschlagnahmte die Polizei hierbei.

Der tatverdächtige Mann aus Schlüchtern wurde festgenommen. Gegen ihn wird nun wegen des Verdachts der illegalen Einfuhr und des Handels mit Betäubungsmitteln ermittelt.

Im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen wurde der 26-Jährige nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Gießen entlassen, da keine Haftgründe vorlagen.

Von der Fahrbahn abgekommen

Lauterbach – Am Samstagabend (01.05.), gegen 19 Uhr, befuhr ein BMW-Fahrer die Vogelsbergstraße in Richtung Lauterbach. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er dabei nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß frontal gegen eine Mauer. Der Fahrer blieb bei dem Unfall unverletzt. Am Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 4.000 Euro.

Verkehrsunfall

Ronshausen – Am Sonntagabend (02.05.) befuhr ein Ronshäuser mit seinem Volvo, gegen 21:30 Uhr, die K 57 aus Richtung Ronshausen-Machtlos kommend in Richtung L 3251. Beim Linksabbiegen in Richtung Wildeck übersah er den vorfahrtsberechtigten Skoda-Fahrer aus Lützen (Burgenlandkreis). Es kam zum Zusammenstoß beider Autos im Einmündungsbereich, bei dem ein Gesamtschaden von circa 16.000 Euro entstand.

Verkehrsunfallflucht

Rotenburg – Von Samstagabend (01.05.), gegen 21.00 Uhr, bis Sonntagnachmittag (02.05.), gegen 15.20 Uhr, wurde ein in der Poststraße abgestellter, grauer VW-Golf durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer beim Ein-/Ausparken beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf circa 1.000 Euro. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Diebstahl von Motorradteilen

Schotten – Auf dem Parkplatz des Hoherodskopfs entwendeten Unbekannte am Samstagnachmittag (01.05.), in der Zeit zwischen 13 Uhr und 13:30 Uhr, das amtliche Kennzeichen MR-DU 916 sowie dessen Halterung und die Blinker eines Motorrads der Marke Ducati. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 400 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Reifen beschädigt

Rotenburg – Unbekannte ließen in der Zeit von Sonntagabend (25.04.) bis Montagabend (26.04.) die Luft aus einem Reifen eines Renault Twingo. Das Fahrzeug war zum Tatzeitpunkt auf dem Parkplatz „Hinterer Steinweg“ in der Brotgasse abgestellt. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Tablet aus Lkw gestohlen

Bad Hersfeld – Am Freitagmorgen (30.04.) entwendeten Unbekannte in der Zeit zwischen 1:15 Uhr und 1:45 Uhr ein Tablet der Marke „Huawei“ aus einem Lkw. Das Fahrzeug stand zur Tatzeit auf dem umzäunten Parkplatz eines Firmengeländes im Seilerweg. Durch Überklettern des Zauns gelangten die Täter auf das Gelände und stahlen das Diebesgut in Höhe von circa 200 Euro. Sachschaden entstand nicht. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Handtasche aus Auto gestohlen

Bad Hersfeld – Am Freitagmittag (30.04.) entwendeten Unbekannte in der Zeit zwischen 11 Uhr und 12 Uhr eine Handtasche aus einem in der Brandenburger Straße abgestellten Opel Corsa. Durch Einschlagen eines Fensters gelangten die Täter an die Tasche samt Inhalt, welche sie im Anschluss unerkannt entwendeten. Der Wert des Diebesguts beläuft sich auf rund 150 Euro. Es entstand darüber hinaus Sachschaden in Höhe von etwa 200 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

E-Roller aus Mehrfamilienhaus entwendet

Bebra – Vermutlich über ein Baugerüst gelangten Unbekannte in der Zeit von Freitagabend (30.04.) bis Sonntagvormittag (02.05.) in den Hausflur eines Mehrfamilienhauses in der Hessischen Straße. Dort entwendeten die Täter einen E-Tretroller sowie einen Schlüssel im Wert von insgesamt etwa 350 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Fahrzeug beschädigt

Fulda – In der Nacht auf Samstag (01.05.) beschädigten Unbekannte den linken Außenspiegel eines VW Golf. Das Auto war im Tatzeitraum in der Mittelstraße abgestellt. Die Höhe des Sachschadens ist aktuell noch nicht bekannt. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Katalysatoren gestohlen

Fulda – Aus dem Lagerraum eines Fahrzeughandels in der Frankfurter Straße entwendeten Unbekannte in der Nacht zu Sonntag (02.05.) mehrere Katalysatoren im Wert von über 2.000 Euro. Durch Aufhebeln einer Türe gelangten die Täter in die Räumlichkeiten. Ob weitere Fahrzeugteile entwendet wurden, ist aktuell noch nicht bekannt. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Kennzeichendiebstahl

Fulda – Die beiden Kennzeichen KS-TG 1105 eines Ford Fiesta entwendeten Unbekannte in der Nacht zu Sonntag (02.05.). Das Auto parkte zur Tatzeit in der Georg-Antoni-Straße. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de