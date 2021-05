Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch – 03.05.2021 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und ihr habt etwas gesehen, dann wendet Euch bitte an die zuständige Polizeidienststelle.

Grünstadt: 37-Jähriger bringt Nachbar um ihre Nachtruhe

Grünstadt, Leiningerstraße – 03.05.2021, bis 03:00 Uhr (ots) – Anwohner der Leininger Straße in Sausenheim meldeten eine Ruhestörung, da ihr 37-Jähriger Nachbar „mal wieder“ durch überlaute Musik und Gebrüll auffällig war. Über das Wochenende war es bereits zu mehreren ähnlichen Einsätzen gekommen, wobei der Verursacher dabei auch einen Fernseher und Lautsprecher aus dem Fenster aufs Grundstück geworfen hatte. Nachdem sich der Störer zunächst kooperativ gab, machte er die Musik unmittelbar wieder lauter. Den Einsatzkräften trat der 37-Jährige in der Nacht aggressiv (und nackt) gegenüber. Aufgrund bestehender Eigen- und Fremdgefahr wurde er in eine Fachklinik eingewiesen. Verantwortliche Behörden wurden informiert.

Carlsberg: Verkehrsunfall unter Alkohol- und Drogeneinfluss

Carlsberg, Linienstraße – 02.05.2021, 11:10 Uhr (ots) – Ein 19-Jähriger PKW-Fahrer aus Eisenberg geriet auf der Lininenstraße/Carlsberg in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen eine Grundstücksmauer mit Hoftor, wobei der PKW erheblich beschädigt wurde (Frontpartie, ca. 10.000EUR Schaden). Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten drogentypische Auffälligkeiten und Alkoholeinwirkung fest (vorl. Wert 0,46 Promille). Eine Durchsuchung nach BTM verlief zwar negativ, allerdings fanden die Beamten Blüten für 5100EUR, also Falschgeld in 50er und 100er Euro-Scheinen. Über die Herkunft machte er keine Angaben. Der 19-Jährige räumte ein, in den vergangenen Tagen mehrere Joints geraucht zu haben.

Altleiningen: Kripo Neustadt/Wstr. bittet um Ihre Mithilfe

Altleiningen / Leininger Land (ots) – Am Montag, 26.04.2021, kam es in der Zeit von 12 Uhr – 18 Uhr, im Bereich Altleiningen und Langental, Langgewannenweg, zu einer Straftat zum Nachteil eines jungen Mädchens. Die Kripo Neustadt/Wstr. fragt daher, wer zu dieser Zeit im Bereich Altleiningen, Talstraße, entlang des Höninger Baches, am Wanderparkplatz Langental vorbei bis hin zum Windwiesenhof Höningen, verdächtige Wahrnehmungen im Zusammenhang mit einem Mädchen gemacht hat. Die Hinweise werden unter der Tel.-Nr. 06321/854-4621 oder 854-0 entgegen genommen.

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):