Heidelberg/Mannheim/Rhein-Neckar-Kreis: Polizei setzt Schwerpunktkontrollen zur Überwachung der Corona-VO auch in der „Walpurgisnacht“ und über den 1.Mai weiter fort

Heidelberg/Mannheim/Rhein-Neckar-Kreis: – Polizei setzt

Schwerpunktkontrollen mit konsequentem Einschreiten und viel polizeilicher

Präsenz zur Überwachung der Corona-VO auch in der „Walpurgisnacht“ und über den

1.Mai weiter fort – eine Bilanz

Dis-Tanz in den Mai – so könnte das Motto für den Beginn des neuen Monats

lauten. Das Polizeipräsidium Mannheim zeigte auch in der „Walpurgisnacht“ und am 1. Mai-Feiertag mit jeweils rund 70 zusätzlichen Beamten starke Präsenz im öffentlichen Raum, um die Einhaltung der aktuell gültigen Corona-Regeln zu

kontrollieren. Besondere Aufmerksamkeit lag sowohl in der „Walpurgisnacht“ als auch am „Tag der Arbeit“ am 1. Mai auf den Ausflugsörtlichkeiten und bekannten Treffpunkten der Region. Dazu kamen am Tag der Arbeit zahlreiche traditionell

stattfindende Kundgebungen und Demonstrationen.

Insgesamt blieben die Besucherzahlen der anlässlich der „Walpurgisnacht“ an

diversen Örtlichkeiten in Heidelberg, vorrangig der Thingstätte, dem

Philosophenweg sowie dem Neckarvorland erwarteten feiernden Personen

überschaubar. Ganz unabhängig von der Pandemie hatte die Stadt Heidelberg auch dieses Jahr für das 1. Mai-Wochenende wieder ein Betretungsverbot für die

Thingstätte ausgesprochen. Am Freitagabend machten nur eine vierköpfige

Personengruppe auf dem abgesperrten Thingstätten-Gelände sowie eine Ansammlung

von 15 Personen in der Heidelberger Kurfürsten-Anlage ein polizeiliches

Einschreiten erforderlich. Auf dem Heiligenberg hatten vier Ausflügler den

abgesperrten Bereich unerlaubt betreten. Auf einer Grünfläche in der Nähe der

Stadtwerke hielten sich beharrlich 15 Personen auf, ohne die AHA-Regeln

einzuhalten. Neben Anzeigen erhielten alle Personen auch Platzverweise.

Am „Tag der Arbeit“ verliefen die meist gewerkschaftlichen Veranstaltungen in

den Vormittagsstunden insgesamt ruhig und störungsfrei. Die Regeln der

Corona-Verordnung wurden fast ausnahmslos eingehalten. Dagegen musste am

Samstagnachmittag in der Mannheimer Augustaanlage eine sogenannte

„Schilderdemonstration“, an der sich vorwiegend Kritiker der pandemiebedingten

Einschränkungen beteiligt hatten, frühzeitig beendet werden, weil sich mehrere

Teilnehmer nicht an die Auflagen, insbesondere nicht an die Masken-Trage-Pflicht

hielten. Einige Besucher fanden sich anschließend zu weiteren kleinen – nicht

genehmigten – Versammlungen zusammen. Diese wurden durch die Polizei aufgelöst.

In diesem Zusammenhang wurden nicht nur Verstöße gegen die Corona-Verordnung

konsequent festgestellt, es wurden auch 22 Platzverweise ausgesprochen. Außerdem

werden Verstöße gegen das Versammlungsrecht geprüft.

An den beliebten Mannheimer Treffpunkten wie dem Strandbad am Rheinufer und der

Neckarwiese sowie der Neckarpromenade war ein eher geringes Personenaufkommen zu

verzeichnen. Spaziergänger und Besucher hielten sich vorwiegend an die Corona-VO

während sie am Samstagnachmittag die wenigen Sonnenstrahlen genossen.

Zur Überwachung der nächtlichen Ausgangsbeschränkungen wurden jeweils in den

späten Abendstunden in Mannheim, dem Rhein-Neckar-Kreis und – nur am Freitag –

auch in Heidelberg stationäre Kontrollstellen an den Zu- und Abfahrtsstraßen

errichtet. Diese wurden gegen 23.30 Uhr, nachdem der Fahrzeugverkehr deutlich

nachgelassen hatte, wieder abgebaut. Mobile Fahrzeugkontrollen im Stadtgebiet

von Mannheim wurden weiterhin durchgeführt. Hierbei wurden nur wenige Verstöße

gegen die Kontaktbeschränkungen und die Maskenpflicht festgestellt.

„Eine ruhige Walpurgisnacht und ein ruhiger 1.Mai-Feiertag“, resümiert

Polizeivizepräsident Siegfried Kollmar. „Unser Konzept mit viel polizeilicher

Präsenz im öffentlichen Raum ist erneut aufgegangen. Mit den

Schwerpunktkontrollen konnten wir wieder schnell und lageorientiert reagieren.

Mein besonderer Dank gilt den Bürgerinnen und Bürgern von Heidelberg, Mannheim

und dem Rhein-Neckar-Kreis, die sich trotz der nicht einfachen Gesamtsituation

sehr verantwortungsvoll verhalten haben“, so Kollmar weiter.

Insgesamt kontrollierte die Polizei über 1000 Fahrzeuge und fast 2300 Personen.

Dabei wurden 412 Verstöße festgestellt, von denen 92 zur Anzeige gelangen. Es

handelte sich hierbei vorwiegend um Zuwiderhandlungen gegen die Maskenpflicht

und Verstöße gegen die Kontaktbeschränkungen.

