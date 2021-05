Kaiserslautern – Tim Lessmeister ist neuer Streetworker der Stadt Kaiserslautern.

Dem 30-Jährige ist durch sein duales Studium in Stuttgart und Kirchheimbolanden und seiner Tätigkeit als Sozialarbeiter im Arbeits- und sozialpädagogischen Zentrum (ASZ) die Jugendhilfe der Stadt bereits vertraut. Mobile Jugendarbeit/Streetwork ist ein eigenständiges Arbeitsfeld, welches möglichst niedrigschwellige Kontakt- und Hilfsangebote zur Verfügung stellt und diese flexibel und ergebnisoffen an die Bedürfnisse der jungen Menschen anpasst. Das Angebot richtet sich an junge Menschen bis 27 Jahre, für die der öffentliche Raum einen bedeutsamen Teil ihrer Lebenswelt darstellt. Speziell an diejenigen, die von einrichtungszentrierten Einrichtungen nicht (mehr) erreicht werden, bzw. diese ablehnen. Dieser Aufgabe nimmt sich Tim Lessmeister seit Februar an.

Im ersten Schritt ist er nun zu unterschiedlichen Zeiten im innerstädtischen Raum unterwegs, um sich einen Überblick zu verschaffen. Danach werden Aktionen und Präsenzzeiten ein Ziel seiner Arbeit sein. Gleichzeitig will er ein breites Netzwerk der sozialen Hilfestrukturen aufbauen. Tim Lessmeister versteht sich unter anderem als Vermittler zwischen Polizei und Ordnungsbehörde und der Jugend. Denn Streetwork muss erlebbar für das Gemeinwesen sein und Akzeptanz aller Nutzergruppen herstellen, um so den sozialen Frieden wahren zu können.

Als Schwerpunkt seiner Arbeit erachtet der neue Streetworker die vielen Jugendlichen im öffentlichen Raum rund um die Shopping-Mall. Weil sich dieser Ort aus vielerlei Hinsicht zum idealen Treffpunkt entwickelt hat, möchte er Aktionen in Zusammenarbeit mit Kollegen, Kooperationspartnern und freien Trägern der Jugendhilfe erarbeiten.

Im Büro in der Pariser Straße 23 bietet die Streetwork ebenfalls montags und donnerstags Sprechstunden von 13 – 17 Uhr an.