Mannheim – Luzenberg; Verkehrsunfall mit vier Leichtverletzten

Mannheim – Am Samstagabend, gegen 18.25 Uhr, wurden bei einem

Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw auf dem Mannheimer Luzenberg vier Personen,

darunter zwei Kinder im Alter von 9 und 14 Jahren, leicht verletzt. Nach

derzeitigem Sachstand bog der 47-jähriger Fahrer eines Pkw Opel zum

Unfallzeitpunkt verbotswidrig an der Kreuzung Eisenstraße / Diffenestraße nach

links ab und kollidierte hier mit dem entgegenkommenden Pkw VW Passat eines

42-Jährigen, auf dessen Rückbank sich auch die beiden Kinder befanden. Alle vier

Personen wurden bei dem Zusammenstoß leicht verletzt und durch den

Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Wie sich später

herausstelle, wurden weder die Kinder noch die Fahrzeugführer ernsthaft

verletzt. Die beteiligten Fahrzeuge mussten durch Abschleppdienste von der

Unfallstelle geborgen werden. An den Fahrzeugen entstand jeweils ein Sachschaden

in Höhe von 5.000EUR

Mannheim-Sandhofen – Jugendliche hantieren mit Softairwaffe – Sicherstellung

Mannheim – Am frühen Freitagabend, kurz nach 19.00 Uhr, meldeten mehrere

Passanten, dass im Bereich der Memeler Straße im Mannheimer Stadtteil Sandhofen,

Jugendliche mit einer Waffe hantieren würden. Die umgehend entsandten

Polizeibeamten konnten einen 14-Jährigen und einen 51-Jährigen antreffen. Bei

der durchgeführten Kontrolle händigte der 51-Jährige eine Softairwaffe aus, mit

denen die beschriebenen Jugendlichen offensichtlich zuvor hantiert hatten. Die

Softairwaffe wurde durch die Polizeibeamten sichergestellt, da keine behördliche

Erlaubnis zum Führen in der Öffentlichkeit vorlag. Zudem erwartet die

Beteiligten nun ein Bußgeldverfahren nach Abschluss der polizeilichen

Ermittlungen.

Mannheim/Feudenheim: Betrunkener Pkw Lenker verliert beim Abbiegen die Kontrolle und streift Ampelmast

Mannheim – Am Samstagabend, gegen 19.15 Uhr, befährt ein 29-jähriger

Daimler-Benz Fahrer die B 38a in Richtung Feudenheim. An der Kreuzung zur

Feudenheimer Straße bog der 29-Jährige nach rechts in die Feudenheimer

Hauptstraße ab, verlor hier die Kontrolle über sein Fahrzeug, streifte einen

Ampelmast und ein Verkehrsschild. Danach setzte er seine Fahrt unbeirrt fort,

ohne sich um die Folgen zu kümmern. Das Unfallgeschehen konnte durch eine

Rettungswagenbesetzung des ASB beobachtet werden, die unverzüglich die Polizei

verständigte und dem Unfallverursacher bis zur Scheffelstraße folgte, wo er sein

Fahrzeug abstellt. Dort konnte der unverletzte 29-Jährige durch die

verständigten Polizeibeamten einer Kontrolle unterzogen werden. Schnell war klar

warum er die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren hatte. Bei ihm konnte

deutlicher Alkoholgeruch und letztlich eine Atemalkoholkonzentration von 2,82

Promille festgestellt werden. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und sein

Führerschein wurde einbehalten. Der Schaden an seinem Pkw wird auf ca. 4000,-

Euro geschätzt. Der Schaden an den verkehrstechnischen Einrichtungen beläuft

sich auf ca. 2000,- Euro. Der Unfallverursacher muss sich nun wegen der

Gefährdung des Straßenverkehrs und Trunkenheit am Steuer verantworten.

Mannheim/Neckarau: 42-jähriger PKW-Führer mit 1,6 Promille unterwegs

Mannheim – Im Zuge der Einsatzmaßnahmen des Polizeipräsidiums Mannheim zur

Überwachung der Corona-Verordnung kontrollierten am Samstag, gegen 23.00 Uhr,

Beamte des Polizeireviers Hockenheim einen 42-jährigen Peugeote Fahrer auf der

Neckarauer Straße. Im Verlauf der Kontrolle bemerkten die Beamten bei dem Mann,

dass dieser nach Alkohol roch. Ein Atemalkoholtest förderte einen

Atemalkoholwert von 1,6 Promille zu Tage. Dem 42-Jährigen wurde eine Blutprobe

entnommen. Er muss sich nun wegen der Trunkenheit im Straßenverkehr und Verstoß

gegen die Ausgangsbeschränkung verantworten.

Mannheim/Innenstadt: Beim Rückwärtsfahren E-Bike Fahrer übersehen

Mannheim – Am Freitagabend, gegen 17.35 Uhr, befuhr ein 30-jähriger E-Bike

Fahrer den Radweg des Friedrichsrings in Richtung Hauptbahnhof. In Höhe des

Quadrats U 5 kollidierte der 30-Jährige trotz einer eingeleiteten

Gefahrenbremsung mit dem Opel eines 25-Jährigen, der mit seinem Fahrzeug

rückwärts auf die Fahrbahn einfuhr. Durch den Aufprall landete der E-Bike

Fahrer, der über seinen Lenker geschleudert wurde, auf der Heckscheibe des

Opels, die dadurch zu Bruch ging. Hierdurch erlitt er Verletzungen, die in einem

Krankenhaus behandelt wurden. Während das E-Bike unbeschädigt blieb entstand am

Opel ein Sachschaden in Höhe von ca. 1500,- Euro. Das Polizeirevier

Mannheim-Oststadt hat die Ermittlungen aufgenommen.